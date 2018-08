Гравці «Лейпцига» випробували газон «Славутич-Арени»

Газон стадіону, на якому німецький клуб зіграє проти «Зорі», знаходиться в хорошому стані

«Лейпциг» прибув до Запоріжжя 22 серпня і вже встиг провести тренування в Україні.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

«Лейпциг» протестував газон «Славутич-Арени», яка знаходиться в хорошому стані напередодні зустрічі плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Away days



The boys are all set for this evening's showdown against @FCZoryaOfficial



#DieRotenBullen #LUHRBL #UEL pic.twitter.com/kpME8qLuRP