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Росія перекидає до Білорусі нові підрозділи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія перекидає до Білорусі нові підрозділи
У Білорусі часто відбуваються військові навчання з РФ
фото ілюстративне

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою

На територію Білорусі прибувають нові військові підрозділи з Росії. При цьому ті росіяни, які вже пройшли спільні навчання з білорусами – повертаються в РФ. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цей напрямок досить напружений, оскільки Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв’язала проти нашої країни, ну й, власне, надає і свою територію, і свій повітряний простір», – повідомив речник.

Демченко наголосив, що у Білорусі часто відбуваються військові навчання з РФ. Станом на зараз тривають авіаційні навчання, які мають закінчити сь десь 1 лютого,

«Раніше ми фіксували дещо більшу їхню (росіян – «Главком») кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ для того, щоб надалі перекинути на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення цих навчань і, власне, підготовки», – додав представник Держприкордонслужби.

Раніше голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомляв, що в українських захисників буде достатньо часу підготуватися, у разі наступу ворога з Білорусі. Від моменту формування наступального угрупування у Білорусі до його можливого вторгнення в Україну пройде принаймні два тижні.

Теги: росія Білорусь війна окупанти Держприкордонслужба військові навчання

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