Українська комедія встановила рекорд касових зборів, обійшовши міжнародні прем’єри

Українська комедія «Потяг у 31 грудня» отримала схвальні відгуки серед критиків та глядачів

Під час першого офіційного вікенду, що стартував 1 січня 2025 року, фільм зібрав понад 17 млн грн

Українська комедія «Потяг у 31 грудня» встановила рекорд касових зборів серед фільмів вітчизняного виробництва у 2025 році. За перший тиждень нового року стрічка зібрала понад 28 млн грн, а кількість проданих квитків сягнула 167 тис.

Під час першого офіційного вікенду, що стартував 1 січня 2025 року, фільм зібрав понад 17 млн грн, продавши 100 тис. квитків. Таким чином, «Потяг у 31 грудня» випередив навіть міжнародні прем’єри: готичний хорор «Носферату», комедію «Донька мого терапевта» та анімаційний блокбастер «Каяра».

До речі, ще до офіційного старту прокату стрічка вже встигла продемонструвати свою популярність – під час допрем’єрного показу її виторг від продажу квитків склав понад 11,8 млн грн.

«Потяг у 31 грудня» розповідає про пригоди звичайних українців, які вирушають у святкову подорож потягом «Київ – Львів» напередодні Нового року. Головні ролі у фільмі виконують Стас Боклан, Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко та інші.

Режисером фільму виступив Олег Борщевський, а продюсером Юрій Горбунов. До того ж саундтреки до фільму виконали Yaktak із піснею «Чекає вдома» та Klavdia Petrivna із треком «Зима».

Творці фільму наголошують на тому, що проєкт фінансувався виключно за рахунок спонсорів, без залучення державних коштів.

Зауважимо, що колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зіграв самого себе у новорічному українському художньому фільмі «Потяг у 31 грудня».