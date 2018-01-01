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    Український коментатор Столярчук про висловлювання Губернієва: Гучніше всіх гавкають дворняжки, витримка - ознака породи

    Столярчук відповів на образи свого колеги з Росії
    Російський коментатор Дмитро Губернієв в черговий раз невтішно висловився на адресу свого українського колеги Андрія Столярчука. Столярчук у свою чергу з відповіддю не забарився і спеціально для BiathlonPlace дав оцінку цій ситуації. «Як написав колись Пушкін: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Тому мені
    • Сьогодні, 21:51
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    Столярчук відповів на образи свого колеги з Росії

    Російський коментатор Дмитро Губернієв в черговий раз невтішно висловився на адресу свого українського колеги Андрія Столярчука.

    Столярчук у свою чергу з відповіддю не забарився і спеціально для BiathlonPlace дав оцінку цій ситуації.

    «Як написав колись Пушкін: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Тому мені абсолютно нецікаво, яким чином цей дурень пробиває чергове своє бездонне дно. Навіть, якщо його слова безпосередньо стосуються мене. Себе не поважати - звертати особливу увагу на його слова», - зазначив Столярчук.

    «Гучніше всіх гавкають дворняжки, витримка - ознака породи. Тому українцям, я вважаю, потрібно дуже спокійно ставитися до подібного гавкання дворняжок з-за порєбріка», - додав Столярчук.

    Як відомо, одіозний Дмитро Губернієв знову дозволив собі образити українського коментатора Андрія Столярчука.

    Джерело: BiathlonPlaceua

    біатлон
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