Скільки коштує підтримати чоловічу збірну України з баскетболу в домашніх матчах у Ризі?

Домашні ігри чоловічої збірної України з баскетболу проходять на Xiaomi Arena, яка раніше мала назву Arena Rīga

«Главком» порахував, наскільки доступним є перебування у столиці Латвії

27 лютого національна чоловіча команда України з баскетболу провела свій перший матч у 2026 році: ним став поєдинок проти Іспанії на Xiaomi Arena. У цій статті «Главком» зверне увагу на те, як організувати своє перебування у Ризі, щоб підтримати синьо-жовтих.

Чому саме Рига?

Українська команда через повномасштабне вторгнення не може проводити свої матчі на Батьківщині. Тому синьо-жовті як варіант базування обрали Латвію і її столицю з кількох причин. По-перше, тренер національної команди, Айнарс Багатскіс, є латвійцем. По-друге, Латвія є дружньою країною до України і суттєво допомагала в баскетбольному плані. По-третє, багато українців зі збірної 2022 року грали за латвійські команди.

Для поїздки на матчі української команди можна виділити різну кількість днів. Наприклад, якщо цікавить лише матч команди, то достатньо буде лише одного дня перебування. Якщо ж хочеться познайомитися з Латвією ближче, то можна запланувати 2-4 дні на те, щоб лишитися у Ризі. У цій статті розглянемо варіант двох ночей, адже саме стільки «Главком» перебував у балтійській країні.

Логістика до Риги

Дістатися до столиці Латвії можна як автобусом, так і літаком. З України найчастіше автобуси до Латвії вирушають із Києва. Якщо обирати авіапереліт, то зручним варіантом є виліт із варшавського аеропорту імені Фредеріка Шопена. До Варшави з Києва можна дістатися поїздом (це дорожчий варіант) або автобусом (дешевший).

Тривалість подорожі залежить від обраного способу. Автобусом дорога займає близько однієї доби. У разі перельоту загальний час у дорозі становить приблизно 17 годин: близько 16 годин потрібно на трансфер із Києва до Варшави та ще 1 година 20 хвилин – на переліт із Варшави до Риги.

Вартість поїздки також суттєво різниться. Квитки на автобус в обидва боки коштують орієнтовно 6000-8000 грн (118-158 євро) залежно від перевізника. Якщо обрати комбінований варіант, то автобус із Києва до Варшави обійдеться у 2400-5000 грн (47-98 євро), поїзд Київ-Варшава – близько 5800 грн (114 євро), а прямий переліт Варшава–Рига – 4500-6600 грн (90-130 євро).

Транспорт до арени

Після приїзду чи прильоту до Рига є кілька способів дістатися безпосередньо до арени. Найдешевший варіант – громадський транспорт, дорожчий – таксі.

Система громадського транспорту в Ризі має свої переваги й недоліки. Серед плюсів – часті рейси та відсутність значних затримок. Деякі автобуси обладнані USB-роз’ємами для заряджання гаджетів. Водночас придбання квитків інколи може викликати труднощі. Їх можна купити у центрі обслуговування на автостанції або в мережі магазинів Narvesen. Також доступна онлайн-оплата через застосунки Rīgas satiksme та Mobilly. Перший працює лише з номерами Латвії, Литви та Естонії. Другий функціонує як мобільний гаманець: рахунок потрібно поповнити заздалегідь, після чого кошти списуються за поїздки.

У Латвії працює міжнародна служба таксі Bolt, тоді як Uber не представлений. Також доступні місцеві служби таксі.

Якщо відправною точкою є автостанція на вулиці Prāgas iela, до Xiaomi Arena можна доїхати автобусом №3 (Pļavnieki) від зупинки Autoosta до Tallinas iela або автобусом №24 (Mangaļsala) від Centrālā stacija до зупинки Arena Rīga (колишня назва Xiaomi Arena).

Якщо ж прибуття відбувається через Rīgas lidosta, доведеться їхати з пересадкою: спочатку автобусом №22 (Lidosta) від зупинки Rīgas lidosta, а далі – автобусом №3 (Sarkandaugava) або №24 (Mangaļsala).

Вартість проїзду в громадському транспорті вища, ніж в Україні: 1,5 євро (76 грн) за 90 хвилин із можливістю пересадок або 5 євро (254 грн) за 24-годинний проїзний. Поїздка на таксі коштує приблизно 7,9 євро (402 грн) від автостанції та 21,9 євро (1111 грн) від аеропорту.

Проживання

Поблизу Xiaomi Arena розташовано чимало готелів і хостелів різного рівня комфорту. Вартість проживання у хостелі з ліжком у спільному номері стартує приблизно від 1200 грн за дві ночі. Окремий номер у хостелі коштує від 1600 грн за той самий період. Ціни на готельні номери починаються орієнтовно від 2000 грн.

Середні ціни виглядають так: близько 1600 грн за місце у спільному номері хостелу, 1800 грн – за окремий номер у хостелі та приблизно 3300 грн – за проживання в готелі, 6500 – за готель найвищого класу.

Квитки на матч

Залежно від сектора, квитки на матч коштували 10-50 євро (508-2540 грн). Найдешевші місця традиційно розташовані за кошиками або на верхніх ярусах арени, тоді як ближчі до майданчика сектори обійшлися дорожче.

Інші витрати

Окремо варто розглянути витрати на харчування, сувеніри та дозвілля. Варіантів тут чимало – від бюджетних закладів швидкого харчування до ресторанів, а також офіційної атрибутики й розваг у місті. У середньому ця категорія витрат може становити 30-150 євро (1500-7630 грн) залежно від індивідуальних вподобань туристів.

Підсумковий бюджет

Звісно, передбачити всі можливі витрати з абсолютною точністю практично неможливо. Водночас для орієнтовної оцінки доцільно розглядати три підходи – економний, стандартний і престижний, що дозволяє краще зрозуміти загальний рівень витрат. Детальніші розрахунки подано в таблиці нижче.

Приблизна вартість перебування у Ризі для підтримки збірної України

Підсумок у гривнях 9710 16080 30051 Підсумок у євро 191 316 591 Категорія витрат Економний варіант, гривень Стандартний варіант, гривень Престижний варіант, гривень Транспорт до Риги 6000 7500 12400 Транспорт до арени 76 254 1111 Проживання 1600 3300 6500 Квитки на матч 508 1526 2540 Інші витрати 1500 3500 7500

Орієнтовна вартість поїздки до Риги для підтримки збірної України з баскетболу може суттєво відрізнятися залежно від обраного формату подорожі. Економний варіант обійдеться приблизно у 9710 грн (191 євро), стандартний – 16080 грн (316 євро), а престижний – 30051 грн (591 євро).

Найбільшу частку витрат становлять транспорт і проживання, тоді як інші категорії – квитки, пересування містом та додаткові витрати – формують підсумкову суму залежно від особистих уподобань і рівня комфорту.

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу поступилася у домашньому матчі з Іспанією з рахунком 66:86. Синьо-жовті нав'язували агресивну гру в перші 20 хвилин, але не зуміли стримати суперників після перерви.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки. Третій тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.