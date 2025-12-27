Головна Спорт Новини
Був командиром десантно-штурмової бригади. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Був командиром десантно-штурмової бригади. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою
Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року

Додхудоєва з 2023 року воював проти України

Сили оборони знищили російського загарбника Муборіза Додхудоєва. Про це повідомляє «Главком».

Муборіз Додхудоєв народився 10 грудня 1992 року. Був майстром спорту Росії з універсального бою та вихованцем тверської школи боротьби «Олімп».

Російські пропагандисти повідомляють, що окупант з 2023 року воював проти України.

Зазначається, що Додхудоєв був командиром десантно-штурмової бригади та мав позивний Арбалет.

Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

