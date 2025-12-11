Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Австралія запровадила додаткові джерела фінансування своїх спортсменів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Австралія запровадила додаткові джерела фінансування своїх спортсменів
Айян Честерман відомий своїми позитивними змінами у спорті, і тому був одразу ж переобраний на другий термін очільника АОК цього року
фото: REUTERS/David Gray

Ініціатива є гарним інструментом боротьби зі значними витратами, з якими стикаються професійні атлети

Австралійський олімпійський комітет оголосив про запуск олімпійського Фонду Майбутнього з початковим капіталом у 50 мільйонів австралійських доларів (приблизно $33,34 млн). Про це повідомляє «Главком»

Ця ініціатива спрямована на забезпечення суттєвої підтримки австралійських спортсменів високого рівня, які готуються до Олімпійських Ігор у Брісбені 2032 року. Фонд має на меті не лише підтримати поточних олімпійців, але й стимулювати спортсменів до тривалої кар’єри та сприяти гендерній рівності в спорті.

Однією з ключових складових програми є пряма фінансова допомога: кожен атлет, відібраний до участі в Олімпійських іграх, починаючи із Зимових Ігор у Мілані-Кортіні 2026 року і до Літніх Ігор 2032 року, отримає одноразовий грант у розмірі 5000 австралійських доларів (3334 долари США). Крім того, Фонд впроваджує систему, яка заохочує багатократну участь в Іграх, пропонуючи олімпійцям виплату в розмірі 32000 австралійських доларів (21338 доларів США) за кожні Ігри, в яких вони брали участь. Ці кошти виплачуватимуться через 16 років після змагань, і, за словами президента АОК Айяна Честермана, допоможуть багатьом спортсменам, які закінчують кар’єру з мінімальними фінансовими заощадженнями, компенсувати фінансові жертви, пов’язані з професійним спортом.

Особлива увага приділяється матерям-спортсменкам через грант на повернення до олімпійського спорту після народження дитини, який пропонує мінімум 10000 австралійських доларів (6668 доларів США) після народження кожної дитини. Цей грант, як зазначила олімпійська веслувальниця Еліс Вуд, яка брала участь в Іграх у Парижі після народження доньки, справді визнає те, з чим стикаються спортсменки, і дає їм необхідну підтримку для побудови довготривалої та стійкої кар'єри в спорті, роблячи повернення до спорту найвищих досягнень набагато більш здійсненним і справедливим.

Що найважливіше, Фонд Майбутнього, який буде додатково фінансуватися за рахунок благодійних пожертвувань, є додатковим джерелом заохочення, що існує поряд з вже встановленими грантами АОК та рекордним державним фінансуванням спорту високих досягнень. Також у країні продовжує функціонувати австралійський олімпійський фонд, який забезпечує фінансову незалежність олімпійського руху Австралії ще з початку Ігор у Сіднеї 2000 року.

Нагадаємо, що одіозна депутатка Думи РФ Журова поскаржилася на погане фінансування російського спорту. Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту заявила, що російський спорт через брак фінансування може втрачати талановитих юніорів.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ковентрі не дала чіткої відповіді на питання українського журналіста
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала інформацію про нейтральних росіян, які підтримують війну
Вчора, 20:21
Загітова поскаржилася на свого тренера
Олімпійська чемпіонка з Росії розповіла, як її в дитинстві принижував тренер
9 грудня, 17:06
До цього сезону найкращим результатом Віталія на етапах КС було 37-ме місце на великому та польотному трамплінах
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
9 грудня, 16:01
П'єтранджелі виграв Roland Garros в одиночному розряді у 1959 та 1960 роках
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист
1 грудня, 15:21
Прізвище Олексяк має українське коріння, і вона була однією з шести канадійців, які мали зв'язок з Україною та виступали на Олімпіаді-2024
Олімпійська чемпіонка Олексяк отримала відсторонення від змагань
28 листопада, 19:30
Родина Хардіка вважає, що у трагедії винні чиновники
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
27 листопада, 14:25
Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова пропустить фінал німецької гімнастичної Бундесліги
24 листопада, 17:38
Українська команда першою фінішувала у змішаній естафеті 4х400 м
Україна продовжує утримувати лідерство у медальному заліку Дефлімпіади
17 листопада, 18:43
Ґійом Сізерон є одним з найвиразніших фігуристів сучасності
Партнерка олімпійського чемпіона Сізерона тепер представлятиме нову країну
11 листопада, 20:40

Новини

Австралія запровадила додаткові джерела фінансування своїх спортсменів
Австралія запровадила додаткові джерела фінансування своїх спортсменів
Визначився стадіон, на якому Україна гратиме плейоф чемпіонату світу з футболу
Визначився стадіон, на якому Україна гратиме плейоф чемпіонату світу з футболу
«Фіорентина» – «Динамо»: де дивитися вирішальну для киян гру Ліги конференцій
«Фіорентина» – «Динамо»: де дивитися вирішальну для киян гру Ліги конференцій
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
Боротьба з «договорняками» на Олімпіаді-2026: МОК вживе рішучих заходів
Боротьба з «договорняками» на Олімпіаді-2026: МОК вживе рішучих заходів
«Хамрун» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок Ліги конференцій
«Хамрун» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок Ліги конференцій

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua