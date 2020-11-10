Київське дербі між «Соколом» і «Вовками»: зламаний ніс, бійка і розв’язка в овертаймі (фото)

Долю зустрічі вирішила шайба 17-річного нападника

Пізно ввечері у понеділок, 9 листопада, на льоду броварської льодової арени «Термінал» відгомоніло Київське дербі у рамках регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Долю матчу, в якому були героїчні камбеки, кров на льоду, бійка, чимало емоцій, вирішила шайба 17-річного нападника «Сокола» Михайла Сімчука в овертаймі.

«Крижані Вовки» (Київ) – «Сокіл» (Київ) – 4:5 ОТ (1:2, 0:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – Ємелін (Шабанов, Лучников, - менш.) 02:33. 1:1 – Гончаренко (Сисак), 7:55. 1:2 – Олендаренко (Фелікс Морозов, Андрій Міхнов), 10:11. 2:2 – Маландін (Шабанов, Лучников), 35:12. 2:3 - Ступак (Німенко, - більш), 43:15. 3:3 – Жигалов (Панков), 47:13. 3:4 – Антон Рубан (Німенко, - більш.), 51:47. 4:4 – Сурін (Жигалов, Ємелін), 59:01. 4:5 – Михайло Сімчук (Олендаренко), 62:05

«Крижані Вовки»: Стельмах; Жигалов – Моксунен, Лучников – Неверов, Сисоєв – Фроленко; Ємелін – Сурін – Панков, Маландін – Шапіро – Шабанов, Черемнов – Андрющенко – Абаджян, Болотін – Борисов – Булах. Тренер – Євген Каштанов

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Сисак – Платонов, Фірсов – Павлов, Сушков; Рубан – Ступак – Німенко, Фелікс Морозов – Михайло Сімчук – Андрій Міхнов, Середницький – Ярослав Панченко – Олександр Павленко, Гончаренко – Сиротенко – Пойманов. Тренер – Олег Шафаренко

9 листопада. Бровари. Льодова арена «Термінал». Без глядачів

У міжсезонних спарингах «Сокіл» обіграв «Крижаних Вовків» чотири рази. В окремих матчах – аж надто переконливо. Крім того, команда Олега Шафаренка виграла три з чотирьох стартових матчів регулярного чемпіонату, тоді як «Вовки» усі поєдинки програли. Не дивно, що явним фаворитом цього протистояння виглядав саме «Сокіл». Та на те й дербі, щоб його сценарій був непередбачуваним.

Команда Євгена Каштанова здивувала уже в самому дебюті, коли закинула зусиллями Сєрґєя Ємеліна й першої ланки у меншості.

«Сокіл» ця невдача не сильно збентежила і ще до середини періоду номінальні гості після дальнього кидка оборонця Іллі Олендаренка були попереду. До слова, свою першу шайбу в сезоні Ілля закинув у день свого 22-річчя.

«Взагалі-то віддавав передачу на Міхнова, але шайба рикошетом від оборонця залетіла у ворота», - коментує Олендаренко гол «Главкому».

У другому періоді «Сокіл» володів помітною перевагою, проте замість збільшити відрив пропустив контратаку, яку завершив Кірілл Маландін. Більше того, «Вовки» в третьому періоді відігралися удруге й утретє. Спершу кидком від синьої лінії шайбу Богдана Ступака відіграв Нікіта Жигалов. Той самий, який з середини першого періоду, після влучання шайби в обличчя, грав з поламаним носом.

Злам у грі начебто стався після масштабної бійки в середині третього періодe. Почалося все з того, що нападник «Сокола» Ярослав Панченко, проїжджаючи за воротами суперників у супроводі Бориса Андрющенка, упав. Сам чи з допомогою суперника – розібратися важко. Олександр Павленко вирішив, що Андрющенко винен і накинувся на нього з кулаками. Проте на захист партнера за командою прийшов відомий бійцівськими рисами Кирило Фроленко. Могутній оборонець «Вовків» швидко позначив перевагу в комплекції і вмінні битися, повалив суперника, отримав матч-штраф і переможно покинув лід.

«Він мого Борю вирішив убивати. Ні х.. ж собі! – не вгавав уже за межами майданчика Фроленко. - Я Борі сказав: «Лізь на кого завгодно, я за тебе всіх вб’ю». Вся ліга знає, що мене краще не чіпати».

Так чи інакше, більшістю після вилучення Кирила «Сокіл» скористався. Вдало зігравши на добиванні, знову вивів свою команду уперед Антон Рубан, котрий за два дні до того закинув переможну шайбу в матчі з «Білим Барсом». Однак на цей раз його гол не був вирішальним. «Вовки» врятувалися за 53 секунди до завершення основного часу. Ефектну комбінацію кидком з незручної руки завершив Сєрґєй Сурін.

Врешті, «Сокіл» вдруге поспіль виграв в овертаймі. Героєм протистояння «три на три» виявився 17-річний нападник Михайло Сімчук, який сміливо взяв гру на себе, обіграв трьох опонентів і воротаря та спрямував шайбу у ворота – 5:4!

«Можливо, в останніх двох поєдинках на наших діях десь позначається недоналаштування, десь щось не виходить, - каже після матчу оборонець «Сокола» Ілля Олендаренко. – Але ми стараємося. Треба враховувати, що у «Вовків» теж хороша, обучена, бойова команда. Вони активно йдуть у єдиноборства, не дають подумати, атакують. Думаю, вони ще наберуть свої очки. Та й загалом український чемпіонат мені подобається. Я тут перший сезон, тому не маю з чим порівнювати, але імпонує, що всі команди більш-менш рівні, кожен може виграти у кожного. Та й у Києві мені дуже подобається. Я тут уже третій місяць, потихеньку вивчаю українську мову. Вже майже все розумію, дещо можу сказати. Люблю гуляти Києвом. Подобається центр, старі вулиці. В один із днів находив Києвом близьку 12-ти кілометрів. Здається, зачепив більшість пам’яток».

Наступний очний поєдинок «Сокіл» та «Крижані Вовки» проведуть уже в четвер, 12 листопада, на майданчику «соколят», у спорткомплексі АТЕК. Це має бути справді цікаво. Початок зустрічі – о 19:30.

Іван Вербицький, «Главком»



