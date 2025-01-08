Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українська комедія встановила рекорд касових зборів, обійшовши міжнародні прем’єри

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українська комедія «Потяг у 31 грудня» отримала схвальні відгуки серед критиків та глядачів
фото: Планета кіно

Під час першого офіційного вікенду, що стартував 1 січня 2025 року, фільм зібрав понад 17 млн грн

Українська комедія «Потяг у 31 грудня» встановила рекорд касових зборів серед фільмів вітчизняного виробництва у 2025 році. За перший тиждень нового року стрічка зібрала понад 28 млн грн, а кількість проданих квитків сягнула 167 тис.

Під час першого офіційного вікенду, що стартував 1 січня 2025 року, фільм зібрав понад 17 млн грн, продавши 100 тис. квитків. Таким чином, «Потяг у 31 грудня» випередив навіть міжнародні прем’єри: готичний хорор «Носферату», комедію «Донька мого терапевта» та анімаційний блокбастер «Каяра».

До речі, ще до офіційного старту прокату стрічка вже встигла продемонструвати свою популярність – під час допрем’єрного показу її виторг від продажу квитків склав понад 11,8 млн грн.

«Потяг у 31 грудня» розповідає про пригоди звичайних українців, які вирушають у святкову подорож потягом «Київ – Львів» напередодні Нового року. Головні ролі у фільмі виконують Стас Боклан, Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко та інші.

Режисером фільму виступив Олег Борщевський, а продюсером Юрій Горбунов. До того ж саундтреки до фільму виконали Yaktak із піснею «Чекає вдома» та Klavdia Petrivna із треком «Зима».

Творці фільму наголошують на тому, що проєкт фінансувався виключно за рахунок спонсорів, без залучення державних коштів.

Зауважимо, що колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зіграв самого себе у новорічному українському художньому фільмі «Потяг у 31 грудня».

Читайте також:

Теги: кіно українці Україна квиток фільм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зміниться глобальний порядок у 2025 році?
Політична турбулентність і нові виклики у наступному році
26 грудня, 2024, 18:48
Його гра показала, що він футболіст з ідеальним контролем м'яча, який вносить зміни до кожної частини поля
УЄФА назвав найкращого гравця матчу «Шахтар – Баварія»
11 грудня, 2024, 03:21
Ще один шлях навернення до військової теми дітей на окупованих територіях – спорт
Росія посилено мілітаризує українських дітей на окупованих територіях (фото)
15 грудня, 2024, 08:00
Бойко опублікував нове відео у TikTok
Після походу до СБУ Бойко назвав Путіна воєнним злочинцем та звернувся до українців
17 грудня, 2024, 15:53
Кобмриг 211-ї бригади Олег Побережнюк у Тернопільському міськрайонному суді, 19 грудня 2024 року
Командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу
20 грудня, 2024, 14:13
Головні новини проти ночі 24 грудня
Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви, вибухи в окупованому Мелітополі: головне за ніч
24 грудня, 2024, 05:50
Під час посту віряни відмовляються від їжі тваринного походження
Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
28 грудня, 2024, 22:00
Перебування в Україні не повинно перевищувати 90 днів протягом 180 днів
Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії
3 сiчня, 13:12
Збірна України із санного спорту
Українські саночники вперше в історії виграли медаль естафетного Кубка світу
5 сiчня, 17:50

Життя

Українська комедія встановила рекорд касових зборів, обійшовши міжнародні прем’єри
Українська комедія встановила рекорд касових зборів, обійшовши міжнародні прем’єри
37-річна Леся Нікітюк вперше виходить заміж
37-річна Леся Нікітюк вперше виходить заміж
Ірина Білик потішила фанів світлиною із сином Табрізом
Ірина Білик потішила фанів світлиною із сином Табрізом
116-річну черницю з Бразилії визнали найстарішою людиною у світі
116-річну черницю з Бразилії визнали найстарішою людиною у світі
Захисник «Азовсталі» Діанов освідчився коханій
Захисник «Азовсталі» Діанов освідчився коханій
Опальна невістка короля Чарльза знайшла собі роботу
Опальна невістка короля Чарльза знайшла собі роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
32K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
19K
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9681
Трамп зробив заяву про ймовірну зустріч із Путіним

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua