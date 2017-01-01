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    У Києві планують прийняти понад 500 літаків перед фіналом Ліги чемпіонів 2018 року

    Тепер столиці України важливо спрогнозувати та відпрацювати з «Євроконтролем» нештатні ситуації
    «Украерорух» очікує значного збільшення повітряного трафіку у Києві 25-26 травня 2018 року, інтенсивність якого, за попередніми оцінками експертів, буде у кілька разів більшою, ніж під час проведення Євро-2012. Причина – проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. «Планується, що у день проведення фіналу аеронавігаційне
    • Вчора, 18:34
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    Тепер столиці України важливо спрогнозувати та відпрацювати з «Євроконтролем» нештатні ситуації

    «Украерорух» очікує значного збільшення повітряного трафіку у Києві 25-26 травня 2018 року, інтенсивність якого, за попередніми оцінками експертів, буде у кілька разів більшою, ніж під час проведення Євро-2012.

    Причина – проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

    «Планується, що у день проведення фіналу аеронавігаційне обслуговування диспетчерами «Украероруху» тільки в аеропортах «Бориспіль» і «Київ» (Жуляни) буде надано понад 450 рейсовим літакам і понад 70 чартерам», - йдеться у повідомленні «Украероруху» за підсумками зустрічі з директором дирекції менеджера мережі «Євроконтроль» Джо Султана.

    За словами директора «Украероруху» Дмитра Бабейчука, за такої інтенсивності руху дуже важливо спрогнозувати та відпрацювати з «Євроконтролем» нештатні ситуації.

    Раніше Федерація футболу України заявляла, що під час Євро-2012 Київ відвідали лише 50 тисяч туристів, тоді як у столиці Вельсу Кардіффі на фінал Ліги чемпіонів-2017 очікувалося близько 170 тисяч гостей.

    Нагадаємо, Шевченко, Ярмоленко та Коноплянка анонсували набір волонтерів на фінал Ліги чемпіонів.

    Раніше стало відомо, скільки Київ витратить на фінал Ліги чемпіонів.

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