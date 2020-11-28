Як українські грації вигравали перші нагороди на домашньому Євро. Репортаж із Палацу спорту

Українки здобули дві командних нагороди

У Києві набирає обертів 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. У другий змагальний день були розіграні два комплекти нагород – у групових вправах серед сеньорок і в командній першості, в якій сумуються результати дорослих «груповичок» й солісток-юніорок. За підсумками цих змагань українки піднялися на п’єдестал в обох випадках – самотужки у групових вправах наші дівчата виграли бронзу, а командою з юніорками стали чемпіонками Європи. Власне, на їхню честь і відбулася перша церемонія нагородження і першим на турнірі пролунав саме український славень.

У групових вправах нашу команду представляли Валерія Юзьв’як з Ужгорода, Діана Баєва з Макіївки на Донеччині, львів’янки Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук. Після доволі драматичного першого дня, коли дівчата допустили втрату предмета при виступі з п’ятьма м’ячами, в другий, демонструючи композицію з трьома обручами і двома булавами, вони виступили без надто помітних похибок і завдяки цьому піднялися на п’єдестал.

«У п’ятницю виступалося важче, ніж у четвер, - каже Анастасія Возняк. – Відчували якусь втому. Втім, було бажання вийти і виконати програму так, як можемо і вміємо. Так, трохи перехвилювалися і щось не вдалося. Попри це задоволення від виступу ми отримали. Загалом добре, що в багатоборстві здобули бронзу. Попереду фінали в окремих видах, тому будемо налаштовуватися на медалі там».

Натомість юніорки Каріна Сидорак зі Львова, Меланія Тур з Павлограда на Січеславщині та Поліна Каріка із Запоріжжя своїми особистими виступами не лише допомогли здобути командне золото країні, але й пробилися до фіналів в окремих видах багатоборства, які теж відбудуться сьогодні, 28 листопада.

«Главком» уже розповідав, що у стартовий змагальний день Каріна Сидорак стала першою у вправах зі скакалкою, а Поліна Каріка – другою у вправах з м’ячем. Меланія Тур в обох випадках теж увійшла до першої вісімки, яка давала б право виступати в фіналі в тому разі, якби згідно правил від країни допускалося більше однієї представниці.

Однак Меланія продемонструвала свій клас у п’ятницю. В кваліфікації у вправах з булавами вона з оцінкою 23,800 була найкращою. А Каріна Сидорак, крім фіналу у вправах зі скакалкою побореться за медалі також у виступах зі стрічкою. В кваліфікації вона стала п’ятою (20,350). Першою в цьому виді була представниця Ізраїлю Дарія Атаманов – 21,500.

«Попереду багато роботи, - коментує свої виступи в кваліфікації Меланія Тур. – Ми виступали не лише за себе, а за команду загалом. Але для нас у цьому немає нічого незвичного. Це взагалі характерна риса нашої держави – з самого початку існування ми за щось боремося. Боротьба робить наш народ сильнішим. Тому я особисто не роблю трагедії, коли допущу під час виступу втрату й намагаюся компенсувати її чистим виконанням інших елементів. Та й Ірина Іванівна (Дерюгіна – «Главком») постійно тримає нас у тонусі. Вона щось помітить майже після кожного виступу. Чистого «пряника» практично не буває. «Кнут» присутній практично завжди. Почути від Ірини Іванівни похвалу вартує дорогого. Втім, вона така людина. Так, сварить, але може обійняти, поцілувати, підтримати».

Однією з суперниць Меланії Тур у фіналі вправ з булавами буде представниця Азербайджану Аліна Ґозалова, котра вочевидь саме під київський чемпіонат Європи підготувала композицію під пісню українського гурту ВВ «Гоп-ця». Нашій публіці, якби їй не завадила відвідати змагання пандемія, мало б сподобатися. А в нинішніх умовах доводиться задовольнятися переглядом відео.

У суботу, 28 листопада, сеньорки розіграють медалі в окремих видах групових вправ, а юніорки - у фіналах з кожним із чотирьох предметів. Хоча вболівальники, звісно, в очікуванні кульмінації чемпіонату – жіночого багатоборства. Оскільки до Києва не приїхала російська збірна, вперше за останніх 23 роки, з того часу як у Патрах-1997 перемогла українка Олена Вітриченко, в багатоборстві буде чемпіонка-неросіянка.

Звісно, хотілося б вірити, що за чемпіонство боротиметься котрась із українських дівчат. При цьому інтригу наша команда підігріває ще до старту. Річ у тім, що до останнього не зрозуміло, яка з дівчат вийде на поміст. Попередньо планувалося, що Україну представлять Єва Мелещук і чинна переможниця Гран-прі Дерюгіних Вікторія Онопрієнко. Влада Нікольченко, котра вважається головною примою Школи Дерюгіних, змагання пропускала, бо, за словами Ірини Дерюгіної, «не готова психологічно». Втім, буквально останньої миті, у п’ятницю ввечері на офіційному сайт чемпіонату з’явилися стартові протоколи, в яких замість Онопрієнко з’явилося прізвище Нікольченко.

А ось ще одна потенційно основна українська гімнастка, срібна призерка юнацької Олімпіади-2018 Христина Погранична домашній чемпіонат Європи пропустить через травму.

«Наразі продовжую лікування, - каже Христина, яка прибула з рідного Львова у Київ, щоб підтримати партнерок за командою. – Травма мучила мене тривалий час, тому не мала іншого виходу, як зробити паузу. Для мене ударом було перенесення Олімпіади. Але в підсумку в цьому теж вбачаю позитив. Маю більше часу на вдосконалення і відпрацювання програм».

Змагання багатоборок завершать чемпіонат Європи у неділю, 29 листопада.

Іван Вербицький, «Главком»,

Марія Музиченко (фото)