Хокейне дербі Києва і Донецька завершилося переконливим реваншем «Донбасу» (фоторепортаж)

Голкіпер донеччан Тріфонов записав до свого активу четвертий «шот-аут» у чемпіонаті

Донецький «Донбас» здобув 14-ту в 16-ти матчах перемогу в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги й зміцнив своє лідерство. У Києві підопічні Ігоря Чібірєва насухо перемогли другу команду турніру, столичний «Сокіл».

«Сокіл» (Київ) – «Донбас» (Донецьк) – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – Разумов (Микита Буценко), 01:57. 0:2 – Кожевников (Пангелов-Юлдашев, Пересунько), 14:44. 0:3 – Андрєй Бірюков (Шишлянников, Андрій Сигарьов), 40:46. 0:4 - Монс (Пересунько, Туркін), 59:11

«Сокіл»: Кубрицький; Кругляков – Голубич, Сисак – Алєксєй Платонов, Олендаренко – Фірсов, Сушков; Антон Рубан – Єгор Кузьменко – Німенко, Фелікс Морозов – Михайло Сімчук – Алєксандр Павленко, Середницький – Ярослав Панченко – Сиротенко; Андрєй Смирнов, Коржилецький. Тренер – Олег Шафаренко

«Донбас»: Алєксєй Тріфонов; Пангелов-Юлдашев – Єгор Журавльов, Кожевников – Кобелєв, Тунхузін – Колесніковс, Пересунько – Туркін – Монс, Шишлянников – Андрєй Бірюков – Сигарьов, Лялька – Микита Буценко – Разумов, Мільохін – Карамнов – Костиков. Тренер – Ігор Чібірєв

13 грудня. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

Відроджений лише цьогоріч улітку «Сокіл» на старті турніру виглядає вельми достойно, зокрема й у матчах із «Донбасом». На початку турніру в Дружківці кияни поступилися 2:4, створивши віце-чемпіонам чимало проблем. Натомість у другому матчі в Києві команда Олега Шафаренка взагалі перемогла, завдавши донеччанам першої поразки в сезоні.

«Для мене такий старт «Сокола» не став сюрпризом, - стверджує в коментарі «Главкому» наставник «Донбаса» Ігор Чібірєв. – Не сумнівався, що всі нові команди гратимуть непогано. Власне, так і вийшло: ми програли двічі саме новачкам – «Соколу» і «Краматорську». Та й загалом у цьому чемпіонаті сюрпризів можна очікувати від будь-якої команди. Відвертих аутсайдерів немає».

Напередодні цього поєдинку «Сокіл» зазнав несподіваної поразки в Дружківці від «Краматорська». Ведучи по ходу гри 4:1, кияни примудрилися поступитися 4:5. Натомість «Донбас» в останніх поєдинках навпаки набрав потужної ходи: перед приїздом до Києва команда Ігоря Чібірєва розгромила 5:1 «Краматорськ» і 5:0 – чинних чемпіонів країни «Кременчук».

У Києві донеччани свою потужну ходу продовжили. Рахунок вони відкрили в самому дебюті зустрічі і цей гол визначив хід подій на майданчику. «Сокіл» намагався відігратися, частіше грав у більшості, однак жодною з нагод не скористався, а рівних складах пропустив ще тричі. Російський воротар «Донбаса» Алєксєй Тріфонов записав до свого активу четвертий «шот-аут» у сезоні.

«Я б не сказав, що наша команда виглядала безнадійно, - коментує гру «Главкому» генеральний директор «Сокола», олімпійський чемпіон Олексій Житник. – Але з реалізацією більшості маємо проблеми. Перший період програли 0:2, не використавши шість хвилин чисельної переваги. І найгірше, що за цей час створили лише один момент, а в третій більшості наприкінці періоду навіть могли пропустити».

«Щоб реалізовувати більшість, треба мати майстрів, - каже натомість тренер киян Олег Шафаренко. – Нам їх бракує. Хлопці молоді і не завжди грають стабільно. Забракло виконавської майстерності. А в «Донбаса» вона навпаки проявилася».

Зауважимо, що в цьому матчі Шафаренко вніс помітні зміни у поєднання ланок. Скажімо, вперше в сезоні в провідній парі оборонців поряд із білорусом Павлом Голубичем грав не росіянин Ілля Олендаренко, а новачок команди Микита Кругляков, для якого то був лише другий матч у складі «Сокола». Олендаренко був переведений у третю ланку, в якій раніше діяв його земляк Владислав Павлов, котрий на тижні перейшов і навіть встиг зіграти дебютний матч за інший київський клуб «Крижані Вовки». Також за «Сокіл» у зустрічі з «Донбасом» дебютував 17-річний нападник Данило Коржилецький.

«Більше довіряємо молодим, - коментує Шафаренко. – Дали провести весь матч у першій ланці, з максимальною завантаженістю Круглякову. Приглядаємося до нього. На Олендаренка теж розраховуємо, просто шукаємо оптимальні поєднання. Ілля не втомлений. Йому 22 роки, яка там ще може бути втома? Хоча, звичайно, після насиченого старту окремі гравці підсіли. Виглядає, що з таким графіком ми кудись поспішаємо. Матчі дуже часто. Але боремося. Сьогодні програли, наступного разу спробуємо виграти. Ми своїх нагод не використали, а «Донбас» навпаки діяв у атаці ефективно. Чотири шайби – трохи забагато, але нічого, будемо працювати».

«Попри рахунок 4:0 я б не назвав цю гру для нас простішою, ніж дві попередніх, - підсумовує поєдинок Ігор Чібірєв. – У «Сокола» хороша, молода команда. Хлопці стараються, біжать. Просто сьогодні ми зіграли простіше, відповідальніше і закинули важливі шайби. Звісно, позначається й те, що в ході чемпіонату ми стаємо зігранішими. Намагаємося грати в свою гру, хлопці виконують те, що ми від них просимо».

Таким чином, після цієї перемоги «Донбас» суттєво відірвався від переслідувачів. Після 16-ти матчів команда має 29 очок, що відразу на сім пунктів більше, ніж у «Сокола», який залишився другим. «Кременчук» набрав 21 очко і йде третім.

У наступному поєдинку, в середу, 16 грудня, о 18:45 «Донбас» розпочне в Херсоні матч із «Дніпром». «Сокіл» наступного дня, 17 грудня, прийматиме останню команду чемпіонату «Білий Барс» із Білої Церкви. Початок поєдинку – о 18:00.

Іван Вербицький, «Главком»

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