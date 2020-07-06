Богатир Василь Вірастюк наважився на важку операцію (фото)



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Попри проблеми зі здоров'ям, Василь Вірастюк не втрачає почуття гумору Фото - Фейсбук Василя Вірастюка

Зі зверненням до лікарів спортовець зволікав, аж поки не припекло по-справжньому

Найсильніша людина світу-2004, 46-річний український богатир, актор та шоумен Василь Вірастюк наважився на важку операцію.

«Ще в далекому 2011 році я випадково дізнався що в мене кокс артроз, - написав у себе в «Фейсбуку» спортовець. - І ось минуло ще декілька років, я терпів, кульгав, тягнув, бувало від болі не спав. А ще часом відповідав на ваші запитання «чому ти кульгаєш?» «щось із коліном?» Тепер у мене запитання до вас: ви знаєте ще якийсь суглоб окрім коліна?

Три з половиною роки тому (а саме 1 грудня 2016 року) я зробив першу операцію з ендопротезування лівого кульшового суглоба, це при тому що правий кульшовий на той момент вже знаходився на третій стадії руйнування.

Правильно було б зробити операцію найближчого року, але напружений графік турнірів, зйомки в телепроектах «Зважені та щасливі», «Наречена для тата», «Invictus games», зйомки в фільмах «Пригоди S Миколая», «Пограбування по-українськи», ще декілька проектів, знову турніри по лінії Федерації стронґмену України. Тому все відтерміновував на завтра-післязавтра. Поки не припекло по-справжньому.

Саме карантин і відміна та перенесення всіх планів підштовхнули мене до цього рішення. Я наважився (а це психологічно важко зробити непросто, ті хто протезувався, мене повинні зрозуміти) сходив, зробив черговий рентген, і записався на чергу, щоб прооперуватися.

Рухаюся поки мало, роблю вправи (зарядку) для прооперовної ноги, всі катетери вже повитягали (тому легше), антибіотики ще колять, обезболююче намагаюся застосовувати тільки перед сном. Процес триває».

Вірастюк у лікарні

Спортовець уже виписався з лікарні і тепер усі сили зосередить на відновленні.

«Поводився зразково, режиму перебування не порушував, медсестрам не грубив, а з санітарками був ввічливий, ось і відпустили раніше терміну, - пожартував Василь. – Але по переду ще важкий період. Як дотепер, на знеболюючих та антибіотиках, попереду період реабілітації, попереду ще як мінімум з місяць-півтора на двох милицях, і потім ще з місяць з патиком (ковінькою – прим.)».