Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини

glavcom.ua
Йохауг вирішила відмовитися від виступу на Олімпіаді-2026 заради проведення часу з сім'єю
фото: Reuters

Йохауг обрала невдалий час для відвідування клініки

Колишня норвезька лижниця, чотириразова олімпійська чемпіонка Терезе Йохауг, яка наразі перебуває на сьомому місяці вагітності, розповіла про інцидент, що стався на початку тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на норвезькі ЗМІ. 

Спортсменка перебувала у торговому центрі «Storo Storsenter» в Осло, коли 19-річний чоловік відкрив там стрілянину. Йохауг приїхала до клініки, розташованої в торговому центрі, щоб отримати нові устілки для взуття, коли почалася небезпека. Про цей інцидент вона розповіла у новому випуску свого подкасту «Johaug og Gukild», який вийшов у четвер.

Вона визнала, що епізод був вкрай травматичним: «Я припаркувала машину та зайшла. Раптом почався повний хаос із поліцейськими машинами. Люди були дуже, дуже напружені». Незважаючи на те, що вона була далеко від епіцентру, відчуття небезпеки було сильним. Терезе зізналася: «Я сиділа там майже зі сльозами на обличчі та була смертельно налякана». За її словами, у свідомості одразу виникли найгірші асоціації: «Ти повертаєшся назад думками і думаєш про трагедію на Утеї. Це найгірші думки, які виникають у твоїй голові». Після того, як клініка була закрита, і всім відвідувачам наказали покинути центр, який охопив повний хаос, Йохауг, паралізована страхом, не наважувалася йти сама до машини: «Через деякий час хтось був дуже добрий і провів мене назад до машини, бо я була так налякана».

19-річний чоловік був швидко заарештований після того, як вистрілив у стелю, і ніхто з людей внаслідок інциденту не постраждав. Трагедія, про яку згадувала Терезе, пов'язана з розстрілом людей у молодіжному таборі, де загинуло 69 осіб. При цьому минулого року норвезький серійний убивця Андерс Брейвік виголив на скронях путінський символ та захищав дії РФ щодо вторгнення в Україну. 

Нагадаємо, що цього року чотириразова олімпійська чемпіонка Йохауг повідомила про вагітність. «Непрості інтервальні тренування та важке дихання, але відчуття гарні! Ми з нетерпінням чекаємо на поповнення на початку січня», – підписала публікацію норвежка.

