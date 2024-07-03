Відвідувач клініки вилаяв ветеринара-воїна, бо він через протези не підійшов до собаки

Ветеренар закликає надати ситуації розголосу та водночас не має сподівань, що порушника притягнуть до відповідальності

Ветерана ЗСУ та лікаря-ветеринара з Одеси Олексія Притулу образив відвідувач ветеринарної клініки за те, що військовий був на протезах і не зміг відразу оглянути собаку під час прийому. Відео з інцидентом Олексій Притула опублікував в Instagram.

За його словами, ситуація відбулалася сьогодні, 3 липня, на початку робочого дня Притули у ветеренарній клініці.

На відео з камер спостереження видно, як до кабінету військового прийшов чоловік зі своїм песиком та сів на стілець поруч із лікарем. Він почав розповідати, яка проблема у собаки та що його турбує.

Ветеренар попросив повернути тваринку іншим боком, аби він зміг її оглянути. На це відвідувач запитав: «А ви не можете (підійти і - ред.) подивитися?».

Ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік лише лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти н***й, п***р, б***ь», і покинув кабінет із собакою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олексій Притула (@oleksa1981)

«Зі мною це, ну прям, одиночний випадок. Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма», – написав під дописом ветеран. Водночас він зауважив, що усвідомлює, що юридично притягнути до відповідальності чоловіка вкрай малоймовірно: «Бо, нагадую, бути уй***ом в нашій країні не протизаконно. Та нехай стане відомим».

Олексій Притула закликав поширювати це відео, адже на його думку, такою ситуацією можна пояснювати підводні камені на шляху повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Також ветеран додав, що знає його ім'я та дані.

У коментарях під дописом ветерана тисячі людей висловили підтримку для Олексія Притули і закликали, аби ця ситуація набула розголосу, а відвідувач – поніс покарання.