Українці за кордоном: вдалі матчі Пустового, Кравцова і Яковлєва, поразки Гладиря і Фесенка

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Денис Яковлєв (праворуч)

Огляд виступів українських баскетболістів за кордоном

Центровий збірної України Артем Пустовий допоміг іспанському «Обрадойро» виграти домашній матч 32-го туру регулярного чемпіонату Іспанії з «Бетісом« – 89:70.

Вийшовши у старті, наш бігмен відіграв 26 хвилин, набрав 13 очок (5/6 двоочкових, 3/4 штрафних), зібрав 6 підбирань та зробив 3 блок-шоти при 2 фолах та 2 втратах (РЕ – 21).

«Обрадойро» втратив шанси на потрапляння у плей-офф і за два тури до закінчення регулярного чемпіонату посідає 12 місце у турнірній таблиці з 14 перемогами у 32 матчах.

«Ешкішехір» капітана збірної України В’ячеслава Кравцова завершив регулярку чемпіонату Туреччини домашньою перемогою над клубом «Сакар’я». Команда центрового перемогла в овертаймі з рахунком 102:96, а українець, вийшовши у старті, відіграв 26 хвилин, набрав 11 очок (5/8 двоочкових, 1/2 штрафних), зібрав 8 підбирань (2 у нападі) і зробив 2 передачі при 3 фолах (РЕ – 14).

«Ешкішехір» посів 7-е місце за підсумками регулярного чемпіонату і у першому раунді плей-офф зіграє проти «Анадолу Ефеса».

«Монако» українського снайпера Сергія Гладиря зазнав виїзної поразки у матчі передостаннього 34-го туру регулярного чемпіонату Франції, поступившись АСВЕЛу 80:108. Лідер збірної України, вийшовши з лави, отримав 17 хвилин ігрового часу, набрав 2 очка (0/2 двоочкових, 0/2 триочкових, 2/2 штрафних), віддав 3 передачі та зробив 1 передачу при 2 фолах (РЕ – 1).

«Монако» продовжує утримувати лідируючу позицію, маючи 24 перемоги у 33 матчах “регулярки”.

Італійський «Авеліно» українського центрового Кирила Фесенка зазнав поразки у першому матчі плей-офф, поступившись вдома «Трентіно» з рахунком 77:79. Наш бігмен, вийшовши у старті, отримав 24 хвилин ігрового часу, за які встиг відзначитись 5 очками (1/5 двоочкових, 3/4 штрафних), 4 підбираннями (2 у нападі), 1 блок-шотом та 1 передачею (РЕ – 8).

Свінгмен збірної України Олександр Липовий зазнав поразки в останньому матчі регулярного чемпіонату Греції – його «Промітеас» на виїзді поступився «Олімпіакосу» (69:104).

Наш легіонер, вийшовши з лави, отримав 10 хвилин ігрового часу, набрав 3 очки (0/3 двоочкових, 1/1 триочкових), зробив 4 передачі, 3 підбирання та 1 перехоплення при 1 втраті та 2 фола (РЕ – 5). «Промітеас» завершив регулярку на третьому місці, вигравши 17 матчів і поступившись у 9. У першому раунді плей-офф команда українця гратиме проти «Кіміса».

Український форвард Денис Яковлєв допоміг латвійському «Вентспілсу» зрівняти рахунок у другому матчі чвертьфінальної серії плей-офф з «Огре» (105:93). Наш баскетболіст, вийшовши з лави, відіграв 27 хвилин, набрав 16 очок (3/4 двоочкових, 2/4 триочкових, 4/5 штрафних), зібрав 6 підбирань (3 у нападі), 2 передачі та 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах (РЕ – 22). Рахунок у серії – 1:1.

За матеріалами fbu.ua.