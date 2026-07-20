Мбаппе встановив унікальне досягнення бомбардирів на Чемпіонаті світу 2026

Форвард не мав рівних у перегонах голеадорів на турнірі

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе першим в історії виграв другий «Золотий бутс» Чемпіонату світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

На Мундіалі-2026 нападник оформив 10 голів. Він випередив аргентинця Ліонеля Мессі (вісім м'ячів), півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема та норвезького форварда Ерлінга Голанда (по сім). Також француз віддав чотири результативні передачі.

Мбаппе раніше став найкращим бомбардиром ЧС-2022. Тоді нападник «триколірних» оформив вісім голів. Загалом в активі капітана національної команди 22 м'ячі на чемпіонатах світу. Він став найкращим бомбардиром в історії турніру загалом.

На цьогорічному Кубку світу Франція дійшла до півфіналу, де поступилася збірній Іспанії (0:2). У поєдинку за третє місце «триколірні» програли Англії (4:6). Однак, Мбаппе зумів оформити дубль.

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.