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    Від душі. Українські гімнастки співають гімн на честь перемоги на домашньому Євро-2020 (відео)

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    Українки отримують медалі чемпіонок - Від душі. Українські гімнастки співають гімн на честь перемоги на домашньому Євро-2020 (відео)
    Українки отримують медалі чемпіонок
    Світлина - Іван Вербицький

    Наша команда розпочала чемпіонат із двох медалей

    Перша медальна церемонія 36-чемпіонату Європи з художньої гімнастики, який стартував 26 листопада у київському Палаці спорту, увінчалася славнем України.

    «Ще не вмерла…» пролунала на честь перемоги господарок у командній першості. У її залік входили виступи сеньорок у групових вправах і юніорок-солісток в індивідуальних видах.

    Серед юніорок в окремих видах нашу команду представляли львів’янка Каріна Сидорак, Меланія Тур з Павлограда на Січеславщині та запоріжанка Поліна Каріка. У групових вправах нашу команду представляли Валерія Юзьв’як з Ужгорода, Діана Баєва з Макіївки на Донеччині, львів’янки Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Бондарчук.

    Славень на честь своєї перемоги дівчата виконували щиро, як мовиться, на повні груди.

    Додамо, що за підсумками багатоборства у групових вправах Україна здобула бронзу. Золото їде в Ізраїль, срібло - в Азербайджан.

    У суботу, 28 листопада, сеньорки розіграють медалі групових вправ у окремих видах. А юніорки боротимуться за медалі у виступах з окремими предметами.

    Завершиться чемпіонат у неділю, 29 листопада. Боротьбу у найпрестижнішому виді, багатоборстві поведуть сеньорки.

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    Теги: чемпіонат Європи художня гімнастика Анастасія Возняк Валерія Юзьв'як Марія Височанська Діана Баєва Меланія Тур Каріна Сидорак Поліна Каріка
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