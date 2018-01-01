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    15 українських шахістів увійшли до сотні кращих у світі

    Також в список ста найсильніших входять четверо юнаків і четверо дівчат
    Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оприлюднила рейтинг-лист на початок 2018-го року в якому значна кількість представляє Україну. Очолив список чоловічої частини чемпіон світу Магнус Карлсен (Норвегія, 2834). Рейтинг-лист шахістів України очолює Василь Іванчук (2726). Двоє українських гросмейстерів мають рейтинг 2700 і вище. У світову сотню
    • Сьогодні, 16:48
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    Василь Іванчук. Фото: 5 канал
    Василь Іванчук. Фото: 5 канал

    Також в список ста найсильніших входять четверо юнаків і четверо дівчат

    Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оприлюднила рейтинг-лист на початок 2018-го року в якому значна кількість представляє Україну.

    Очолив список чоловічої частини чемпіон світу Магнус Карлсен (Норвегія, 2834). Рейтинг-лист шахістів України очолює Василь Іванчук (2726).

    Двоє українських гросмейстерів мають рейтинг 2700 і вище. У світову сотню входять 7 шахістів України: Василь Іванчук (2726), Павло Ельянов (2710), Юрій Криворучко (2694), Руслан Пономарьов (2694), Юрій Кузубов (2691), Мартин Кравців (2679), Олександр Моісеєнко (2660).

    До сотні найсильніших шахісток світу входять 8 представниць України: Анна Музичук (2571), Марія Музичук (2540), Наталя Жукова (2438), Анна Ушеніна (2423), Інна Гапоненко (2410), Юлія Осьмак (2375), Тетяна Василевич (2360), Наталя Букса (2357).

    Зауважимо, що у списку ста найсильніших юнаків 4 українців: Павло Воронцов, Кирило Шевченко, Володимир Ветошко, Євген Штембуляк, а серед найсильніших дівчат 4 українок: Юлія Осьмак, Олена Мартинкова, Софія Краснокутська, Марія Бердник.

    Нагадаємо, в ОАЕ завершився 8-й жіночий турнір на Кубок Шарджі в якому брала участь одна представниця України.

    Джерело: УНН

    Марія Музичук шахи
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