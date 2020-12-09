Київський «Сокіл» вів 4:1, але програв «Краматорську»

«Краматорськ» спромігся на другий поспіль камбек у грі з «Соколом»

Команда Павла Микульчика завдала киянам другої поразки поспіль

Київський «Сокіл» зазнав четвертої в 15-ти проведених матчах поразки в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги. На виїзді кияни поступилися, ведучи в рахунку 4:1, «Краматорську».

«Краматорськ» - «Сокіл» (Київ) – 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – Ципнятов (Богдан Панков), 07:00. 1:1 – Гільманов (Андрєй Смирнов), 10:45. 1:2 – Антон Рубан (Алєксєй Платонов, Німенко), 15:39. 1:3 – Сисак (Алєксандр Павленко), 17:11. 1:4 – Михайло Сімчук (Олександр Фірсов), 24:46. 2:4 – Михайло Геворкян (Полухін, Халін), 29:33. 3:4 – Севастьян Карпенко (Люльчук, Кривошапкін), 31:04. 4:4 - Жвачкін (Подзіньш, Іван Золотухін, - більш.), 44:32. 5:4 - Іван Золотухін, 50:36

«Краматорськ»: Короваєв; Пахмурін – Богдан Панков, Павло Таран – Олександр Воронін, Люльчук – Полухін; Подзіньш – Севастьян Карпенко – Кривошапкін, Ципнятов – Іван Золотухін – Жвачкін, Едуард Гринь – Сурсов – Ніколай Столяренко, Михайло Геворкян – Гринкевич – Халін. Тренер – Павло Микульчик

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Сисак – Алєксєй Платонов, Сушков – Фірсов, Кругляков – Єгор Кузьменко; Антон Рубан – Ступак – Німенко, Фелікс Морозов – Михайло Сімчук – Алєксандр Павленко, Гільманов – Андрєй Смирнов – Середницький, Денис Гончаренко – Ярослав Панченко – Сиротенко. Тренер – Олег Шафаренко

9 грудня. Дружківка. «Арена Альтаїр». Без глядачів

У цьому матчі тренер «Сокола» Олег Шафаренко вперше спробував новий дует оборонців – разом із новачком команди Микитою Кругляковим в захисті зіграв номінальний нападник Єгор Кузьменко, котрий вийшов на лід після тривалої, пов’язаної з травмою паузи. Натомість інший захисник Владислав Павлов через пошкодження гру пропускав. А тому в парі з Олександром Фірсовим вийшов Владислав Сушков. Але найголовніше для киян, що не надто серйозним виявилося отримане наприкінці попереднього матчу з «Кременчуком» пошкодження оборонця першої ланки Павла Голубича.

Натомість за «Краматорськ» у цій зустрічі дебютував російський нападник Іван Золотухін. І саме йому судилося стати героєм зустрічі.

У цьому матчі «Сокіл» грав не так зосереджено, як у попередніх поєдинках проти призерів чемпіонату-2019/2020 «Донбасу», «Дніпра» і «Кременчука». І це відразу позначилося на надійності оборонних редутів. Кияни пропустили кілька таких шайб, яких у попередніх матчах уникали.

Повівши 4:1, гості відверто втратили концентрацію і дозволили суперникам здійснити камбек. І, якщо згадати попередню зустріч суперників у Києві, коли «Краматорськ» переміг 4:2, поступаючись 0:2, то в такому повороті подій можна вгледіти певну закономірність. З тією лишень різницею, що цього разу команда Павла Микульчика вийшла з честю зі ще складнішої ситуації.

У «Сокола» залишилося 21 очко і наразі кияни залишаються в таблиці другими. Відставання від «Донбасу» складає три пункти. Донеччани сьогодні о 18:45 теж у Дружківці прийматимуть чинних чемпіонів з «Кременчука», який іде третім, відстаючи від киян на одне очко.

Зауважимо, що найближчої неділі, 13 грудня, о 17:00 «Сокіл» прийматиме «Донбас» на льоду рідного спорткомплексу АТЕК.

«Краматорськ» з 17-ма очками вийшов у таблиці на четверте місце. У неділю, починаючи з 14:00, команда Павла Микульчика прийматиме «Кременчук».