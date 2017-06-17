Топ-5 перемог українського баскетболу у 2017 році

Прес-служба Федерації баскетболу України вирішила пригадати п’ять великих перемог вітчизняного баскетболу у році, що минув

До переліку увійшли п’ять поєдинків, серед яких зустрічі за бронзові медалі чемпіонатів світу та Європи з баскетболу 3х3, два матчі групового етапу чоловічого Євробаскет-2017, а також відбірний матч на жіночий Євробаскет-2019. Україна – Нідерланди (жіночий чемпіонат світу з баскетболу 3х3, матч за бронзу) Жіноча збірна України з



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Фото ФБУ

Прес-служба Федерації баскетболу України вирішила пригадати п’ять великих перемог вітчизняного баскетболу у році, що минув

До переліку увійшли п’ять поєдинків, серед яких зустрічі за бронзові медалі чемпіонатів світу та Європи з баскетболу 3х3, два матчі групового етапу чоловічого Євробаскет-2017, а також відбірний матч на жіночий Євробаскет-2019.

Україна – Нідерланди (жіночий чемпіонат світу з баскетболу 3х3, матч за бронзу)

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 другий рік поспіль завоювала медалі чемпіонату світу. Після срібла 2016 року українські дівчата знову піднялися на п'єдестал – цього разу на третю сходинку світової першості у Нанті.

Команда у складі Христини Філевич, Оксани Моллової, Ганни Зарицької та Дар'ї Завидної виграла три з чотирьох матчів групового раунду, обігравши команди Австралії, Китаю та Японії, поступившись у своєму квартеті лише Нідерландам, що не завадило дівчатам оформити вихід у плей-офф.

На стадії 1/4 фіналу українки впоралися зі швейцарками, вигравши матч з рахунком 13:9, а ось бар'єр в особі угорських опоненток у півфіналі подолати не зуміли, програвши матч за вихід у фінал з рахунком 13:15.

У поєдинку за бронзу українки «вбили двох зайців», взявши реванш у Нідерландів за поразку у групі – 15:13, підтвердивши статус однієї з кращих команд планети, другий рік поспіль опинившись у топ-3. Таким чином, в активі жіночої збірної вже є срібло та бронза чемпіонатів світу.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3

Україна – Сербія (чоловічий чемпіонат Європи з баскетболу 3х3, матч за бронзу)

Ще одним досягненням українського баскетболу у 3х3 став медальний виступ чоловічої збірної, яка, як і дівчата, завоювала бронзу. Після поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу від господарів турніру та майбутніх володарів бронзи французів, українська збірна принесла країні другий комплект нагород, посівши третє місце на чемпіонаті Європи.

Збірна України у складі Станіслава Тимофеєнка, Олександра Кобця, Максима Закудраєва та Дмитра Липовцева виграла обидва матчі групового раунду у Туреччини та Нідерландів, а у чвертьфіналі розібралася з Іспанією, проте поступилася словенцям у півфінальному поєдинку.

Опинившись у «бронзовому» фіналі, збірна України у надскладному матчі лише в овертаймі перемогла команду Сербії (20:18), завоювавши бронзу континентальної першості. За підсумками року саме чоловічу збірну з баскетболу 3х3 було визнано найкращою командою країни у 2017 році.

Україна – Грузія (чоловічий Євробаскет-2017, груповий раунд)

На чоловічому Євробаскеті-2017 команда Євгена Мурзіна виконала поставлену задачу, подолавши груповий раунд турніру.

Після невдач у стартових матчах проти Німеччини й Італії, збірна України зуміла здобути перемогу у матчі проти потужної команди Грузії (88:81). Ключовою у тій грі стала впевнено виграна друга чверть, чергова вдала гра від Артем Пустового, який набрав 19 очок, зробив вісім підбирань, три перехоплення, дві передачі, а також два блок-шоти та фантастичний матч Дениса Лукашова, який до 17 очок додав 12 передач, допомігши команді зробити перший крок до виходу у топ-16.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3

Україна – Ізраїль (чоловічий Євробаскет-2017, груповий раунд)

Вирішальним у боротьбі за вихід у раунд топ-16 для української команди став матч останнього туру групового раунду, у якому збірній України потрібно було обігравати господарів турніру – команду Ізраїлю, яка до того моменту шанси на плей-офф уже втратила.

Команда Євгена Мурзіна провела свій найкращий матч на турнірі та була сильнішою за всіма показниками: українці краще атакували, вигравали щит, віддали більше передач і допустили менше втрат, змусивши ізраїльтян капітулювати ще задовго до фінальної сирени. Україна здобула перемогу, завдяки якій лише вдруге в історії чоловічого баскетболу вийшла у плей-офф чемпіонату Європи.

Україна – Болгарія (кваліфікація жіночого Євробаскету-2019)

Жіноча збірна України під керівництвом нового тренера Горана Бошковича у листопаді стартувала у відборі на Євробаскет-2019. Сербський фахівець, який за короткий термін встиг лише трохи ближче познайомитися з командою, поки йде без поразок. У стартовому матчі кваліфікації українські дівчата у непростому виїзному поєдинку перемогли Нідерланди (72:58), а за два дні влаштували справжню домашню феєрію.

Національна команда каменя на камені не залишила від болгарської збірної, перемігши у київському Палаці спорту з різницею «+50» (94:44). А справжньою окрасою того поєдинку та всього другого туру відбірного турніру стала гра капітана та лідера української збірної Аліни Ягупової.

За 33 хвилини на майданчику українка набрала 41 очко, а також зробила 9 підбирань, чотири передачі, три перехоплення та два блок-шоти, а її коефіцієнт корисності склав 46 балів.

Джерело: ФБУ