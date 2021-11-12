Справа Гео Лероса – поганий сигнал про майбутнє Зеленського

Президент поступово, але наполегливо іде до того, щоб стати українським Лу чи Пу

Такі milestones треба фіксувати, щоб потім розуміти, як президент Зе перетворився на президента Я, Лу чи Пу.

Кримінальна підозра народному депутату (ура, в нас немає депутатської недоторканності, але тільки для чужих) за «фак».

ДБР із ручним «в.о.» на чолі сумлінно виконує команду «фас» і звітує про кримінальне провадження за фактом «грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства» (ч. 1 ст. 296 КК України). І лякає: «Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 4,5 млн грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років».

У ДБР, мабуть, щось підозрюють з приводу експертизи образливих жестів (ну так, хто визначив, що фак – це більша образа, ніж дуля чи слова «Ідіть в сраку!» І тому намагаються «посилити» аргументацію.

У повідомленні на сайті ДБР читаємо: «...Він (Гео Лерос) не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи. Парламентар зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду».

Ще раз. Кримінальна справа «до 5 років тюрми» – бо депутат хотів «створити власний медійний та політичний образ».

Пригадується, Кучма за таке («створення власного політичного іміджу») Марчука просто звільнив з посади...

Але це Зеленський. Він має майже повну владу над силовими органами. І він поступово, але наполегливо іде до того, щоб стати українським Лу чи Пу.

Джерело: блог Дмитра Лиховія

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