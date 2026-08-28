Від Лісабона до Стамбула. Експрес-презентація суперників «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Чемпіон України на порозі старту в єврокубках нового сезону

Напередодні у четвер, 27 серпня, в Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27. Перше знайомство з опонентами донецького «Шахтаря» – у матеріалі «Главкома».

У загальному раунді турніру гірники зіграють вісім поєдинків. Половина з них буде номінально домашніми для підопічних Арди Турана. За 12 років російської агресії «Шахтар» звик приймати суперників поза рідною оселею. Тепер тимчасовою домівкою вітчизняного гранда буде «Стемфорд Брідж» у Лондоні.

У британській столиці гірники зустрінуться з мадридським «Реалом», лісабонським «Спортінгом», стамбульським «Фенербахче» й афінським АЕКом. Натомість на виїзді «Шахтар» протистоятиме міланському «Інтеру», ПСВ із нідерландського Ейндговена, німецькому РБ «Лейпциг» і братиславському «Словану». Календар матчів УЄФА складе до кінця цього тижня.

«Реал»

Рейтинг УЄФА: 3-тє місце

3-тє місце Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 15-разовий переможець

15-разовий переможець Головний тренер: Жозе Моурінью

Жозе Моурінью Капітан: Федеріко Вальверде

Федеріко Вальверде Провідний гравець: Кіліан Мбаппе

Королівський клуб після двох сезонів поспіль без трофеїв найвищої проби пішов на радикальні кроки. Президент вершкових Флорентіно Перес повернув на посаду керманича команди Жозе Моурінью, щоб емоційно струсонути «Реал». А ще неабияк вклався у новачків. На нових виконавців іспанський гранд витратив 225 млн євро та готується штурмувати нові вершини.

Флангові оборонці Дензел Дюмфріс і Марк Кукурелья, центрбек Ібраїма Конате, хавбек Бернарду Сілва, нападник Ян Діоманде повинні додати «Реалу» надійності позаду та розмаїтості попереду. Водночас нікуди не поділися зірки «вершкових» попереднього призову. Передусім ідеться про півзахисника Джуда Беллінгема, вінгера Вінісіуса Жуніора та форварда Кіліана Мбаппе. Усі ці хлопці засумували за трофеями та прагнутимуть повернути Кубок чемпіонів на «Бернабеу».

«Вершкові» нагуляли апетит до трофеїв фото: EFE

«Інтер»

Рейтинг УЄФА: 5-те місце

5-те місце Найкращий результат у Кубку чемпіонів: 3-разовий переможець (1963/64, 1964/65, 2009/10)

3-разовий переможець (1963/64, 1964/65, 2009/10) Головний тренер: Крістіан Ківу

Крістіан Ківу Капітан: Лаутаро Мартінес

Лаутаро Мартінес Провідний гравець: Федеріко Дімарко

«Нерадзуррі» в минулому сезоні виграли третє Скудетто за шість років фактично без конкуренції на внутрішній арені. Команда Крістіана Ківу банально на голову була сильнішою за інших грандів Серії A. Негативом кампанії 2025/26 став ранній та сенсаційний виліт із Ліги чемпіонів. Норвезький «Буде/Глімт» із усіма обмовками належить до категорії клубів, які «Інтер» зобов'язаний проходити. Тим більше, на стадії 1/16 фіналу турніру.

У літнє трансферне вікно міланці суттєво оновили склад. «Джузеппе Меацца» покинули досвідчені воротар Янн Зоммер, оборонці Маттео Дарміан, Дензел Дюмфріс, Стефан де Врей, Франческо Ачербі, півзахисник Давіде Фраттезі. У підписаннях же «нерадзуррі» обрали англійський вектор. Фланговий оборонець Джед Спенс, центрбек Джон Стоунз і хавбек Кертіс Джонс намагатимуться стати новими кумирами тіфозі. Залишаються в обоймі оборонець Алессандро Бастоні, півзахисник Ніколо Барелла, форвард Лаутаро Мартінес. А головні очікування пов'язані з молодим нападником Піо Еспозіто.

«Спортінг»

Рейтинг УЄФА: 19-те місце

19-те місце Найкращий результат у Кубку чемпіонів: чвертьфінал (1982/83, 2025/26)

чвертьфінал (1982/83, 2025/26) Головний тренер: Руй Боржеш

Руй Боржеш Капітан: Гонсалу Інасіу

Гонсалу Інасіу Провідний гравець: Луїс Суарес

Зросли очікування і вболівальників «левів». Португальський гранд у попередньому розіграші Ліги чемпіонів дійшов аж до чвертьфіналу, де гідно поступився майбутньому фіналісту – лондонському «Арсеналу». Такий поступ мав свою ціну. На внутрішній арені після двох титулів поспіль «Спортінг» змушений був поступитися трофеєм «Порту». Біда всіх португальських колективів – плинність кадрів. Ось і лісабонці цього літа без врахування оренд і вільних агентів придбали та продали по вісім футболістів.

Перспективи «Спортінга» в турнірі залежатимуть від фінальних днів трансферного вікна. Якщо «левам» вдасться зберегти бомбардира Луїса Суареса (38 голів у попередній кампанії), то можна сподіватися на плейоф. Без колумбійця, на якого накинули оком англійський «Ноттінгем» та іспанська «Барселона», команді Руя Боржеша буде значно важче. Та португальський гранд уже зазнав суттєвої втрати – креативний Франсішку Трінкан (18 асистів) вирішив у 26 років подбати про безхмарне майбутнє на полях Саудівської Аравії.

ПСВ

Рейтинг УЄФА: 23-тє місце

23-тє місце Найкращий результат у Кубку чемпіонів: переможець (1987/88)

переможець (1987/88) Головний тренер: Петер Бос

Петер Бос Капітан: Єрді Схаутен

Єрді Схаутен Провідний гравець: Рікардо Пепі

Із новими сподіваннями в сезон входить чемпіон Нідерландів. Ейндговенці одноосібно царюють в Ередивізі три роки та дозріли до кроку вперед на європейській арені. Літо для ПСВ минуло не без кадрових втрат, але нідерландські клуби давно зажили слави кузень талантів і легко прощаються з лідерами та вирощують нових. Тим більше, залишився на посаді коваль домінування «червоно-білих» останнього часу Петер Бос. Фахівець вдало перезапустив кар'єру після непереконливої роботи за кордоном.

Рубен ван Боммель та Іван Перішіч перебувають на різних полюсах кар'єри фото: ФК ПСВ

ПСВ – хрестоматійний сплав молодості та досвіду. Пліч-о-пліч із 37-річним Іваном Перішічем «крутити хребти» на флангах атаки ейндговенців будуть Есмір Байрактаревіч (21 рік) і Рубен ван Боммель (22). А компанію майже 30-річному капітану Єрді Схаутену в центрі поля складе на дев'ять років молодший австрієць Пауль Ваннер. І так у кожній лінії! Після продажу зірки збірної Марокко Ісмаеля Сайбарі мюнхенській «Баварії» головні сподівання в атаці «червоно-білі» пов'язують з Рікардо Пепі (19 голів у всіх турнірах). «Шахтарю» він колись вже забивав…

«Фенербахче»

Рейтинг УЄФА: 27-ме місце

27-ме місце Найкращий результат у Кубку чемпіонів: чвертьфінал (2007/08)

чвертьфінал (2007/08) Головний тренер: Ісмаїл Картал

Ісмаїл Картал Капітан: Мілан Шкріняр

Мілан Шкріняр Провідний гравець: Керем Актюркоглу

У травні наступного року турецький гранд святкуватиме 120-річчя. З нагоди прийдешнього ювілею керівництво «жовтих канарок» розщедрилося на зіркових новачків. На береги Босфору перебралися нападники Мейсон Грінвуд, Ведат Мурікі та Ромелу Лукаку. Щоправда, мінімум двоє з цих виконавців напрацювали на реноме скандалістів на полі та поза ним. Та навряд вони влаштовуватимуть буревій у склянці в перший рік виступів. Тим більше, в сезон ювілею і першого за два десятиліття виходу в основний раунд Ліги чемпіонів.

На шляху в когорту обраних «Фенербахче» здолав аж трьох суперників. І якщо «Гурнік» із польського Забже та «Штурм» із австрійського Граца фаворитами не були, то французький «Ліон» Паулу Фонсеки – цілком. Однак, після виїзної нічиєї «ткачі» зазнали домашньої поразки та пропустили стамбульців у турнір. Жереб виявився прихильним до «Шахтаря». З «жовтими канарками» вони зіграють вдома. Справа не лише в тиску трибун із дивними смаками на кшталт любові до Владіміра Путіна на футболістів. Керманич «гірників» – легенда принципових сусідів гранда з «Галатасарая».

РБ «Лейпциг»

Рейтинг УЄФА: 36-те місце

36-те місце Найкращий результат у Кубку чемпіонів: півфінал (2019/20)

півфінал (2019/20) Головний тренер: Мартін Демічеліс

Мартін Демічеліс Капітан: Давід Раум

Давід Раум Провідний гравець: Крістоф Баумгартнер

Після річної паузи повернулися в Кубок чемпіонів «червоні бики». Під керівництвом перспективного фахівця Оле Вернера саксонці тишком-нишком посіли третє місце в Бундеслізі. Та влітку менеджмент «Лейпцига» обрав неочевидний шлях – 38-річному тренеру вказали на двері. Мовляв, розійшлися в принципах трансферної політики. Проте, сумнівною виглядає фігура нового керманича. Мартін Демічеліс чимало досягнув як футболіст, але в ролі тренера лише три місяці тому вилетів із «Мальоркою» з іспанської Ла Ліги.

Тим не менше, влітку «червоні бики» непогано попрацювали на ринку. РБ «Лейпциг» вигідно продав вундеркінда Яна Діоманде та інвестував кошти в новачків у кожну лінію. Оборонець Максім Естів зміцнить центр захисту, хавбек Рокко Райц – середню лінію, а знайомий саксонській публіці нападник Крістофер Нкунку відповідатиме за голи. Останній же рубіж безкоштовно підсилили одним із героїв Мундіалю-2026 Ер'яном Нюланном. Та яким буде РБ «Лейпциг» Демічеліса – загадка.

«Червоні бики» після паузи потрапили в головний єврокубок фото: РБ «Лейпциг»

АЕК

Рейтинг УЄФА: 68-ме місце

68-ме місце Найкращий результат у Кубку чемпіонів: чвертьфінал (1968/69)

чвертьфінал (1968/69) Головний тренер: Марко Ніколіч

Марко Ніколіч Капітан: Петрос Манталос

Петрос Манталос Провідний гравець: Лука Йовіч

Після тривалої паузи в основний раунд Кубка чемпіонів повернувся грецький гранд. «Двоголові орли» під керівництвом серба Марко Ніколіча завоювали титул грецької Суперліги та потішать українських шанувальників футболу знайомими іменами. У липні до колишнього оборонця київського «Динамо» Домагоя Віди афіняни взяли вихованця «гірників» Олександра Зубкова. Українець ще не став основним на Стадіоні Святої Софії, але сезон довгий. Та й десятий номер Зубкову видали недарма.

Тим більше, вінгер збірної України виглядає вкрай доречним доповненням до Луки Йовіча. Балканець, за якого «Реал» колись віддав 63 млн євро, нарешті відшукав свою команду та зробив значний внесок у титул АЕКа (17 м'ячів). Тренерський штаб грецького гранда має під рукою і ще одного бомбардира з Центрально-Східної Європи – угорця Барнабаша Варгу. І хоч бодай занепалих зірок калібру Рівалдо зараз у складі «двоголових орлів» немає, АЕК буде міцним горішком.

«Слован»

Рейтинг УЄФА: 60-те місце

60-те місце Найкращий результат у Кубку чемпіонів: основний раунд (2024/25)

основний раунд (2024/25) Головний тренер: Яя Туре

Яя Туре Капітан: Андраж Шпорар

Андраж Шпорар Провідний гравець: Тігран Барсегян

Словацький футбол на підйомі, зважаючи на другу за три роки появу в основному раунді головного єврокубка «небесно-блакитних». Звісно, можна кивати на зміни в регламенті, та «Слован» не потрапив у турнір автоматично. Наприклад, цього разу чемпіон Словаччини здолав трьох суперників на шляху в загальний етап Ліги чемпіонів. І якщо грузинська «Іберія 1999» класом братиславцям поступається, то шведський «М'єльбю» та словенський «Целє» – навряд. Успіх словацького гранда забезпечив новий керманич команди.

Влітку «Слован» очолив Яя Туре. Колишній півзахисник і асистент головного тренера донецьких «Металурга» та «Олімпіка» відповідно дозрів до самостійного керування діями підопічних. Під рукою у знайомого вітчизняним уболівальникам фахівця двоє українців – хавбек Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич. Усі ці обставини вкупі з поєдинком у близькій до батьківщини Братиславі зроблять протистояння «Шахтаря» та «Слована» особливим.

Антон Федорців, «Главком»