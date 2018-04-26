«Дніпро» поступився «Черкаським Мавпам» у другому матчі фінальної серії Суперліги

Серія переїжджає до Черкас

«Черкаські Мавпи» здобули другу перемогу над «Дніпром» у фінальній серії Суперліги України з баскетболу. Третій матч серії відбудеться вже в Черкасах, 1-го травня. У разі перемоги «Черкаські Мавпи» стануть чемпіонами Суперліги України з баскетболу, інформує прес-служба ФБУ. Команди дуже жваво провели стартовий



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Фото: ФБУ

Серія переїжджає до Черкас

«Черкаські Мавпи» здобули другу перемогу над «Дніпром» у фінальній серії Суперліги України з баскетболу.

Третій матч серії відбудеться вже в Черкасах, 1-го травня. У разі перемоги «Черкаські Мавпи» стануть чемпіонами Суперліги України з баскетболу, інформує прес-служба ФБУ.

Команди дуже жваво провели стартовий відрізок гри, який виграли гості. Команда Максима Міхельсона на медіа тайм-аут пішла за переваги у рахунку 14:9, реалізувавши 50% кидків з гри, та закинувши два триочкових. Вирівняв становище власноруч Станіслав Тимофеєнко, який за стартові 6 хвилин матчу встиг набрати 11 очок, однак швидко отримав 2 фоли і кінець чверті додивлявся з лави. «Дніпро» краще провів другу частину десятихвилинки, отримавши 3 очки переваги перед другою чвертю.

У дебюті другого відрізку гри «Дніпро» швидко довів свою перевагу до 7 очок, на що Мавпи відповіли швидким тайм-аутом. Після екстреної хвилини від Міхельсона гостям вдалося зупинити ривок суперника, однак усю десятихвилинку черкащани провели у ролі наздоганяючих. Гра стала більш в’язкою, менш результативною - господарі мали 3-4 очки переваги. «Мавпи», незважаючи на суттєву перевагу на щитах, (гості за першу половину зробили у нападі на 10 підбирань більше за суперника) так і не змогли дістати «Дніпро». Команда Журавльова завершила половину, маючи в активі символичне 1 очко переваги.

Пропустивши міні-ривок від «Мавп» у дебюті другої половини, «Дніпро» після тайм-аута Журавльова прибрав гру до своїх рук. Господарі додали у захисті і повернули собі лідерство. Якщо б не три дальніх влучання гостей - два з яких черкащани зробили з сиреною - «Дніпро» мав би двозначну перевагу, але триочкові Белфілда та Липовцева допомогли гостям не відпустити суперника у відрив перед вирішальним відрізком гри.

У дебюті заключної десятихвилинки іксфактор «Мавп» у цьому матчі Оскар Белфілд відзначився ще двома влучними триочковими, а данк Конате збільшив перевагу гостей. «Дніпро» не дозволив супернику відразу втікти у відрив, але потім гру у свої руки взяв Кольченко: купа влучних штрафних, надважливий ендван на екваторі десятихвилинки - в активі лідера гостей. А влучний триочковий Липовцева за 3:30 до фінальної сирени вивів гостей впере дна 8 очок.

Однак «Дніпро» продовжив боротися і більш того відіграв відставання - влучний триочковий Тимофеєнка за півтори хвилини до кіцня гри підсумував, як виявилось, останній ривок господарів у цьому матчі. На початку заключної хвилини гри Девіс двічі влучив з лінії, Глєбов у наступній атаці, вязвши на себе гру, не зумів обіграти Липовцева, а Кольченко відповів фірмовим індивідуальним проходом у фарбу та влучним середнім - у мавп +4 за півхилини до кінця матчу.

Усі спроби «Дніпра» відіграти відставання не увінчалися успіхом. «Мавпи» зберегли переможний результат і виграли другий виїзний матч фінальної серії. Переможець регулярного чемпіонату після поразки у першому матчі чемпіонської серії програв і у другій грі, яка йшла більше двох годин.

Суперліга України з баскетболу

Фінал (2-й матч)

«Дніпро» - «Черкаські Мавпи» 72:76 (20:17, 14:16, 20:18, 18:25)

«Дніпро»: Тимофеєнко 27 + 10 підбирань + 4 блок-шоти, Глєбов 15 + 6 підбирань + 3 передачі + 3 блок-шоти - 3 втрати, Ревзін 11 + 4 підбирання, Вільховецький 8 + 4 підбирання + 4 передачі, Сізов 0 - старт, Шундель 6 - 3 втрати, Закурдаєв 3, Шевченко 2, Мироненко 0

«Черкаські Мавпи»: Кольченко 25 + 3 передачі - 3 втрати, Липовцев 12 + 3 перехоплення + 2 блок-шоти, Девіс 12, Конєв 9 + 11 підбирань - 3 втрати, Бояркін 0 + 2 передачі - 3 втрати - старт, Белфілд 14 + 5 підбирань + 3 передачі, Кобець 2, Конате 2 + 7 підбирань

Рахунок в серії - 0:2



