Головна Спорт Публікації
search button user button menu button

Стартують Ігри нескорених. Репортаж з Ванкувера

Ексклюзив
Тетяна Снопко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стартують Ігри нескорених. Репортаж з Ванкувера
До команди організаторів Ігор долучились 1900 волонтерів віком від 18 до 86 (!) років
фото: savelife.in.ua

Invictus Games. Розпочинаються спортивні ігри, що рятують життя

Сьогодні о 23 годині за Києвом стартують сьомі Invictus Games (Ігри нескорених) – міжнародні спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свій військовий обовʼязок. Змагання триватимуть до 16 лютого. На церемонії закриття, яка розпочнеться о 4 ранку за київським часом 17 лютого, вручатимуться медалі переможцям. 

Уперше Ігри нескорених відбулись у 2014 році у Лондоні за ініціативи принца Гаррі, який і сьогодні є патроном змагань та буде присутнім на церемонії відкриття у Ванкувері. Україна долучилась до змагань у 2017 році і з того часу є їх постійним учасником. Цей рік не став винятком: збірна у складі 35 спортсменів розпочне свій виступ декількома годинами пізніше після церемонії відкриття поєдинком зі збірною Колумбії у дисципліні «баскетбол на кріслах колісних».

Стартують Ігри нескорених. Репортаж з Ванкувера фото 1
фото: Invictus Games: Team Ukraine/Instagram

Чим особливі Invictus Games 2025

Вперше на Іграх нескорених представлені зимові види спорту – скелетон, біатлон, нордичне катання на лижах, гірськолижний спорт та сноуборд. Власне, з 11 видів змагань шість дисциплін – нові. І це не єдине, чим цьогоріч пишаються організатори. До організаційної команди у 80 людей долучились 1900 волонтерів віком від 18 до 86 (!) років. Ветерани та діючі військовослужбовці становлять 15% від загального складу задіяних у підготовці та проведенні змагань.

На перших Invictus Games було представлено 14 країн, нині ж до Ванкувера прилетіли спортсмени з 21 країни, зокрема вперше представлений Афганістан – військовими, що виїхали зі своєї країни та знайшли прихисток по всьому світові. У Ванкувері встановлено рекорд з продажів квитків на церемонію відкриття.

Національна збірна України, яка вирушила до Ванкувера та Вістлера
Національна збірна України, яка вирушила до Ванкувера та Вістлера
фото: Invictus Games: Team Ukraine/Instagram

Як зізнались організатори, від самого початку рішення проводити церемонію не у виставковому комплексі Vancouver Convention Centre, де проходитимуть більшість змагань, а на багатофункціональній критій арені BC Place, домашньому стадіоні ФК «Ванкувер Вайткепс», здавалось занадто амбіційним.

Але зрештою квитки було розпродано настільки швидко, що довелось викидати у продаж додаткову партію.

До речі, у 2026 році BC Place прийматиме ігри Чемпіонату світу з футболу. У церемонії відкриття братимуть участь такі зірки як Неллі Фуртадо, Кеті Пері, Кріс Мартін (соліст Coldplay) та інші. 

За повідомленням Daily Mail, на церемонії відкриття до принца Гаррі долучаться принц Данії Йоахім із дружиною принцесою Марі, натомість про участь Меган, герцогині Сассекської, достеменно невідомо, хоча було офіційне підтвердження, що якісь із заходів Invictus Games вона все ж таки має відвідати.

Ігри Нескорених – ініціатива принца Гаррі
Ігри Нескорених – ініціатива принца Гаррі
фото: cheatsheet.com

Збірна України: склад, попередні досягнення та перспективи

Відбір до української  збірної проходив у 2024 році: з понад 400 кандидатів до команди потрапили 35 представників, серед яких найбільше представництво отримала Київська область – шестеро спортсменів (п’ять – безпосередньо з Києва) та Дніпропетровська і Одеська області – по чотири спортсмени. Капітан Збірної – Олексій Тюнін, родом з Харківщини, на захист якої став до зброї майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Згодом перейшов до 3-ї штурмової. Після поранення під Авдіївкою втратив ногу.

Капітан Збірної – Олексій Тюнін
Капітан Збірної – Олексій Тюнін
фото: invictusgames.in.ua

У команді є дві військові – Алла Сенченко, яка пройшла полон, та Інна Короленко, яка за мирного життя працювала у громадській організації, у комунікаціях та журналістиці, продюсеркою на телебаченні, мала власну SMM-студію, працювала з дітьми та була музичною терапевткою. До збірної потрапив і земляк Інни – одесит Олексій Притула, ветеринар, якого облаяв відвідувач за те, що ветеран на двох протезах не встав і не підійшов до собаки.

Україна прибула на змагання найпершою. Організатори приділили нашій збірній особливу увагу, надавши можливість потренуватись до старту змагань у Вістлері.

Стартують Ігри нескорених. Репортаж з Ванкувера фото 2
фото: Invictus Games: Team Ukraine/Instagram

Зокрема за два дні до офіційного старту змагань некомерційна організація Whistler Adaptive, яка проводила тренувальний табір для українців, подарувала Україні два лижних крісла, цей адаптивний інвентар буде використаний для підготовки наступних спортсменів.

Наразі в ігрових видах спорту вже визначені суперники нашої команди у перших зустрічах: у баскетболі після свого дебютного матчу з Колумбією на наступний день Україна гратиме проти представників Афганістану.

Цьогоріч в Invictus Games 2025 братимуть участь військові та ветерани з багатьох країн
Цьогоріч в Invictus Games 2025 братимуть участь військові та ветерани з багатьох країн
фото: Invictus Games: Team Ukraine/Instagram

За результатами цих двох матчів Україна має потрапити у півфінали, що відбуватимуться 9 лютого. 13 лютого збірна України спершу змагатиметься у регбі із Колумбією, а потім зустрінеться із золотим чемпіоном попередніх Invictus Games – збірною США. Ці два матчі вирішать, чи потрапить Україна у півфінал. 15 лютого у змаганнях з сидячого волейболу Україна зустрінеться спершу із Францією, а потім з Німеччиною. Результат у цих іграх має забезпечити нашій команді подальшу участь у півфіналах.

Наша збірна має досить успішну історію попередніх ігор. На свої дебютних Invictus Games українці показали один з найкращих результатів серед інших 16 країн, завоювавши 14 медалей, вісім з яких – найвищого ґатунку. За підсумками змагань 2018 року у Сіднеї в активі наших спортсменів 20 медалей, із яких сім золотих, 10 срібних і три бронзові.

У 2020 році українська збірна завершила змагання у Гаазі із 16 медалями, з яких п’ять золотих, п’ять срібних та шість бронзових. У 2023 році у Дюссельдорфі українці, у складі у 25 ветеранів, завоювали 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та вісім бронзових. Наша збірна здобула загалом 11 медалей у веслуванні на тренажерах, дев’ять – у плаванні і п’ять – у стрільбі з лука. 

Вочевидь змагання 2025 року теж принесуть Україні перемоги. Проте про медальний залік і шанси України ніхто говорити не береться, бо це суперечить загальним принципам самих ігор. У фокусі змагань саме реабілітація, а не спортивні досягнення. Задля цього організатори забезпечують присутність на змаганнях 12 тис. членів родин учасників та їхніх друзів. Адже за твердженням головного виконавчого директора Invictus Games 2025 Скотта Мура, люди на трибунах мають надихати людей на арені і надихатися ними ж.

Організатори ігор та головний виконавчий директор Invictus Games 2025 Скотт Мур (справа)
Організатори ігор та головний виконавчий директор Invictus Games 2025 Скотт Мур (справа)
фото: glavcom.ua

Крім того, організатори забезпечили учасникам доступ до численних реабілітаційних зон двох лікарень та догляд, який надаватимуть 200 медичних фахівців. На брифінгу з нагоди відкриття Ігор Скотт Мур акцентував: «Різниця між Олімпійськими іграми та Іграми нескорених в тому, що перші – змінюють життя, а другі життя рятують». 

Тетяна Снопко, «Главком»

Читайте також:

Теги: спорт табір сноуборд Ігри нескорених регбі лижний спорт баскетбол Україна військові українці Збірна України ветеран біатлон медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська комедія «Потяг у 31 грудня» отримала схвальні відгуки серед критиків та глядачів
Українська комедія встановила рекорд касових зборів, обійшовши міжнародні прем’єри
8 сiчня, 17:33
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
16 сiчня, 23:29
Тинний зазначив, що проблема боргів посилюється погіршенням умов сплати податків
«Гарпок» та «Укренерго» недоплачують виробникам зеленої електроенергії – інвестор
31 сiчня, 17:51
Багатоповерхівка постраждала на Київщині через російську атаку
Атака на Київщину: момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео
25 сiчня, 05:27
Прогноз погоди на 28 січня
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
28 сiчня, 06:00
Номінально домашній для «біло-синіх» поєдинок відбудеться на арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі
«Динамо» – «РФШ»: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи
30 сiчня, 22:00
РФ запускає дрони, які детонують при контакті
ДСНС попереджає про російський дрон, який вибухає під час контакту з людиною
4 лютого, 16:26
Залужний тепло привітав друга і колегу Шапталу
Залужний зворушливо привітав ексначальника Генштабу із днем народження
5 лютого, 17:42
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки
Британія підтвердила, що вперше скликатиме «Рамштайн» замість США
6 лютого, 14:12

Публікації

Стартують Ігри нескорених. Репортаж з Ванкувера
Стартують Ігри нескорених. Репортаж з Ванкувера
Ігри Нескорених. Все про змагання, які вже 10 років надихають світ
Ігри Нескорених. Все про змагання, які вже 10 років надихають світ
Календар українського вболівальника. Головні спортивні події 2025 року
Календар українського вболівальника. Головні спортивні події 2025 року
Вони робили нас щасливими. Найкращі спортсмени України 2024 року
Вони робили нас щасливими. Найкращі спортсмени України 2024 року
Усик – Ф'юрі. Все, що потрібно знати про бій-реванш
Усик – Ф'юрі. Все, що потрібно знати про бій-реванш
Через терни – у Париж. Неймовірні історії українців, які під час війни здобули олімпійські ліцензії
Через терни – у Париж. Неймовірні історії українців, які під час війни здобули олімпійські ліцензії

Публікації

Дмитро Разумков зайшов у парламент першим номером пропрезидентської сили, але перетворився в одного з головних її критиків
Холодна помста ЗеКоманді. Чому Дмитро Разумков полетів у Вашингтон
Вчора, 15:00
КРАІЛ game over, або Як «швидка» рятувала Pin-Up
КРАІЛ game over, або Як «швидка» рятувала Pin-Up
Вчора, 09:30
«Мюнхенська змова»: Даладьє, Чемберлен, Муссоліні та Гітлер
Мюнхен 2.0. Що задумав Трамп?
6 лютого, 20:00
Повномасштабне вторгнення Росії призупинило громадські бюджети в Україні
Громадські бюджети. Названо міста, де ця ідея вижила під час війни
6 лютого, 15:00
Дружина Порошенка намагається зняти арешт із майна чоловіка. 10 червня справу розгляне Верховний суд
«Вугільна» справа вийшла на фініш. У бій вступає Марина Порошенко
6 лютого, 08:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
9751
Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)
9110
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
6116
«Спочивай з миром, воїне, поете, коханцю!» Депутатка Безугла розказала про свій бурхливий роман на фронті
3484
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua