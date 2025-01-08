Українська комедія встановила рекорд касових зборів, обійшовши міжнародні прем’єри
Під час першого офіційного вікенду, що стартував 1 січня 2025 року, фільм зібрав понад 17 млн грн
Українська комедія «Потяг у 31 грудня» встановила рекорд касових зборів серед фільмів вітчизняного виробництва у 2025 році. За перший тиждень нового року стрічка зібрала понад 28 млн грн, а кількість проданих квитків сягнула 167 тис.
Під час першого офіційного вікенду, що стартував 1 січня 2025 року, фільм зібрав понад 17 млн грн, продавши 100 тис. квитків. Таким чином, «Потяг у 31 грудня» випередив навіть міжнародні прем’єри: готичний хорор «Носферату», комедію «Донька мого терапевта» та анімаційний блокбастер «Каяра».
До речі, ще до офіційного старту прокату стрічка вже встигла продемонструвати свою популярність – під час допрем’єрного показу її виторг від продажу квитків склав понад 11,8 млн грн.
Режисером фільму виступив Олег Борщевський, а продюсером Юрій Горбунов. До того ж саундтреки до фільму виконали Yaktak із піснею «Чекає вдома» та Klavdia Petrivna із треком «Зима».
Творці фільму наголошують на тому, що проєкт фінансувався виключно за рахунок спонсорів, без залучення державних коштів.
Зауважимо, що колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зіграв самого себе у новорічному українському художньому фільмі «Потяг у 31 грудня».
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