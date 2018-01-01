Тромби в легенях і інші кошмари, які Серена Вільямс пережила після пологів

Тому вона не зіграє на Australian Open

Після того як Вільямс-молодша знялася з Australian Open і відклала повернення з декрету, її тренер Патрік Муратоглу розповів, що після пологів у Серени виникли ускладнення. Саме через них вона не встигла набрати форму і не буде захищати титул в Мельбурні. 11 cічня в журналі Vogue вийшов великий матеріал про Серену, в якому вона розповіла, що саме



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Серена Вільямс. Фото: Getty Images

Тому вона не зіграє на Australian Open

Після того як Вільямс-молодша знялася з Australian Open і відклала повернення з декрету, її тренер Патрік Муратоглу розповів, що після пологів у Серени виникли ускладнення.

Саме через них вона не встигла набрати форму і не буде захищати титул в Мельбурні.

11 cічня в журналі Vogue вийшов великий матеріал про Серену, в якому вона розповіла, що саме з нею сталося.

Вагітність пройшла чудово, але під час пологів почалися проблеми. Під час сутичок пульс її дочки - Алексіс Олімпії - опустився надто низько, і лікарі екстрено зробили кесарів розтин.

Все пройшло успішно: чоловік Серени Алексіс Оганян перерізав пуповину, а дочка перестала плакати, як тільки її поклали на груди матері.

На наступний день почалися проблеми. Серені стало важко дихати - вона вибігла в коридор, схопила першу ж медсестру і попросила зробити їй комп'ютерну томографію з контрастом, а також поставити крапельницю з гепарином - препаратом, який розріджує кров.

Вона була впевнена, що у неї утворилися тромби.

Серена знала, що потрібно робити, тому що в 2011 році мало не померла через легеневу емболію - кілька тромбів відірвалися і потрапили в обидва легких. Тоді Серені теж було дуже складно дихати, іноді вона навіть не могла встати з ліжка.

Тільки за наполяганням фізіотерапевта вона пішла на обстеження, яке і виявило тромби. Серена розповідає, що якби вона прочекала ще пару днів, то могла б попрощатися не тільки з кар'єрою, а й з життям.

Від тромбів позбулися за допомогою ліків, але через лікування під шкірою утворився прошарок крові, який довелося видаляти хірургічно. Після цього Серена страшенно боїться тромбів і регулярно приймає препарати, що розріджують кров. У лікарні режим прийому ліків порушився, і це відразу призвело до серйозних наслідків.

Медсестра подумала, що через знеболюючі Серена не зовсім розуміє, що з нею відбувається. У підсумку лікар спершу провів УЗД ніг, яке нічого не показало. Але коли Серену все-таки послухали і зробили КТ, виявилося, що в легенях насправді застрягли кілька тромбів.

Це ще не кінець. Через проблеми з легенями Вільямс почала сильно кашляти, і від цього у неї розійшлися шви на животі. А оскільки їй дали гепарин, почалася рясна кровотеча.

Через це Серені довелося робити операцію. Кров зупинили, а в одну з великих вен поставили спеціальний фільтр, який повинен запобігти утворенню тромбів.

У підсумку перші шість тижнів після пологів Серена не те що не могла тренуватися - вона взагалі провела їх в постільному режимі.

Тільки в листопаді американка повернулася в тренажерний зал, щоб, як сказав її фізіотерапевт, «трохи набрати форму». В кінці місяця вона все ще тренувалася самостійно - її тренер Патрік Муратоглу прилетів до Флориди тільки на початку грудня.

За словами француза, він відразу зрозумів, що Серена не встигне підготуватися до Australian Open.

«Я побачив, що їй не вистачає двох місяців - тих двох місяців, коли вона не могла тренуватися після пологів», - сказав тренер.

Щоб остаточно переконатися, вони з Сереною провели один виставковий матч - проти чемпіонки «Ролан Гаррос» Олени Остапенко.

30 грудня Серена програла з рахунком 2:6, 6:3, 5:10. Вона зрозуміла, що поки не готова виграти «Великий шолом», і вирішила взагалі не приїжджати в Мельбурн:

«Я можу виступити - але я не хочу просто виступити, я хочу добитися більшого», - підкреслила вона.

За матеріалами Sports.ru