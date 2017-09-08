Невезіння Ярмоленка та успіхи Чигринського. Європейські ЗМІ про українців за кордоном

До Вашої уваги найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських футболістів за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома» і надалі ретельно відстежує виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Цими вихідними увагу шанувальників українських талантів приковули наші гравці у першостях, насамперед, Німеччини та Греції. Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних

Андрій Ярмоленко

До Вашої уваги найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських футболістів за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома» і надалі ретельно відстежує виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Цими вихідними увагу шанувальників українських талантів приковули наші гравці у першостях, насамперед, Німеччини та Греції.

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Поки Роман Зозуля в черговому турі другого за рангом дивізіону Іспанії відпочивав через дискваліфікацію, інший українець – захисник Василь Кравець – допомагав своєму «Луго» здобути чергову перемогу, цього разу – над «Реус Депортіу (1:0). Кравець з’явився в грі по ходу матчу, замінивши партнера на 53-й хвилині вже за рахунку 1:0, і зробив кілька корисних дій, які допомогли зберегти переможний рахунок. Це була лише п’ята поява Василя на полі з початку сезону. «Луго» розташувався на шостій позиції з 36-ма очками в активі.

Автори AS про Кравця згадують побіжно:

«…Його поява у грі на початку другого тайму не вельми заслуговувала уваги. Відзначився кількома грубими випадами на адресу суперника, один з яких призвів до отримання жовтої картки. Втім, в цьому разі мета радше виправдовує засоби…»

В черговому матчі в межах вищого дивізіону Німеччини Бундесліги Євген Коноплянка відіграв за «Шальке» лише трохи більше десяти хвилин. Колишній гравець «Дніпра» замінив партнера на 82-й хвилині, а його команда програла «Лейпцигу» на виїзді з рахунком 1:3. Вихід Коноплянки став для нашого хавбека 19-ою появою на полі з початку сезону, на рахунку Євгена три голи та чотири гольові передачі. «Шальке» займає третю позицію в таблиці, маючи 30 очок.

Не дивно, що автори ESPN FC про Коноплянку згадують неохоче й уваги приділяють Євгену мало:

«…Зумів заробити штрафний удар в бік воріт противника, намагався загострювати… Проте це все, на що він спромігся за той малий проміжок часу, який провів на полі…»

Захисник грецького клубу АЕК Дмитро Чигринський продовжує бути тим гравцем, який цементує оборону столичного клубу й майбутнього суперника київського «Динамо». В черговому матчі в межах вищого дивізіону Греції проти «Янніни» Дмитро вийшов у стартовому складі й провів на полі всі 90 хвилин матчу. Його команда виграла з рахунком 3:1. Третій гол став наслідком затяжної позиційної атаки, в якій узяв участь і український захисник. Варто сказати, що колишній футболіст «Барселони» провів показово сильний матч – виграв 73% силових «акцій» в опонентів та виконав 50 передач, з яких лише одна виявилася неточною… Наразі в активі Дмитра 15 матчів за АЕК з початку сезону. Самі афіняни ділять першу сходинку в таблиці з клубом ПАОК – в команд по 37 балів.

Журналісти Metrosport про гру Чигринського написали наступне:

«…Не тільки впорався із своїми безпосередніми обов’язками, а й зміг допомогти команді в атаці, коли забивався третій гол господарів. Його довгі передачі не раз допомагали швидше переходити з оборони в наступ…»

Найбільш помітний український легіонер в чемпіонатах країн Західної Європи – це півзахисник німецької «Боруссії» з Дортмунда Андрій Ярмоленко. В черговій грі свого клубу Андрій був центральною фігурою в складі обох команд, проте результативними діями відзначитися не зумів – матч із «Вольфсбургом» приніс нулі на табло. Ярмоленко зіграв 78 хвилин. Після такого результату «Боруссія» займає четверту позицію в таблиці про ранги, маючи 29 балів у своєму активі.

Ресурс Spox по Ярмоленку «проїхався» жорстко, назвавши його «невдахою матчу» й написав про дії нашого футболіста наступне:

«…Традиційно був дуже старанним в атаці, проте при цьому везіння наче відвернулося від нього, і таке вже не вперше… Часто був ніби відірваним від партнерів, 14 разів втрачав м’яча, також у нього посередній показник точних пасів. Був зобов’язаний вгачувати м’яча в ворота одразу по перерві…»

Інше видання – Revier Sport – виставило Ярмоленку оцінку 4,5 (нагадаємо, що найвищий бал у Німеччині – одиниця), і теж не в захваті від гри Андрія:

«…Коли Ярмоленко на восьмій хвилині повинен був або прориватися до воріт, або пасувати на партнера, то не зміг зробити ні того, ні іншого... Пізніше, на 22-й хвилині, українець промахнувся після акцентованої подачі партнера Піщека. Ще більш неоковирні дії ми побачили на початку другого тайму матчу – на 48-й хвилині, коли Ярмоленко ніким не був прикритий, проте запустив м’яча над перекладиною практично порожніх воріт... Він організував багато небезпеки біля володінь опонента, проте в підсумку не досяг нічогісінько. Удар в сторону бокової лінії говорить сам за себе…»

Максим Салівон, для «Главкома»