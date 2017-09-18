Як Зінченко став опорою Гвардіоли, а Яремчук громив суперника. Європейські ЗМІ про українців за кордоном

Натомість, Андрія Ярмоленко вийшов тільки на останні 10 хвилин матчу «Боруссії», втративши місце в основному складі

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед в Англії та Бельгії.

Олександр Зінченко грає у підкаті. Фото PA

Натомість, Андрія Ярмоленко вийшов тільки на останні 10 хвилин матчу «Боруссії», втративши місце в основному складі

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед в Англії та Бельгії.

«Главком» не проходить повз виступи хлопців, які представляють синьо-жовтий прапор. Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців за минулий вікенд.

В чемпіонаті вищої ліги Німеччини відбувся черговий тур. Півзахисник «Боруссії» з Дортмунда, лідер збірної України Андрій Ярмоленко, у матчі проти «Герти» з Берліна на полі столичного клубу (рахунок поєдинку – 1:1) несподівано залишився на лаві запасних. Наш хлопець вийшов на 85-й хвилині, але навіть за цей нетривалий час встиг проявити себе дуже активно. Вже в компенсований час арбітр не поставил пенальті за фол захисника опонента саме на Ярмоленку. Таким чином, наразі в активі Андрія 23 матчі та шість голів у складі нинішньої команди. Сама «Боруссія» набрала 30 очок і посідає шосту позицію в таблиці про ранги.

Одразу кілька видань акцентували увагу на моменті за участі Ярмоленка. Авторитетний Sport Bild прямо Андрія у своєму коментарі не згадував, проте роль українця побіжно відзначив:

«…Ця ситуація була вирішальною в грі, а рефері мав би бути більш рішучим…»

А от регіональне видання Ruhr Nachrichten з колегами в цілому погоджується, проте каже й про те, що перебільшувати значення епізоду не варто:

«…Можлива помилка судді безумовна, проте подібні матчі команда має вигравати не завдяки пенальті, які призначаються на останніх секундах…»

Найбільш вдалими серед українців минулі вихідні були в одного з найбільш перспективних українських футболістів за кордоном. Півзахисник англійського клубу «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі «блакитного місяця» вже в межах прем’єр-ліги проти «Ньюкасла» (3:1) на вже звичній позиції лівого захисника. Схоже, що для наставника «Манчестер Сіті» Хосепа Гвардіоли Зінченко потроху стає більш цікавим варіантом на лівому фланзі, ніж нині його найближчий конкурент Фабіан Делф в матчах, де лідер АПЛ планує більше часу приділяти атакам на ворота суперника, оскільки українець може похизуватися відчутнішим арсеналом креативних талантів, ніж колега по амплуа… Олександр відіграв усі 90 хвилин. Це його шоста поява на полі з початку сезону. «Манчестер Сіті» продовжує очолювати таблицю АПЛ, маючи в активі 65 очок.

Відоме видання Daily Mail не просто Зінченка не обійшло увагою, а й написало до гри Олександра промовистий коментар:

«…Включення в стартовий склад на гру з «Ньюкаслом» Зінченка, а не Даніло, не було імпульсивним рішенням Гвардіоли. Хосеп перебуває під враженням від прогресу українця на тренуваннях і не просто так награє його на позиції лівого захисника. Судячи з усього , українець – сором’язливий хлопець, який поступово стає невід’ємною частиною команди. Так, він втратив Мерфі (мова про момент в епізоді з пропущеним «МС» м’ячем – примітка «Главкома»), проте протягом іншого відрізку гри був на висоті. Зінченко швидко вчиться й, вочевидь, саме це подобається Гвардіолі в ньому більш за все…»

Нападник клубу другого за рангом дивізіону Іспанії Сегунди, а мова про «Альбасете» й такого відомого гравця, як Роман Зозуля, матч чергового туру свого клубу проти «Кордоби» на полі суперника (поразка 0:1) очікувано почав зі «старту». Роман відіграв 79 хвилин, і про цей матч, як і вся його команда, приємної згадки не матиме. В пасиві Зозулі низька активність біля воріт суперника, що мало негативні наслідки для його усіх його партнерів і колективу в цілому – забити не вдалося багато в чому через «чорний» день Романа. Після цієї гри доробок Зозулі складає сім голів та три результативні передачі в 17-ти матчах. «Альбасете» посідає 15-ту позицію в таблиці.

Відоме видання AS з приводу виступу Зозулі написало наступне:

«…Його повернення чекали. Мав момент у другій половині, проте зіграв невдало. В цілому провів матч, який має скоріше забути…»

Інший український нападник, форвард клубу вищої ліги Бельгії «Гента» Роман Яремчук, вікенд, що минув, навпаки, пам’ятатиме довго. В матчі проти «Локерена» на полі його команди (3:0) колишній нападник київського «Динамо» не просто підтвердив величезну глибину власного таланту, а й був на полі ледь не головною дійовою особою! В активі Романа створення першого взяття воріт суперника, коли Яремчук пробив по воротам з меж штрафного майданчика, а м’яч відскочив за лінію, зустрівшись з тілом захисника «Локерна», а також другий гол. Цікаво, що різні джерела трактують звитягу Романа по-різному – хтось зазначає, що Яремчук зробив дубль, а хтось вважає, що перше взяття володінь гостей у грі – автогол… Менше з тим – для нас головне, й це очевидний факт, що героєм матчу став саме наш хлопець. Тепер доробок Романа складає чи то чотири, чи то п’ять голів з початку сезону, а його клуб посідає четверту позицію в таблиці, маючи 35 очок.

Ресурс Sporza вклад Яремчука стороною не обходить:

«…Двічі опинявся в потрібному місці в потрібний час, проявивши хист справжнього центрального нападника. Це був один з кращих матчів цього форварда за «Гент» з початку сезону…»

Максим Салівон, для «Главкома»