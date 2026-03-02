П’ять думок з місця подій баскетбольного матчу Україна – Іспанія

Розповімо детальніше про те, що відбувалося у Ризі під час поїздки на матч відбору на Чемпіонат світу 2027

У п'ятницю, 27 лютого, пройшов баскетбольний поєдинок між командами України та Іспанії у межах відбору на Чемпіонат світу 2027. Після роботи безпосередньо у Ризі «Главком» хотів би поділитися основними висновками як щодо спортивної, так й інших сторін цієї події.

№1. Латвія як ніколи з Україною

Ні для кого не секрет, що країни Балтії особливо активно підтримують Україну після повномасштабного вторгнення. Однією з таких держав є Латвія, яка послідовно демонструє солідарність як на політичному рівні, так і в суспільному просторі.

Жартома можна сказати, що українських прапорів у столиці країни інколи помітно більше, ніж у деяких містах України. Вони майорять усюди: біля державних установ, на житлових будинках і в громадських місцях. Варто відзначити, що одним з місць, де синьо-жовтих стягів багато, є вулиця Незалежності України, яка була перейменована Ризькою думою у 2022 році у знак солідарності з нашою країною.

Українські прапори майоріють навпроти російського посольства у Латвії фото: Alamy

У цьому ж кварталі навпроти зазначеного вище місця розташоване посольство Росії у Латвії. Хоча воно доволі активно працює навіть попри наявну геополітичну ситуацію, місцеві жителі знайшли спосіб висловити своє ставлення до політики Кремля.

Зокрема, поруч із будівлею з’явилося сатиричне зображення президента РФ Володимира Путіна, а також напис «Авальний» – іронічно змінене прізвище російського опозиціонера Олексія Навального.

«Череп Путіна» – один з найяскравіших проявів непогодження з російською політикою у Латвії фото: Toms Kalnins

Також латвійці встановили меморіал, присвячений четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його розмістили у публічному просторі на Ратушній площі, щоб жителі міста та гості могли ознайомитися з матеріалами й вшанувати пам’ять загиблих.

На кількох стендах представлені дитячі малюнки, фотографії українських воїнів, а також інформаційні довідки про події війни та виклики, з якими стикається Україна.

Меморіал встановлений біля Музею окупації Латвії – збірнику всіх злочинів Радянського Союзу та Нацистської Німеччини, де низка експонатів згадують про Україну фото: «Главком»

Приємним, хоч і водночас болючим фактом є те, що в Ризі доволі часто можна почути українську мову. З цього можна зробити висновок про значну присутність у місті як тих, хто тимчасово переїхав через війну чи перебуває тут у туристичних цілях, так і тих, хто вже давно є частиною місцевої громади.

Реклама. 21+ GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної — це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

№2. Збірна України в Ризі – усе ж гості, а не господарі

Попри щиру гостинність латвійців, матч проти Іспанії засвідчив, що підтримка України в номінально домашній грі все ж була обмеженою. На трибунах Xiaomi Arena, яка вміщує близько 11,2 тисячі глядачів, повністю заповненими були лише кілька секторів. До того ж уболівальники не стали по-справжньому активним «шостим гравцем». Ймовірно, на це вплинув ранній початок зустрічі – о 15:00, коли частина потенційних глядачів могла перебувати на роботі або просто не встигнути на арену.

Натомість під час домашнього матчу Латвії проти Польщі, який пройшов о 19:30, арена була заповнена вщерть, а атмосфера нагадувала справжнє спортивне шоу. На гру завітали й президенти обох держав – Едгарс Рінкевичс та Кароль Навроцький, що додало події особливого статусу.

На матчі збірної України перебувало лише 605 людей фото: «Главком»

№3. Культура баскетболу в Ризі – на високому рівні

Із часів Радянського Союзу Латвія традиційно асоціюється з хокеєм – і небезпідставно, адже збірна країни регулярно виступає на провідних міжнародних турнірах, а нещодавно здобула бронзу чемпіонату світу. Водночас у столиці держави активно розвивається й баскетбол, який має не меншу популярність.

У Ризі базуються одразу три професійні клуби – Latvijas Universitāte, Rīgas Zeļļi та найвідоміший із них, VEF Rīga. До речі, у складі останнього в різні роки виступало чимало українських баскетболістів. Розвинена в місті й культура масового спорту. Під час прогулянки приватним сектором району Mangaļsala можна побачити баскетбольні кільця просто у дворах житлових будинків. Крім того, одне з них встановлене й безпосередньо біля Xiaomi Arena, де охочі можуть потренувати кидки перед або після матчів.

Навіть у сніжну погоду кільце можна було використовувати для відпрацювання слем-данків фото: «Главком»

№4. Слизький паркет чи напружена боротьба?

У першій половині матчу однією з помітних, хоч і не надто приємних особливостей гри стали епізоди, коли іспанські баскетболісти втрачали рівновагу. Через це команда припустилася кількох втрат м’яча, що вплинуло на ритм її атак. Частина цих моментів виглядала доволі несподівано, адже гравці послизалися у ситуаціях без очевидного контакту.

Одним із найяскравіших епізодів став момент за участю Івана Ткаченка: він різким рухом змусив опонента зміститися вбік, після чого той втратив рівновагу й опинився на паркеті. Українець скористався ситуацією та без перешкод завершив атаку легким проходом до кошика.

Після гри на пресконференції «Главком» спробував з’ясувати у представників Іспанії, чи могли такі епізоди бути пов’язані зі станом покриття майданчика. Однак гравець іспанської збірної Ферран Бассас сприйняв запитання дещо інакше. В англомовному формулюванні йшлося: «Speaking of turnovers, your team in first half have couple of slips. Was it because of the court or toughness of defence?». Басас зрозумів слово slips як «втрачені можливості», тоді як журналісти мали на увазі саме факт того, що гравці неодноразово послизнулися під час мату. Через цю мовну неоднозначність відповідь виявилася не зовсім про те, що хотілося уточнити.

№5. Зачарована третя чверть

Перерва в баскетболі нерідко стає переломним моментом матчу: за 15 хвилин тренери можуть розібрати помилки, скоригувати тактику й емоційно підбадьорити команду. Для збірної України відрізок одразу після великої перерви часто складається непросто – так сталося і в поєдинку проти Іспанії.

Після рівної боротьби у першій та другій чвертях початок третьої десятихвилинки виявився складним. Іспанці значно додали в реалізації дальніх кидків – те, що не вдавалося їм у першій половині, почало стабільно залітати після перерви. Україна певний час трималася завдяки влучним триочковим у виконанні Ковляра та Лукашова, однак згодом в атаці виникли проблеми. Кидки з-за дуги перестали досягати цілі навіть із відносно зручних позицій, зокрема з кутів. Натомість суперники «відчули руку» і реалізовували спроби навіть за умов щільного захисту протягом більшої частини відведених на атаку 25 секунд.

Головний тренер іспанців Чус Матео, коментуючи зміни після перерви, зазначив, що його команда детально проаналізувала причини попередніх невлучань, зуміла заспокоїтися й діяти більш зважено у другій половині гри.

Таким було перебування «Главкома» у Ризі на місці подій матчу Україна–Іспанія. Хотілося б подякувати головному спонсору збірної України та партнеру видання, GGBET, за надану можливість відвідати матч у столиці Латвії.

Нагадаємо, що «Главком» підрахував, скільки коштує поїздка до Риги на матчі національної збірної України, які проводяться на Xiaomi Arena.