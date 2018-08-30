Анна Музичук бойкотувала Саудівську Аравію, але їде у Росію. Чи вірне це рішення?



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Фото взяте зі сторінки Анни Музичук у Facebook

Неоднозначна ситуація сталася в українських шахах

З 1 по 25 листопада Ханти-Мансійськ прийме чемпіонат світу з класичних шахів за нокаут-системою. До Росії поїдуть п'ять українок: Анна Музичук (третій номер рейтингу), Марія Музичук (восьмий), Анна Ушеніна (28-й), Інна Гапоненко (56-й), Наталія Жукова (62-й).

Поїздку сестер Музичук у Росію вже підтвердила мати шахісток.

Українки – традиційно одні з головних фаворитів змагань. Саме на таких чемпіонатах перемагали Анна Ушеніна у 2012-му та Марія Музичук у 2015-му. До речі, турнір, де тріумфувала Ушеніна, проходив у тому ж Ханти-Мансійську, а Марія виграла у Сочі.

Росія – давно один із центрів світових шахів. Більше 20 років FIDE керував Кірсан Ілюмжинов, і лише недавно його відсторонили від керівництва організацією – незабаром відбудуться нові вибори президента.

Політика FIDE останніх років призвела до того, що статусні турніри, особливо серед жінок, часто проводяться у країнах з недемократичними системами управління. За час правління Ілюмжинова більше половини чемпіонатів проходили у Росії. Крім того, кращих шахісток приймали у Китаї, Ірані, Албанії, Туреччині й Україні (Львів, 2016).

Як проходять чемпіонати світу з шахів?

Є два типи чемпіонатів світу:

1. Зі швидких шахів (рапід і бліц). Анна Музичук ставала чемпіонкою і в бліці, і в рапіді.

2. З класичних шахів. Формат визначення найкращої шахістки змінюється щорічно. Спочатку проводиться чемпіонат за нокаут-системою, а на наступний рік чемпіонка світу відстоює своє звання у матчевій зустрічі проти однієї суперниці.

Так у нокаут-чемпіонатах здобули перемоги Анна Ушеніна та Марія Музичук, але захистити титули у матчевих зустрічах проти найсильнішої шахістки світу Хоу Іфань (один раз у Китаї, один – у Львові) не зуміли.

Чинна чемпіонка світу – ще одна китаянка Цзюй Веньцзюнь, яка у матчевій зустрічі кілька місяців назад перемогла свою співвітчизницю Тань Джуньї.

У чому конфлікт?

Участь українських шахісток на змаганнях у Росії – не новина. Жодного бойкоту після 2014-го не було, українки регулярно приїжджали у Росію та періодично перемагали.

Напевно, не було б скандалу й у цьому році, якби не торішня заява Анни Музичук, яка наробила багато шуму не тільки в Україні, а й в усьому світі. Тоді вона відмовилася їхати до Саудівської Аравії на чемпіонат світу зі швидких шахів, пояснивши рішення тим, що у цій країні жахлива ситуація з правами жінок. Її пост про це став найпопулярнішим в історії українського Facebook.

Анна тоді була чинною чемпіонкою світу у бліці та рапіді.

«Через кілька днів я втрачу обидва свої чемпіонські титули – один за іншим. Просто тому, що вирішила не їхати до Саудівської Аравії. Не грати за чиїмись правилами, не носити абаю, не ходити із супроводом на вулицю, і взагалі, не відчувати себе вторинною істотою.

Рівно рік тому я виграла обидва ці титули та була найщасливішою людиною у шаховому світі, тепер же я відчуваю себе дуже погано. Я готова боротися за свої принципи та пропустити захід, який міг би принести більше грошей, ніж десяток турнірів разом узятих», - писала Музичук восени минулого року.

Чому Анна їде в Росію?

Незважаючи на масу досягнень і статус найкращої української шахістки, Анні Музичук досі не вдавалося виграти чемпіонат світу з «класики».

Це її головна мета і найбільш значимий титул у шахах. Найближче Анна була до перемоги у лютому 2017-го – тоді вона лише у фіналі поступилася китаянці Тань Джуньї. Турнір проходив у Тегерані.

Міністерство спорту, здається, проти?

Мінспорту вже давно виступає проти поїздок українських спортсменів у Росію. Навесні навіть був виданий указ, що забороняє фінансування участі наших спортсменів на змаганнях у Росії.

Ситуація з поїздкою шахісток стала обговорюваною настільки, що у відомстві вкотре дали зрозуміти, що його позиція не змінилася. За чий рахунок українки поїдуть у Ханти-Мансійськ – невідомо:

«Міністерство не фінансує, не фінансував і не буде фінансувати подібні вояжі за рахунок коштів платників податків. За участь у змаганнях не будуть виплачені жодні державні призові, результати не будуть враховуватися при присвоєнні спортивних звань».

Андрій Сеньків, Tribuna.com