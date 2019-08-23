СБУ оголосила підозру головному лікареві Мінмолспорту за багатомільйонні махінації з препаратами



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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191

Частина препаратів, які посадовці державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» закупили для національних збірних під виглядом ліків, не пройшла контролю в Національному антидопінговому центрі, повідомили у СБУ.

Посадовці державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» закуповували сумнівні препарати для національних збірних. Про це 23 серпня повідомила прес-служба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовці «Укрспортзабезпечення», яке перебуває у сфері управління Міністерства молоді та спорту України, з порушенням вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 мільйонів гривень», – зазначили у прес-службі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. У межах розслідування встановлено, що продукція взагалі не належить до лікарських засобів.

«До того ж частина препаратів, переданих спортсменам під виглядом лікарських медичних препаратів, не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі. Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 мільйонів гривень та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку з відсутністю допінг-контролю продукції», – розповіли у відомстві.

Головному лікарю Міністерства молоді та спорту України оголошено про підозру у скоєнні злочину, додали у СБУ.

Нагадуємо, що на сайті Президента України розміщена петиція за збереження Міністерства молоді і спорту. За два тижні вже зібрала безпрецедентних 540 підписів з потрібних 25-ти тисяч.