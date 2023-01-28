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Потреба в ракетах, санкції та «марафон чесності»: звернення Зеленського (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Потреба в ракетах, санкції та «марафон чесності»: звернення Зеленського (відео)

Зброя, яку просить Україна, потрібна для захисту життя її громадян

Сьогодні, 28 січня, російська армія здійснила ракетний обстріл міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог випустив по житловому сектору ракети С-300. Нині відомо про трьох загиблих та 14 поранених. «Такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави… Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності», – сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. 

Саме тому Україна так потребує новітньої зброї. Зокрема, далекобійних ракет, які могли б лишити окупанта можливості ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста.  «Я дякую всім у світі – політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору», – наголосив голова держави.

 За його словами, Україна зробить все можливо, аби міжнародні партнери відкрили це життєво необхідне постачання. «Бо це потрібно для захисту життя», – додав голова держави.

Обходу санкцій не буде

Володимир Зеленський  також відреагував на цілу низку нещодавніх скандалів через виявлення іноземними журналістами порушень певними компаніями санкційного режиму. «Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! Усім розслідувачам, які викривають шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції», – сказав президент.

Він також повідомив, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор для перевезення залізницею військової техніки та солдатів. «Ідеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами», – пояснив Володимир Зеленський.

Марафон чесності триває

Питання допуску російських спортсменів до міжнародних змагань найвищого рівня не має втратити уваги з боку світової спільноти. «Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста», – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне «використовувати наявну безпринципну «гнучкість» Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору».

Теги: обстріл санкції Олімпіада

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