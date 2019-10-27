Як «Карпати» ледь «Динамо» не перемогли. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

Де відбив м'яч Олег Кудрик після штрафного? Один із найсуперечливіших епізодів матчу Іван Вербицький

Львів’яни створили сенсацію у Києві

Старт другого кола української Прем’єр-ліги подарував подвійну сенсацію. І якщо перші в чемпіонаті очкові трати «Шахтаря» в матчі проти бронзового призера попереднього сезону «Олександрії» ще можна було передбачити, то 1:1 у матчі «Динамо» - «Карпати» на НСК «Олімпійський» у Києві – один із найбільших сюрпризів футбольного року загалом.

Вочевидь кияни, у складі яких вперше після довгої паузи в основі вийшов хавбек Микола Шапаренко, розраховували на перемогу малою кров’ю. Проте зі швидким голом у першому таймі не вийшло. Коли ж на самому початку другого ворота Олега Кудрика, ледь вийшовши на заміну, вразив Беньямін Вербіч, справа здавалася зробленою.

Втім, «Карпати» не просто знайшли свій шанс під завісу гри, спонукавши Артема Шабанова до автоголу, а в компенсований час ледь не вирвали перемоги. Та Александру Бойчук, вийшовши на побачення з Георгієм Бущаном, надто довго зволікав і влучив у поперечину.

Щоправда, були моменти в компенсований час і в «Динамо». Окремі навіть викличуть в сурківського рупора Циганика під час щотижневої програми на «плюсах» істерику. Скажімо, в одному з епізодів у рефері були підстави призначати пенальті, а в іншому воротар Кудрик парирував м’яч після штрафного на грані лінії воріт. Однак факт залишається фактом: на перемогу «Динамо» не награло.

«Карпати» вперше за довгий час повертаються з виїзного матчу героями. І чи не вперше для більшості футболістів нинішнього складу львів’ян після матчу вони удостоїлися з фанатами переклички «Хто ми?» - «Леви!»

«Динамо» ж хоч і продовжило безпрограшну серію, але вкотре мало на полі жалюгідний вигляд. Ілюстрацією до рівня гри команди є порожні трибуни «Олімпійського». Цікаво, що диктор по стадіону оголосив відверто надуману відвідуваність – понад 11 тисяч глядачів. В офіційний протокол, якщо вірити сайту Прем’єр-ліги, потрапила інша цифра – 5085.

Іван Вербицький, «Главком»