Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала інформацію про нейтральних росіян, які підтримують війну

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії

Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі відповіла на питання українського журналіста Костянтина Варварика щодо можливого перегляду механізму допуску нейтральних атлетів з Росії та Білорусі до Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Париж-2024 пройшов без російських провокацій через належну роботу комісії з визначення нейтральності. На жаль, ми бачимо, що поки три з трьох учасників Олімпіади-2026, визнаних нейтральними, насправді не відповідають критеріям, двоє з них більш-менш підтримують війну.

Розумію, що ви не можете коментувати окремі кейси. Але чи не розглядали ви механізми перегляду рішень комісії? Можливо, варто таки залучити до процесу збору доказів і представників України? Я розумію, що питання нейтральності атлета – це питання взаємин МОК і атлета, але від неправильного рішення страждає все-таки не МОК, а українські спортсмени, яким доведеться жити й змагатися поруч з людьми, які бажають їм смерті.

Отже, як ви сказали на початку, процес, який ми використовували для Парижа, був успішним. І саме цей самий процес ми використовуємо зараз.

Тож, звісно, якщо у вас є нова інформація, будь ласка, можете завжди надіслати її нам. Тут зі мною Джеймс Маклеод – ми можемо все переглянути, але AINERP та наша робоча група є тими, хто остаточно ухвалює рішення в цьому процесі. І ми справді з нетерпінням чекаємо побачити сильну українську команду.

Я вже надсилав

Добре, дякуємо.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

