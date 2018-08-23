Гравці «Лейпцига» випробували газон «Славутич-Арени»
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Розсилка
Славутич-Арена
Газон стадіону, на якому німецький клуб зіграє проти «Зорі», знаходиться в хорошому стані
«Лейпциг» прибув до Запоріжжя 22 серпня і вже встиг провести тренування в Україні.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
«Лейпциг» протестував газон «Славутич-Арени», яка знаходиться в хорошому стані напередодні зустрічі плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
Away days— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 23 августа 2018 г.
The boys are all set for this evening's showdown against @FCZoryaOfficial
#DieRotenBullen #LUHRBL #UEL pic.twitter.com/kpME8qLuRP
Нагадаємо, команди проведуть першу зустріч 23 серпня о 21:30.
Раніше повідомлялося, що «Лейпциг» зіткнувся з кадровими проблемами перед матчем із «Зорею» у Лізі Європи.
Джерело: xsport.ua