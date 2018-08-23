  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гравці «Лейпцига» випробували газон «Славутич-Арени»

    • Розсилка
    Славутич-Арена - Гравці «Лейпцига» випробували газон «Славутич-Арени»
    Славутич-Арена

    Газон стадіону, на якому німецький клуб зіграє проти «Зорі», знаходиться в хорошому стані

    «Лейпциг» прибув до Запоріжжя 22 серпня і вже встиг провести тренування в Україні.

    Про це повідомляє прес-служба клубу.

    «Лейпциг» протестував газон «Славутич-Арени», яка знаходиться в хорошому стані напередодні зустрічі плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

    Нагадаємо, команди проведуть першу зустріч 23 серпня о 21:30.

    Раніше повідомлялося, що «Лейпциг» зіткнувся з кадровими проблемами перед матчем із «Зорею» у Лізі Європи.

    Джерело: xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ