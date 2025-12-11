Айян Честерман відомий своїми позитивними змінами у спорті, і тому був одразу ж переобраний на другий термін очільника АОК цього року

Ініціатива є гарним інструментом боротьби зі значними витратами, з якими стикаються професійні атлети

Австралійський олімпійський комітет оголосив про запуск олімпійського Фонду Майбутнього з початковим капіталом у 50 мільйонів австралійських доларів (приблизно $33,34 млн). Про це повідомляє «Главком».

Ця ініціатива спрямована на забезпечення суттєвої підтримки австралійських спортсменів високого рівня, які готуються до Олімпійських Ігор у Брісбені 2032 року. Фонд має на меті не лише підтримати поточних олімпійців, але й стимулювати спортсменів до тривалої кар’єри та сприяти гендерній рівності в спорті.

Однією з ключових складових програми є пряма фінансова допомога: кожен атлет, відібраний до участі в Олімпійських іграх, починаючи із Зимових Ігор у Мілані-Кортіні 2026 року і до Літніх Ігор 2032 року, отримає одноразовий грант у розмірі 5000 австралійських доларів (3334 долари США). Крім того, Фонд впроваджує систему, яка заохочує багатократну участь в Іграх, пропонуючи олімпійцям виплату в розмірі 32000 австралійських доларів (21338 доларів США) за кожні Ігри, в яких вони брали участь. Ці кошти виплачуватимуться через 16 років після змагань, і, за словами президента АОК Айяна Честермана, допоможуть багатьом спортсменам, які закінчують кар’єру з мінімальними фінансовими заощадженнями, компенсувати фінансові жертви, пов’язані з професійним спортом.

Особлива увага приділяється матерям-спортсменкам через грант на повернення до олімпійського спорту після народження дитини, який пропонує мінімум 10000 австралійських доларів (6668 доларів США) після народження кожної дитини. Цей грант, як зазначила олімпійська веслувальниця Еліс Вуд, яка брала участь в Іграх у Парижі після народження доньки, справді визнає те, з чим стикаються спортсменки, і дає їм необхідну підтримку для побудови довготривалої та стійкої кар'єри в спорті, роблячи повернення до спорту найвищих досягнень набагато більш здійсненним і справедливим.

Що найважливіше, Фонд Майбутнього, який буде додатково фінансуватися за рахунок благодійних пожертвувань, є додатковим джерелом заохочення, що існує поряд з вже встановленими грантами АОК та рекордним державним фінансуванням спорту високих досягнень. Також у країні продовжує функціонувати австралійський олімпійський фонд, який забезпечує фінансову незалежність олімпійського руху Австралії ще з початку Ігор у Сіднеї 2000 року.

Нагадаємо, що одіозна депутатка Думи РФ Журова поскаржилася на погане фінансування російського спорту. Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту заявила, що російський спорт через брак фінансування може втрачати талановитих юніорів.