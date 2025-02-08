Стартують Ігри нескорених. Репортаж з Ванкувера

Invictus Games. Розпочинаються спортивні ігри, що рятують життя

Сьогодні о 23 годині за Києвом стартують сьомі Invictus Games (Ігри нескорених) – міжнародні спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свій військовий обовʼязок. Змагання триватимуть до 16 лютого. На церемонії закриття, яка розпочнеться о 4 ранку за київським часом 17 лютого, вручатимуться медалі переможцям.

Уперше Ігри нескорених відбулись у 2014 році у Лондоні за ініціативи принца Гаррі, який і сьогодні є патроном змагань та буде присутнім на церемонії відкриття у Ванкувері. Україна долучилась до змагань у 2017 році і з того часу є їх постійним учасником. Цей рік не став винятком: збірна у складі 35 спортсменів розпочне свій виступ декількома годинами пізніше після церемонії відкриття поєдинком зі збірною Колумбії у дисципліні «баскетбол на кріслах колісних».

фото: Invictus Games: Team Ukraine/Instagram

Чим особливі Invictus Games 2025

Вперше на Іграх нескорених представлені зимові види спорту – скелетон, біатлон, нордичне катання на лижах, гірськолижний спорт та сноуборд. Власне, з 11 видів змагань шість дисциплін – нові. І це не єдине, чим цьогоріч пишаються організатори. До організаційної команди у 80 людей долучились 1900 волонтерів віком від 18 до 86 (!) років. Ветерани та діючі військовослужбовці становлять 15% від загального складу задіяних у підготовці та проведенні змагань.

На перших Invictus Games було представлено 14 країн, нині ж до Ванкувера прилетіли спортсмени з 21 країни, зокрема вперше представлений Афганістан – військовими, що виїхали зі своєї країни та знайшли прихисток по всьому світові. У Ванкувері встановлено рекорд з продажів квитків на церемонію відкриття.

Національна збірна України, яка вирушила до Ванкувера та Вістлера фото: Invictus Games: Team Ukraine/Instagram

Як зізнались організатори, від самого початку рішення проводити церемонію не у виставковому комплексі Vancouver Convention Centre, де проходитимуть більшість змагань, а на багатофункціональній критій арені BC Place, домашньому стадіоні ФК «Ванкувер Вайткепс», здавалось занадто амбіційним.

Але зрештою квитки було розпродано настільки швидко, що довелось викидати у продаж додаткову партію.

До речі, у 2026 році BC Place прийматиме ігри Чемпіонату світу з футболу. У церемонії відкриття братимуть участь такі зірки як Неллі Фуртадо, Кеті Пері, Кріс Мартін (соліст Coldplay) та інші.

За повідомленням Daily Mail, на церемонії відкриття до принца Гаррі долучаться принц Данії Йоахім із дружиною принцесою Марі, натомість про участь Меган, герцогині Сассекської, достеменно невідомо, хоча було офіційне підтвердження, що якісь із заходів Invictus Games вона все ж таки має відвідати.

Ігри Нескорених – ініціатива принца Гаррі фото: cheatsheet.com

Збірна України: склад, попередні досягнення та перспективи

Відбір до української збірної проходив у 2024 році: з понад 400 кандидатів до команди потрапили 35 представників, серед яких найбільше представництво отримала Київська область – шестеро спортсменів (п’ять – безпосередньо з Києва) та Дніпропетровська і Одеська області – по чотири спортсмени. Капітан Збірної – Олексій Тюнін, родом з Харківщини, на захист якої став до зброї майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Згодом перейшов до 3-ї штурмової. Після поранення під Авдіївкою втратив ногу.

Капітан Збірної – Олексій Тюнін фото: invictusgames.in.ua

У команді є дві військові – Алла Сенченко, яка пройшла полон, та Інна Короленко, яка за мирного життя працювала у громадській організації, у комунікаціях та журналістиці, продюсеркою на телебаченні, мала власну SMM-студію, працювала з дітьми та була музичною терапевткою. До збірної потрапив і земляк Інни – одесит Олексій Притула, ветеринар, якого облаяв відвідувач за те, що ветеран на двох протезах не встав і не підійшов до собаки.

Україна прибула на змагання найпершою. Організатори приділили нашій збірній особливу увагу, надавши можливість потренуватись до старту змагань у Вістлері.

фото: Invictus Games: Team Ukraine/Instagram

Зокрема за два дні до офіційного старту змагань некомерційна організація Whistler Adaptive, яка проводила тренувальний табір для українців, подарувала Україні два лижних крісла, цей адаптивний інвентар буде використаний для підготовки наступних спортсменів.

Наразі в ігрових видах спорту вже визначені суперники нашої команди у перших зустрічах: у баскетболі після свого дебютного матчу з Колумбією на наступний день Україна гратиме проти представників Афганістану.

Цьогоріч в Invictus Games 2025 братимуть участь військові та ветерани з багатьох країн фото: Invictus Games: Team Ukraine/Instagram

За результатами цих двох матчів Україна має потрапити у півфінали, що відбуватимуться 9 лютого. 13 лютого збірна України спершу змагатиметься у регбі із Колумбією, а потім зустрінеться із золотим чемпіоном попередніх Invictus Games – збірною США. Ці два матчі вирішать, чи потрапить Україна у півфінал. 15 лютого у змаганнях з сидячого волейболу Україна зустрінеться спершу із Францією, а потім з Німеччиною. Результат у цих іграх має забезпечити нашій команді подальшу участь у півфіналах.

Наша збірна має досить успішну історію попередніх ігор. На свої дебютних Invictus Games українці показали один з найкращих результатів серед інших 16 країн, завоювавши 14 медалей, вісім з яких – найвищого ґатунку. За підсумками змагань 2018 року у Сіднеї в активі наших спортсменів 20 медалей, із яких сім золотих, 10 срібних і три бронзові.

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У 2020 році українська збірна завершила змагання у Гаазі із 16 медалями, з яких п’ять золотих, п’ять срібних та шість бронзових. У 2023 році у Дюссельдорфі українці, у складі у 25 ветеранів, завоювали 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та вісім бронзових. Наша збірна здобула загалом 11 медалей у веслуванні на тренажерах, дев’ять – у плаванні і п’ять – у стрільбі з лука.

Вочевидь змагання 2025 року теж принесуть Україні перемоги. Проте про медальний залік і шанси України ніхто говорити не береться, бо це суперечить загальним принципам самих ігор. У фокусі змагань саме реабілітація, а не спортивні досягнення. Задля цього організатори забезпечують присутність на змаганнях 12 тис. членів родин учасників та їхніх друзів. Адже за твердженням головного виконавчого директора Invictus Games 2025 Скотта Мура, люди на трибунах мають надихати людей на арені і надихатися ними ж.

Організатори ігор та головний виконавчий директор Invictus Games 2025 Скотт Мур (справа) фото: glavcom.ua

Крім того, організатори забезпечили учасникам доступ до численних реабілітаційних зон двох лікарень та догляд, який надаватимуть 200 медичних фахівців. На брифінгу з нагоди відкриття Ігор Скотт Мур акцентував: «Різниця між Олімпійськими іграми та Іграми нескорених в тому, що перші – змінюють життя, а другі життя рятують».

Тетяна Снопко, «Главком»