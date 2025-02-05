Залужний зворушливо привітав ексначальника Генштабу із днем народження

Залужний тепло привітав друга

Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний привітав друга та колегу, ексначальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу з днем народження. Відповідний допис оприлюднив у мережі.

Залужний у соцмережах привітав Сергія Шапталу, назвавши тепло його другом і колегою по службі в ЗСУ.

«Дружба – це коли стаєш на коліна, лише втративши друга. Дружба – це сила, бо за нами правда. Дружба – це коли не соромно, а значить вже не страшно! З Днем Народження, друже», – написав Залужний.

Користувачі соцмереж також доєдналися до привітань із днем народження та активно пишуть побажання Шапталі під дописом.

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Раніше посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний опублікував фото із академіком та Героєм України Володимиром Горбуліним. Залужний привітав його із днем народження.