Далі без аматорів, «Таврії», «Агробізнесу» й «Оболоні». Відбулися матчі другого раунду Кубку України з футболу



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Фото ФК «Металіст 1925»

Не обійшлося на даній стадії і без несподіванок

У середу, 22 серпня, мали відбутися 14 поєдинків другого попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу.

Але, оскільки харківська «Кобра», схоже, припинила своє існування, її поєдинок із «Сумами» не відбувся, а от протистояння запорізького «Металурга» з «Дніпром-1» перенесене на 19 вересня.

Звичайно, багатьох шанувальників футболу цікавило, як підуть справи у порушників спокою – «Вікторії» та «ЛНЗ-Лебедин», які на старті кубкових баталій змусили зійти з дистанції професіоналів із тернопільської «Ниви» та «Полісся» відповідно.

Проте чергові візаві аматорів вийшли на поле максимально мобілізованими, і про якусь недооцінку не могло бути й мови.

Нагадаємо, що у випадку перемоги, футболісти з Миколаївки та Лебедина могли у наступному раунді розраховувати на приїзд елітних команд, але не судилося. «Мир» і «Гірник» довели, що клас у них все ж вищий, хоча для цього знадобилося пройти випробування серією післяматчевих пенальті...

Не у кращому настрої відправилися на поєдинок до Білозір’я футболісти першолігового «Руху». Адже після домашньої поразки в останньому турі від «Інгульця» їх ще позбавлять трьох очок через дискваліфікацію «Кобри», яку вони вже встигли перемогти. До того ж, прибули галичани на Черкащину не у бойовому складі: несподівано вирішив залишити команду Святослав Зубар, дискваліфіковано Григорія Баранця, а капітан «Руху» Олександр Ільющенков травмований.

Попри кадрові втрати, винниківці були налаштовані рішуче, однак й господарі після невдачі у поєдинку друголігової першості України з «Минаєм» прагнули реабілітуватися перед своїми вболівальниками. І це їм вдалося. Особливо переконливо черкащани діяли у дебюті, тричі змусивши капітулювати воротаря гостей. Єдине, що вдалося футболістам «Руху», так це забити м'яч престижу.

У схожому становищі опинилися й футболісти «Прикарпаття», які провалили стартовий відрізок у першоліговому турнірі. І їм бажано було досягти позитивного результату у кубковому матчі з «Минаєм», який минулого тижня зміцнив свої лави іменитим Василем Кобіним. Але іванофранківці продовжили розчаровувати, поступившись новачку другого дивізіону.

Окрім того, можна відзначити футболістів «Калуша», які вирвали перемогу у першолігового «Авангарду», та «Волині», яка таки схилила у Бериславі шальки терезів на свою користь наприкінці овертайму.

І все ж найбільший інтерес викликали протистояння у Харкові та Петрові. До речі, «Металіст 1925» та «Оболонь-Бровар» з’ясовували стосунки минулої суботи у першоліговій першості, і тоді «пивовари» вирвали перемогу – 1:0. Після фінального свистка керманич слобожанців Сергій Валяєв сказав, що його підопічні докладуть зусиль, аби в розіграші Кубка взяти реванш. Цікаво, що кияни задля кращої підготовки до сьогоднішнього поєдинку вирішили не повертатися додому, а у неділю навіть побували на спектаклі в одному з харківських театрів. Але цього разу харків’яни завдяки перевазі у швидкості у другому таймі дотиснули киян і здобули бажану путівку до наступного раунду.

Також у серпні з’ясовували стосунки у першоліговій першості й «Колос» із «Інгульцем». Після підписання мирової угоди у Ковалівці футболісти з Кіровоградщини відсвяткували дві вікторії поспіль. Продовжили переможну серію футболісти «Інгульця» й сьогодні, забивши вирішальний м'яч відразу після перерви.

За матеріалами сайту ФФУ