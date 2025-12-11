Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту

Сили оборони знищили окупанта Кушнікова 7 жовтня 2025 року

Захисники України знищили російського окупанта Сергія Кушнікова. Про це повідомляє «Главком».

Сергій Кушніков народився 2 липня 1996 року

Був майстром спорту Росії з гирьового спорту. Зокрема, у 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту (вагова категорія понад 85 кг).

«Повістка на мобілізацію прийшла йому восени 2022 року», – зазначають російські пропагандисти.

Сили оборони знищили окупанта Кушнікова 7 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

