Збірна України здобула важку перемогу над Латвією у кваліфікації молодіжного Євро-2019



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Фото ФФУ

Підопічні Олександра Головка виграли з рахунком 3:2

Молодіжна збірна України продовжує відчайдушну боротьбу за путівку на чемпіонат Європи 2019 року, який прийматиме Італія.

У матчі 7-го туру проти одноліток з Латвії «синьо-жовті» у Запоріжжі ледь не втратили очки.

Після першого тайму українці спокійно вели у рахунку 2:0 і контролювали хід поєдинку.

Однак у середині другої половини латвійці протягом чотирьох хвилин примудрилися забити двічі та зрівняти рахунок.

На щастя, буквально за дві хвилини Віктор Коваленко курйозним ударом все ж приніс збірній три очки.

Зазначимо, що Латвія могла і вирвати нічию, але одного разу нашу команду врятував каркас воріт.

У турнірній таблиці тепер українці ділять третє місце з Шотландією – обидві команди мають по 11 очок. Попереду тільки Англія (17 балів) і Нідерланди (12).

Чемпіонат Європи 2019 року з футболу

Молодіжні збірні U-21

Кваліфікаційний етап

Україна – Латвія – 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – Попов (21), 2:0 – Швед (28), 2:1 – Федоровс (60), 2:2 – Кігурс (63), 3:2 – Коваленко (65).

Україна: Маханьков, Русин (Борячук, 58), Лєднєв, Вакулко, Коваленко, Шапаренко (Протасов, 83), Миколенко, Михайліченко, Тимчик, Швед (Третьяков, 64), Попов.

Попередження: Попов (43), Вакулко (88), Борячук (90+3).