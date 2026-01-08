Коли і за кого вболівати українцям. Календар головних спортивних подій 2026 року

Зимова Олімпіада, Чемпіонат світу з футболу та інші спортивні події, за якими стежитиме весь світ

2026 рік є олімпійським – вже у лютому у Італії розпочнеться головний зимовий старт чотириріччя.

Влітку стартує Чемпіонат світу з футболу, на якому, за вдалого розвитку подій, може зіграти і збірна України.

Також у цьому році відбудеться розіграш перших ліцензій на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі.

«Главком» обрав найбільш важливі змагання для українського спорту. Наш календар допоможе вболівальникам зорієнтуватися спортивних подій .

Чоловічий чемпіонат Європи з гандболу

Чоловіча збірна України з гандболу фото: ФГУ

Дата: 15 січня – 1 лютого

15 січня – 1 лютого Країна: Данія, Норвегія, Швеція

Великим відкриттям спортивного року сміливо можна назвати чоловічу континентальну першість з гандболу.

Отримала шанс зіграти на Чемпіонаті Європи і Україна. Попри відхід зі збірної низки сильних виконавців з різних причин (Владислава Остроушка, Артема Козакевича, Станіслава Жукова) команда зуміла кваліфікуватися на турнір.

Нашим хлопцям відверто не пощастило з жеребом. З усіх трьох кошиків підопічні Вадима Бражника отримали ледь не найтоповіших суперників. З першого – чинних чемпіонів Європи Францію, з другого – віцечемпіонів світу-2019 Норвегію, з третього – Чехію, яка стабільно виходить на європейські першості.

Чоловіча збірна України з гандболу фото: Getty Images

Перед початком континентальної першості українці провели масштабний тренувальний збір, де двічі поступилися команді Румунії. За словами Бражника, команда має суттєві проблеми з захистом. Якщо їх не вдасться вирішити, то Україну очікує останнє місце в групі без шансів в кожній з трьох ігор.

Теніс. Турніри Великого Шлему

Еліна Світоліна виконує удар форхендом фото: Getty Images

Дата:

18 січня – 1 лютого (Australian Open), 24 травня – 7 червня (French Open), 29 червня – 12 липня (Wimbledon Championships), 31 серпня – 13 вересня (US Open)

Країна:

Мельбурн (Австралія). Париж (Франція). Лондон (Велика Британія). Нью-Йорк, (США).

Вже 18 січня стартує перший Мейджор цього сезону – Australian Open.

До основної сітки турніру увійшли чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

Саме на них, а також на Юлію Стародубцеву, Ангеліну Калініну, Дарію Снігур та Анастасію Соболєву можуть розраховувати українські вболівальники на найбільш престижних тенісних турнірах 2026 року.

У чоловічому тенісі для українців справи розвиваються не так добре. Наразі лише Віталій Сачко займає те місце в рейтингу ATP, яке дозволяє йому потрапляти до кваліфікації Мейджорів.

Чоловічий чемпіонату Європи з футзалу

Чоловіча збірна України з футзалу фото: УАФ

Країна: 21 січня – 7 лютого

21 січня – 7 лютого Країна: Рига (Латвія), Каунас (Литва), Любляна (Словенія).

Збірна України з футзалу є однією з найсильніших команд світу. Тому старт континентальної першості українські вболівальники очікують з особливим нетерпінням.

Україна потрапила до групи В, де її суперниками стануть Литва, Вірменія, Чехія.

Якщо не відбудеться чогось непередбачуваного, то Україна має впевнено вийти на перше місце у своєму квартеті і потрапити до ¼ фіналу. Вже далі розпочнеться фінальна фази боротьби за медалі континентальної першості. Будемо сподіватися, що вона виявиться вдалою для наших.

Зимові Олімпійські Ігри

Олімпійські та паралімпійські талісмани Олімпіади 2026 року в Мілані, Кортіна, Міло (ліворуч) та Тіна фото: Getty Images

Дата: 6-22 лютого

6-22 лютого Країна: Мілан, Кортіна-д’Ампеццо (Італія)

Одним з головних стартів нового спортивного року стане біла Олімпіада. Вона стартує в Італії на початку лютого і вже стала особливою з кількох причин.

Зокрема, вперше відбудуться дві окремі церемонії відкриття – у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Через це країні-господарці, Італії, дозволили мати одразу четверо прапороносців. Окрім того, Олімпійські Ігри-2026 стануть найбільш збалансованими у розрізі гендерної рівності. Серед учасників 47% складатимуть жінки, а 53% чоловіки.

Найбільші надії українські вболівальники мають у фристайлі, біатлоні та скелетоні.

Зокрема, у фристайлі варто розраховувати на боротьбу українців за нагороди у змішаному командному турнірі. Також претендуватимуть на призові місця Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк.

У біатлоні, попри важкий старт сезону, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний можуть здивувати як в особистих дисциплінах, так і допомогти естафетній команді. Також хотілося б вірити, що лідерці жіночої команди Юлії Джимі вдасться відновитися від травми пальця та поборотися за високі місця.

У скелетоні всі надії покладаються на Владислава Гераскевича. Минулого року він посів четверте місце на Чемпіонаті світу.

Також у контексті боротьби за найвищі місця можна згадати авторку історичного для України срібного результату у біг-ейрі Катерину Коцар і наддосвідчену сноубордистку Аннамарію Данчу.

Потужне представництво на Олімпіаді Україна матиме і у санному спорті. Зокрема, мова підопічних Тараса Гарцули Антона Дукача, Андрія Мандзія, Олександру Мох, Олену Стецьків і Юліанну Тупицьку, які стабільно виступають на етапах Кубка світу.

Відбір до Чемпіонату світу з баскетболу 2027 року

Чоловіча збірна України з баскетболу фото: ФБУ

Дата: 27 лютого, 2 березня, 2 липня, 5 липня

27 лютого, 2 березня, 2 липня, 5 липня Країна: Латвія, Іспанія, Данія

Україна двома перемогами (над Грузією та Данією) на старті відбору подарувала надію вболівальникам на потрапляння на Чемпіонат світу.

Взимку, весною та влітку Україна проведе ще чотири поєдинки – з Іспанією (двічі), Данією та Грузією.

До наступного етапу боротьби за потрапляння на світову першість вийдуть три збірні.

За вдалого для наших хлопців результату, у серпні стартує вирішальний етап відбору, який закінчиться вже у 2027 році.

Нараз головним завданням для нашої команди є залучення до складу всіх найсильніших гравців. У своєму оптимальному складі наша збірна цілком може здобути таку омріяну путівку на світову першість.

Матчі національної збірної України з футболу

Чоловіча збірна України з футболу фото: Getty Images

Дата: 26 та 31 березня (матчі плейоф відбору на Чемпіонату світу), 24-26 вересня, 27-30 вересня, 30 вересня – 3 жовтня, 4-6 жовтня, 12-14 листопада, 15-17 листопада (матчі Ліги націй).

26 та 31 березня (матчі плейоф відбору на Чемпіонату світу), 24-26 вересня, 27-30 вересня, 30 вересня – 3 жовтня, 4-6 жовтня, 12-14 листопада, 15-17 листопада (матчі Ліги націй). Країна: Валенсія (Іспанія) (матчі плейоф відбору на Чемпіонату світу)

Для збірної України з футболу 2026 рік буде особливо насиченим.

26 березня у півфіналі плей-оф відбору на Чемпіонату світу у іспанській Валенсії наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги 31 березня на українців також у Валенсії чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Поєдинки на формально домашніх полях підвищують шанси України на успіх. Також перший суперник нашої збірної – Швеція – через травму втратив свою головну зірку –форварда Александера Ісаака. Наразі точно не відомо, чи він встигне відновиться до поєдинку проти України. Однак, точно можна сказати, що у березні він не буде перебувати у своїй оптимальній ігровій формі.

Вже восени наша команда проведе ще шість поєдинків у Лізі націй. Жеребкування цього турніру відбудеться 12 лютого, після чого стане відомий розклад матчів.

Чемпіонати світу і Європи з боротьби

Жіноча збірна України з боротьби фото: UWW

Дата: 20-26 квітня (Чемпіонат Європи), 24 жовтня – 1 листопада (Чемпіонат світу)

20-26 квітня (Чемпіонат Європи), 24 жовтня – 1 листопада (Чемпіонат світу) Країна: Тирана (Албанія, Чемпіонат Європи), Манама (Бахрейн, Чемпіонат світу)

Боротьба традиційно залишається одним із ключових медальних видів для України, тому чемпіонат Європи в Тирані та світова першість у Манамі стануть важливою перевіркою стану справ напередодні Олімпіади-2028.

Наразі найкращі результати демонструє жіноча команда. Вона регулярно здобуває медалі на чемпіонатах Європи та світу, а також входить до когорти найкращих збірних світу в командному заліку. Алла Белінська, сестри Марія та Соломія Винник, Аліна Грушина, Ірина Коляденко, Анастасія Алпєєва, Оксана Лівач, Ірина Бондар, Олександра Рибак є головним надіями нашої збірної на 2026 рік

У греко-римській боротьбі головна увага зосереджена на дворазовому срібному призері олімпійських ігор Парвізі Насібові.

Серед молоді виділяється Єгор Якушенко, для якого сезон може стати першим повноцінним на дорослому рівні. Молодий борець уже встиг заявити про себе серією яскравих виступів на молодіжних та юніорських світових першостях у ваговій категорії до 97 кг, де перемагав учасників Олімпійських Ігор-2024.

Не виключене повернення на килим і народного депутата Жана Беленюка, який заявляв про готовність за потреби відновити професійну кар’єру.

У вільній боротьбі ситуація залишається складною. Команда поки не має стабільних лідерів для боротьби за медалі, а зміна поколінь і нестача досвіду продовжують негативно впливати на результати.

Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІА

Чоловіча збірна України з хокею фото: ФХУ

Дата: 2 травня – 8 травня

2 травня – 8 травня Країна: Сосновець (Польща).

Україна другий рік поспіль стартуватиме у дивізіоні ІА.У 2025-му наша збірна зупинилася за крок від історичного підвищення у класі.

Незважаючи на минулорічний вдалий старт, все ж головним завданням України у 2026 році буде збереження місця у дивізіоні ІА.

У травні Україна зіграє з Казахстаном, Польщею, Францією, Литвою та Японією. Дві найкращі команди підвищаться у класі, а останнє місце – навпаки, понизиться.

Головним суперником України за право залишитися у дивізіоні ІА має стати збірна Литви. Обіграти цю команду цілком до снаги нашим хлопцям.

Чемпіонати світу та Європи з художньої гімнастики

Таїсія Онофрійчук фото: Getty Images

Дата: 27-31 травня (Чемпіонат Європи), 21-30 липня (Чемпіонат світу)

27-31 травня (Чемпіонат Європи), 21-30 липня (Чемпіонат світу) Країна: Варна (Болгарія, Чемпіонат Європи), Франкфурт (Німеччина, Чемпіонат світу)

Головною надією України в індивідуальних вправах залишається Таїсія Онофрійчук. Минулого сезону вона закріпилася серед світової еліти завдяки серії перемог на Гранпрі, успіхам на етапах Кубка світу та історичному золоту чемпіонату Європи в Таллінні.

Українки також є чинними чемпіонками світу та віцечемпіонками Європи у групових вправах – трьох м’ячах та двох обручах. Але в цьому році не матимуть змоги виступати з такою комбінацією предметів. Це пов’язано з тим, що в новому циклі змагання відбуватимуться з п’ятьма м’ячами та у комбінації з трьома обручами і двома парами булав. Цей формат змагань не знайомий новому складу української групи, адже востаннє він використовувався ще під час Олімпійських Ігор у Токіо у 2021 році.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 фото: FIBA

Дата: 1-7 червня

1-7 червня Країна: Варшава (Польща)

Для України справи у баскетболі 3х3 справи складаються краще від класичного варіанту 5х5. Особливо це стосується жіночої збірної України.

«Синьо-жовті» є регулярними учасницями Чемпіонатів Європи та вдруге поспіль зіграють на світовій першості. Також українська команда неодноразово піднімалася на подіум етапів Жіночої серії (професійного туру для команд у 3х3), завдяки чому до останнього етапу боролася за вихід до Фіналу сезону. На жаль, одним з невдалих стартів став минулий Чемпіонат світу. У заключному матчі Україна драматично поступилася Бразилії та достроково припинила виступи з останнім місцем у своїй групі.

Наразі жеребкування турніру ще не було проведене. Проте якщо використати поточний рейтинг та класичну систему формування груп, то суперницями України можуть стати Китай (№3 світового рейтингу), Німеччина (№6), Італія (№11) та Філіппіни (№19).

Чоловіча команда не візьме участь у турнірі через низький рейтинг та непотрапляння на кілька Чемпіонатів Європи поспіль.

Чемпіонат світу з футболу

Трофей Чемпіонату світу з футболу 2026 року фото: Getty Images

Дата: 11 червня – 19 липня

11 червня – 19 липня Країна: США, Канада, Мексика

Чемпіонат світу з футболу, разом з Олімпіадою-2026, є головним спортивним турніром року.

Вперше відразу 48 збірних зіграють на світовій першості. Вони були поділені на 12 груп. По дві команди з групи, а також вісім найкращих третіх місць, продовжать боротьбу у 1/8 фіналу після групового етапу.

Як ми вже зазначали вище, шанси на потрапляння на Мундіаль зберігає і збірна України.

У разі вдалого розвитку подій, Україна зіграє у групі В разом з Тунісом, Японією та Нідерландами.

Чемпіонат світу і Європи з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах фото: Мінспорту

Дата: 16-21 червня (Чемпіонат Європи), 21-30 липня (Чемпіонат світу)

16-21 червня (Чемпіонат Європи), 21-30 липня (Чемпіонат світу) Країна: Чемпіонат Європи – Таллінн (Естонія), Чемпіонат світу – Гонконг.

Минулий рік подарував для України справжню медальну казку під час головних фехтувальних турнірів сезону. На чемпіонаті Європи в Генуї збірна здобула два золота і срібло, а на світовій першості в Тбілісі успіх підкріпили чемпіонство Влади Харькової та бронзові медалі Нікіти Кошмана і Романа Свічкаря. Саме з таким багажем команда входить у новий сезон.

На передній план вийшла жіноча шпага, яка за відсутності Ольги Харлан у жіночій шаблі, демонструє найстабільніші результати. Зокрема, Влада Харькова стала чемпіонкою світу-2025, Анна Максименко виграла Гранпрі в Будапешті, Фейбі Бежура здобула бронзу Гранпрі в Досі, а також відзначилися виходами до чвертьфіналів Кубка світу Інна Бровко й Емілі Конрад. Окремо варто згадати командний успіх – перше в історії золото Чемпіонату Європи.

Помітний прогрес показала і чоловіча шпага. Роман Свічкар уперше за сім років повернувся на п’єдестал великих стартів, здобувши золото Чемпіонату Європи. Іншим героєм спортивного року став Нікіта Кошман, який сенсаційно виборов бронзу Чемпіонату світу. Чоловіча команда також додала стабільності, адже повернулася до топ-10 світового рейтингу та регулярно потрапляла до топ-8 етапів Кубка світу.

Певні надії пов’язані і з шаблею та рапірою. У шаблі ключовою фігурою є бронзова призерка чемпіонату світу-2025 Аліна Комащук, тоді як інші спортсменки продовжують набирати досвіду. У рапірі лідерка Дарія Миронюк доходила до чвертьфіналу чемпіонату Європи, а команда здобула дві медалі етапів Кубка світу.

Варто зазначити, що наразі локація для Чемпіонату Європи є не підтвердженою на 100%. Усе через те, що Естонія відмовляється пускати росіян на континентальну першість. Якщо представникам РФ і Білорусі не нададуть візи, змагання можуть перенести в інше місце.

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики

Легкоатлетка Ярослава Магучіх фото: Getty Images

Дата: 11-13 серпня

11-13 серпня Країна: Будапешт (Угорщина)

Легкоатлетичний сезон у 2026 році буде традиційно насиченим. Справжньою «вишенькою на торті» стане перший в історії Абсолютний чемпіонат світу.

Цей турнір пройде в Будапешті і збере crème de la crème світової атлетики.

Завдяки перемозі на Олімпійських Іграх-2024 українка Ярослава Магучіх гарантувала собі виступ у Будапешті.

Шанси увійти до когорти учасників змагань є в Олега Дорощука та Юлії Левченко (стрибки у висоту), Михайла Кохана (метання молота). Також намагатиметься повернутися до оптимальних кондицій після народження дитини бронзова призерка Олімпіади-2024 Ірина Геращенко, яка теж може увійти до переліку учасниць змагань.

Чемпіонати світу і Європи зі спортивної гімнастики

Спортивний гімнаст Назар Чепурний фото: Getty Images

Дата: 19-23 серпня (Чемпіонат Європи), 17-25 жовтня (Чемпіонат світу)

19-23 серпня (Чемпіонат Європи), 17-25 жовтня (Чемпіонат світу) Країна: Чемпіонат Європи – Загреб (Хорватія), Чемпіонат світу – Роттердам (Нідерланди)

Сезон-2026 у спортивній гімнастиці стане перехідним і водночас важливим для чоловічої збірної України. Чемпіонати Європи та світу уже розпочнуть процес відбору на Олімпійські Ігри-2028. Зокрема, в Роттердамі будуть розіграні перші олімпійські ліцензії для трьох найкращих команд світу.

Ключовим питанням для збірної залишається стан Олега Верняєва. Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро-2016 продовжує відновлення після травми, і його участь у головних стартах сезону не гарантована.

На цьому тлі дедалі помітнішим стає лідерство Назара Чепурного. Спеціаліст з опорного стрибка та призер світових першостей розглядається як перший номер збірної на Чемпіонатах Європи в Загребі та світу в Роттердамі. Паралельно зростають і його амбіції в багатоборстві, що може додати очок у командному заліку.

Водночас українська команда переживає складну зміну поколінь у багатоборстві. Молоді спортсмени поки не демонструють стабільності. На Чемпіонаті Європи – 2026 Україні доведеться фінішувати в топ-13, аби відібратися на світову першість у Нідерландах, що стане непростим завданням.

Чемпіонати Європи з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу фото: FIVB

Дата: 21 серпня – 6 вересня (жінки), 9 – 26 вересня (чоловіки)

21 серпня – 6 вересня (жінки), 9 – 26 вересня (чоловіки) Країна: Азербайджан, Чехія, Туреччина, Швеція (жінки); Болгарія, Фінляндія, Італія, Румунія (чоловіки)

Континентальна першість з волейболу перебуватиме у центрі уваги з кількох причин. Першою з них є виступи обох збірних України. Другою – ліцензійний статус турніру: Чемпіонат Європи відкриватиме відбір до Олімпійських Ігор-2028 у Лос-Анджелесі. Переможець отримає пряму путівку, а результати всіх матчів будуть враховані у рейтингу FIVB та впливатимуть на жеребкування Чемпіонату світу-2027.

На майбутньому Чемпіонаті Європи фаворитами групи B, де гратиме чоловіча збірна України, є бронзові призери Чемпіонату світу поляки. Складними суперниками також будуть віцечемпіони світу з Болгарії та збірна Португалії, тоді як Ізраїль і Північна Македонія мають вигляд більш простих суперників. Україна боротиметься за друге-третє місце в групі з потенційним виходом у плейоф на Німеччину або Туреччину. З ними цілком можна боротися, але зробити це буде непросто.

Жіноча збірна також демонструє відчутний прогрес. Після перемоги в Золотій Євролізі Україна дебютує в Лізі націй, де намагатиметься закріпитися серед найсильніших.

На Чемпіонаті Європи основними суперницями українок у групі стануть чемпіонки світу 2022 року з Сербії та Болгарія, а також збірні Чехії, Австрії та Греції.

Жіноча збірна, так само, як і чоловіча, розраховує на боротьбу за друге-третє місце на груповому етапі, що може вивести наших дівчат в ⅛ фіналу на Францію або Швецію. Обидві ці команди йдуть на рівні з Україною, тому чвертьфінал виглядає посильним завданням.

Юнацькі Олімпійські Ігри

Сенегальський репер Ндонго Д (ліворуч) з гурту Dara J виступає поруч з Айо, талісманом Юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2026 фото: Getty Images

Дата: 31 жовтня-13 листопада

31 жовтня-13 листопада Країна: Дакар (Сенегал)

Після восьмирічної перерви атлети віком від 13 до 17 років отримають свій шанс засяяти на весь світ на великому мультиспортивному форумі.

Скасування попереднього розіграшу Юнацьких Олімпійських Ігор через пандемію коронавірусу спричинила те, що низка талановитих українських спортсменів (наприклад, віцечемпіон світу зі стрибків у воду Олексій Середа чи чемпіонка Європи з фехтування у командній першості Анна Максименко) не отримали можливості взяти участь в Юнацькій Олімпіаді.

Через оновлений підхід до кваліфікації на Юнацькі Олімпійські Ігри наразі складно спрогнозувати не лише склад української команди в Дакарі, а й розмір делегації.

Однак, вже зараз з впевненістю можна сказати, що українцям буде за кого вболівати у Дакарі.

Чемпіонат світу зі стрільби

Сергій Куліш фото: Getty Image

Дата: 1-15 листопада

1-15 листопада Країна: Доха (Катар)

Світова першість зі стрільби у Досі стане стартом для олімпійського відбору до Ігор-2028 у Лос-Анджелесі. Чемпіонат об’єднає кульову та стендову стрільбу і розіграє перші прямі ліцензії. Їх отримають призери, але лише по одній на країну в кожному виді програми.

Серед українців, які мають найкращі шанси поборотися за олімпійські ліцензії, можна виділити кількох спортсменів.

Максим Городинець – бронзовий призер Чемпіонату світу-2025 у швидкострільному пістолеті, Сергій Куліш – чемпіон світу-2022 і віцечемпіон Олімпіади-2024 у малокаліберній гвинтівці. Також варто згадати Павла Коростильова, який поєднує пневматичний і швидкострільний пістолет.

Максим Городинець фото: Горішньоплавнівська міська рада

Серед інших спортсменів вирізняються олімпійський чемпіон Афін-2004 Микола Мільчев, який торік був фіналістом Чемпіонату світу і здобув бронзу Чемпіонату Європи. Надіями нашої збірної є Олена Костевич, яка є лідеркою жіночого пістолета, та Віктор Банькін, учасник Олімпіади-2024.

Cпортивний 2026-й не обмежиться лише перерахованими вище стартами.

Мають шанс цього року зіграти на континентальній першості з гандболу українки. Їхній Чемпіонат Європи пройде 3-20 грудня.

Також продовжать боротьбу за потрапляння на Чемпіонат Європи українські баскетболістки.

Серед інших важливих турнірів варто згадати Чемпіонат світу з фігурного катання, Чемпіонат світу з плавання на короткій воді, світові та континентальні першості з академічного веслування, веслування на байдарках і каное, сучасного п’ятиборства та водних видів спорту.

Також цього року свій бій має провести Олександр Усик. Його наступний суперник ще невідомий, але, з великою ймовірністю, ним має стати Діонтей Вайлдер.

Ілля Мандебура, Артем Худолєєв, для «Главкома»