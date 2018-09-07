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    Збірна України здобула важку перемогу над Латвією у кваліфікації молодіжного Євро-2019

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    Фото ФФУ - Збірна України здобула важку перемогу над Латвією у кваліфікації молодіжного Євро-2019
    Фото ФФУ

    Підопічні Олександра Головка виграли з рахунком 3:2

    Молодіжна збірна України продовжує відчайдушну боротьбу за путівку на чемпіонат Європи 2019 року, який прийматиме Італія.

    У матчі 7-го туру проти одноліток з Латвії «синьо-жовті» у Запоріжжі ледь не втратили очки.

    Після першого тайму українці спокійно вели у рахунку 2:0 і контролювали хід поєдинку.

    Однак у середині другої половини латвійці протягом чотирьох хвилин примудрилися забити двічі та зрівняти рахунок.

    На щастя, буквально за дві хвилини Віктор Коваленко курйозним ударом все ж приніс збірній три очки.

    Зазначимо, що Латвія могла і вирвати нічию, але одного разу нашу команду врятував каркас воріт.

    У турнірній таблиці тепер українці ділять третє місце з Шотландією – обидві команди мають по 11 очок. Попереду тільки Англія (17 балів) і Нідерланди (12).

    Чемпіонат Європи 2019 року з футболу

    Молодіжні збірні U-21

    Кваліфікаційний етап

    Україна – Латвія – 3:2 (2:0)

    Голи: 1:0 – Попов (21), 2:0 – Швед (28), 2:1 – Федоровс (60), 2:2 – Кігурс (63), 3:2 – Коваленко (65).

    Україна: Маханьков, Русин (Борячук, 58), Лєднєв, Вакулко, Коваленко, Шапаренко (Протасов, 83), Миколенко, Михайліченко, Тимчик, Швед (Третьяков, 64), Попов.

    Попередження: Попов (43), Вакулко (88), Борячук (90+3).

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