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    Київський «Сокіл» вів 4:1, але програв «Краматорську»

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    &laquo;Краматорськ&raquo; спромігся на другий поспіль камбек у грі з&nbsp;&laquo;Соколом&raquo; - Київський «Сокіл» вів 4:1, але програв «Краматорську»
    «Краматорськ» спромігся на другий поспіль камбек у грі з «Соколом»
    Світлина - УХЛ

    Команда Павла Микульчика завдала киянам другої поразки поспіль

    Київський «Сокіл» зазнав четвертої в 15-ти проведених матчах поразки в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги. На виїзді кияни поступилися, ведучи в рахунку 4:1, «Краматорську».

    «Краматорськ» - «Сокіл» (Київ) – 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)

    Шайби: 1:0 – Ципнятов (Богдан Панков), 07:00. 1:1 – Гільманов (Андрєй Смирнов), 10:45. 1:2 – Антон Рубан (Алєксєй Платонов, Німенко), 15:39. 1:3 – Сисак (Алєксандр Павленко), 17:11. 1:4 – Михайло Сімчук (Олександр Фірсов), 24:46. 2:4 – Михайло Геворкян (Полухін, Халін), 29:33. 3:4 – Севастьян Карпенко (Люльчук, Кривошапкін), 31:04. 4:4 - Жвачкін (Подзіньш, Іван Золотухін, - більш.), 44:32. 5:4 - Іван Золотухін, 50:36

    «Краматорськ»: Короваєв; Пахмурін – Богдан Панков, Павло Таран – Олександр Воронін, Люльчук – Полухін; Подзіньш – Севастьян Карпенко – Кривошапкін, Ципнятов – Іван Золотухін – Жвачкін, Едуард Гринь – Сурсов – Ніколай Столяренко, Михайло Геворкян – Гринкевич – Халін. Тренер – Павло Микульчик

    «Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Сисак – Алєксєй Платонов, Сушков – Фірсов, Кругляков – Єгор Кузьменко; Антон Рубан – Ступак – Німенко, Фелікс Морозов – Михайло Сімчук – Алєксандр Павленко, Гільманов – Андрєй Смирнов – Середницький, Денис Гончаренко – Ярослав Панченко – Сиротенко. Тренер – Олег Шафаренко

    9 грудня. Дружківка. «Арена Альтаїр». Без глядачів

    У цьому матчі тренер «Сокола» Олег Шафаренко вперше спробував новий дует оборонців – разом із новачком команди Микитою Кругляковим в захисті зіграв номінальний нападник Єгор Кузьменко, котрий вийшов на лід після тривалої, пов’язаної з травмою паузи. Натомість інший захисник Владислав Павлов через пошкодження гру пропускав. А тому в парі з Олександром Фірсовим вийшов Владислав Сушков. Але найголовніше для киян, що не надто серйозним виявилося отримане наприкінці попереднього матчу з «Кременчуком» пошкодження оборонця першої ланки Павла Голубича.

    Натомість за «Краматорськ» у цій зустрічі дебютував російський нападник Іван Золотухін. І саме йому судилося стати героєм зустрічі.

    У цьому матчі «Сокіл» грав не так зосереджено, як у попередніх поєдинках проти призерів чемпіонату-2019/2020 «Донбасу», «Дніпра» і «Кременчука». І це відразу позначилося на надійності оборонних редутів. Кияни пропустили кілька таких шайб, яких у попередніх матчах уникали.

    Повівши 4:1, гості відверто втратили концентрацію і дозволили суперникам здійснити камбек. І, якщо згадати попередню зустріч суперників у Києві, коли «Краматорськ» переміг 4:2, поступаючись 0:2, то в такому повороті подій можна вгледіти певну закономірність. З тією лишень різницею, що цього разу команда Павла Микульчика вийшла з честю зі ще складнішої ситуації.

    У «Сокола» залишилося 21 очко і наразі кияни залишаються в таблиці другими. Відставання від «Донбасу» складає три пункти. Донеччани сьогодні о 18:45 теж у Дружківці прийматимуть чинних чемпіонів з «Кременчука», який іде третім, відстаючи від киян на одне очко.

    Зауважимо, що найближчої неділі, 13 грудня, о 17:00 «Сокіл» прийматиме «Донбас» на льоду рідного спорткомплексу АТЕК.

    «Краматорськ» з 17-ма очками вийшов у таблиці на четверте місце. У неділю, починаючи з 14:00, команда Павла Микульчика прийматиме «Кременчук».
    Теги: ХК Сокіл Ярослав Панченко Іван Сисак Гліб Кривошапкін Фелікс Морозов Дмитро Німенко Севастьян Карпенко Михайло Сімчук Олег Шафаренко Олександр Павленко Дмитро Кубрицький Антон Рубан ХК «Краматорськ» Єгор Кузьменко Олексій Платонов Олександр Фірсов Владислав Сушков Андрєй Смирнов Ніколай Столяренко Андрєй Жвачкін Дмитро Халін Павло Микульчик Умед Гільманов Іван Ципнятов Айнарс Подзіньш Богдан Панков Михайло Геворкян Нікіта Полухін Олександр Люльчук Іван Золотухін Денис Короваєв
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