15 українських шахістів увійшли до сотні кращих у світі

Також в список ста найсильніших входять четверо юнаків і четверо дівчат

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оприлюднила рейтинг-лист на початок 2018-го року в якому значна кількість представляє Україну. Очолив список чоловічої частини чемпіон світу Магнус Карлсен (Норвегія, 2834). Рейтинг-лист шахістів України очолює Василь Іванчук (2726). Двоє українських гросмейстерів мають рейтинг 2700 і вище. У світову сотню