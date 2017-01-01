У Києві планують прийняти понад 500 літаків перед фіналом Ліги чемпіонів 2018 року

Тепер столиці України важливо спрогнозувати та відпрацювати з «Євроконтролем» нештатні ситуації

«Украерорух» очікує значного збільшення повітряного трафіку у Києві 25-26 травня 2018 року, інтенсивність якого, за попередніми оцінками експертів, буде у кілька разів більшою, ніж під час проведення Євро-2012. Причина – проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. «Планується, що у день проведення фіналу аеронавігаційне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер столиці України важливо спрогнозувати та відпрацювати з «Євроконтролем» нештатні ситуації

«Украерорух» очікує значного збільшення повітряного трафіку у Києві 25-26 травня 2018 року, інтенсивність якого, за попередніми оцінками експертів, буде у кілька разів більшою, ніж під час проведення Євро-2012.

Причина – проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

«Планується, що у день проведення фіналу аеронавігаційне обслуговування диспетчерами «Украероруху» тільки в аеропортах «Бориспіль» і «Київ» (Жуляни) буде надано понад 450 рейсовим літакам і понад 70 чартерам», - йдеться у повідомленні «Украероруху» за підсумками зустрічі з директором дирекції менеджера мережі «Євроконтроль» Джо Султана.

За словами директора «Украероруху» Дмитра Бабейчука, за такої інтенсивності руху дуже важливо спрогнозувати та відпрацювати з «Євроконтролем» нештатні ситуації.

Раніше Федерація футболу України заявляла, що під час Євро-2012 Київ відвідали лише 50 тисяч туристів, тоді як у столиці Вельсу Кардіффі на фінал Ліги чемпіонів-2017 очікувалося близько 170 тисяч гостей.

Нагадаємо, Шевченко, Ярмоленко та Коноплянка анонсували набір волонтерів на фінал Ліги чемпіонів.

Раніше стало відомо, скільки Київ витратить на фінал Ліги чемпіонів.