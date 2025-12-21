Календар рибалки на січень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі в січні 2026 року

Січень – середина зими, коли зазвичай панує стійкий льодостав і настає період глухозим'я. Активність риби в цей час мінімальна через товстий лід, нестачу кисню та стабільні низькі температури.

Успіх у січні 2026 року буде залежати від точного пошуку місць стоянки риби, використання делікатних снастей та вибору найбільш сприятливих фаз Місяця.

«Главком» підготував календар рибалки на січень 2026 року, який допоможе спланувати поїздки, обрати правильні снасті та визначити найкращі дні для риболовлі.

Календар рибалки на січень 2026 року

У січні активність риби низька, переважно панує глухозим'я. Хижак (судак, щука) тримається ям і брівок. У другій половині місяця, у разі потепління або відлиги, можливе короткочасне посилення клювання, особливо окуня.

Фази Місяця у січні 2026 року

3 січня – Повня

– Повня 4 січня – Спадаючий Місяць (Остання чверть)

– Спадаючий Місяць (Остання чверть) 18 січня – Молодик

– Молодик 20 січня – Зростаючий Місяць (Перша чверть)

Які найбільш сприятливі дні січня 2026 року для риболовлі

Клювання риби взимку залежить від товщини льоду, атмосферного тиску та фази Місяця. Періоди Молодика та Повні є традиційно менш вдалими для риболовлі. У січні 2026 клювання очікується за такою схемою:

Найкраще клювання: 8, 9,10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27;

8, 9,10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27; Хороше клювання: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29;

6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29; Слабке клювання: 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31;

1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31; Погане клювання: 3, 18.

Кого ловити у січні

Січень – це місяць глухозим'я. Успіх принесе риболовля в місцях з підвищеним вмістом кисню (струмки, що впадають, місця зі слабкою течією).

Білий амур – У січні на клювання білого амура розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині.

– У січні на клювання білого амура розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині. Берш (судак волзький) – Ловлять берша в ямах, клювання слабке, але можливе на балансири.

– Ловлять берша в ямах, клювання слабке, але можливе на балансири. Білоочка (синець-білоочка, клепець) – Клювання білоочки в січні дуже слабке, потрібно шукати ями.

– Клювання білоочки в січні дуже слабке, потрібно шукати ями. Верховодка (селява) – У січні клювання верховодки відсутнє.

– У січні клювання верховодки відсутнє. Вугор – У січні клювання вугра припиняється.

– У січні клювання вугра припиняється. Головень – У січні головень практично не ловиться, він млявий.

– У січні головень практично не ловиться, він млявий. Густера (плоскирка) – Клювання густери в січні дуже слабке, вимагає терпіння.

– Клювання густери в січні дуже слабке, вимагає терпіння. Жерех (білизна звичайна) – У січні жерех рідко ловиться, його вилов з льоду скоріше випадковість.

– У січні жерех рідко ловиться, його вилов з льоду скоріше випадковість. Йорж – Клювання йоржа в січні стабільне, він один із найбільш активних у глухозим'я.

– Клювання йоржа в січні стабільне, він один із найбільш активних у глухозим'я. Карась – У січні клювання вже затихає у всіх місцях, карасі давно впали в зимове заціпеніння.

– У січні клювання вже затихає у всіх місцях, карасі давно впали в зимове заціпеніння. Короп (сазан) – У січні на клювання коропа розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині.

– У січні на клювання коропа розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині. Краснопірка (червоноперка, червонопірка, чернуха) – У січні клювання краснопірки практично немає.

– У січні клювання краснопірки практично немає. Лин – У січні на клювання лина розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині.

– У січні на клювання лина розраховувати не варто. Він сонно дрімає на глибині. Лящ – Лящ у січні майже не ловиться, він знаходиться в зимувальних ямах і млявий.

– Лящ у січні майже не ловиться, він знаходиться в зимувальних ямах і млявий. Минь – Ловля миня в січні можлива вночі, коли він виходить на годівлю.

– Ловля миня в січні можлива вночі, коли він виходить на годівлю. Окунь – Активність окуня знижується, але можливі «виходи» в сонячні дні або при відлизі. Ловити на мілководдях чи біля корчів.

– Активність окуня знижується, але можливі «виходи» в сонячні дні або при відлизі. Ловити на мілководдях чи біля корчів. Піскар (пічкур, коблик) – Піскар зимує в траві, періодично харчуючись в теплі дні.

– Піскар зимує в траві, періодично харчуючись в теплі дні. Плотва (плітка) – Ловля плотви в січні вимагає делікатних снастей та мотиля. Клювання слабке.

– Ловля плотви в січні вимагає делікатних снастей та мотиля. Клювання слабке. Підуст – Підуст у січні впадає в зимову сплячку.

– Підуст у січні впадає в зимову сплячку. Сиг – Якщо снасті для ловлі сига і наживка підібрані правильно, то риба буде клювати.

– Якщо снасті для ловлі сига і наживка підібрані правильно, то риба буде клювати. Сом – Взимку сом впадає в заціпеніння і залишається на дні зимувальних ям.

– Взимку сом впадає в заціпеніння і залишається на дні зимувальних ям. Судак – Клювання судака в січні слабке, ловити краще на великих глибинах.

– Клювання судака в січні слабке, ловити краще на великих глибинах. Товстолобик – Вилов товстолобика в січні – велика рідкість.

– Вилов товстолобика в січні – велика рідкість. Форель (пструг, струг) – Можлива ловля форелі в січні, особливо у річках, що не замерзають.

– Можлива ловля форелі в січні, особливо у річках, що не замерзають. Харіус – З настанням січня харіус переміщається в глибокі ділянки річки з середньою течією.

– З настанням січня харіус переміщається в глибокі ділянки річки з середньою течією. Чехоня – Чехоня ховається в глибині, на дні і піддаються зимовій сплячці.

– Чехоня ховається в глибині, на дні і піддаються зимовій сплячці. Щука – У січні щука менш активна, ніж по першому льоду. Ловиться на живця або балансир біля ям.

– У січні щука менш активна, ніж по першому льоду. Ловиться на живця або балансир біля ям. Язь (в’язь) – Клювання язя в січні погане.

– Клювання язя в січні погане. Ялець – Риболовля і ловля яльця в січні відбувається на міцному льоду, клювання дуже слабке.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.