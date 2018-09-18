Збірна України з баскетболу поступилася Чорногорії у кваліфікації на Чемпіонат світу

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Фото fiba.basketball

Після тріумфу над Іспанією, українці не змогли на виїзді обіграти балканців

Не встигли українські баскетбольні вболівальники відійти від сенсаційної й історичної перемоги над Іспанії, як на нашу збірну чекав не менш важливий поєдинок у цій же кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року – на виїзді проти Чорногорії. І знову підопічним Євгена Мурзіна потрібна буле лише перемога, адже у попередньому турі головні конкуренти – Туреччина та Латвія – переграли своїх суперників.

Якщо забігти дещо наперед і проаналізувати першу чверть, то можна зауважити, що українцям відверто не щастило. По-перше, м’яч уперто не хотів лізти у кільце суперника у переважній більшості моментів. По-друге, наші баскетболісти дуже швидко перебрали командних фолів, і господарі часто виконували кидки зі штрафної лінії. По-третє, українці невдало грали на підбираннях під власним щитом.

Усе це вилилося у рахунок 16:13 на користь чорногорців за підсумками перших 10 хвилин. «Синьо-жовті» набрали перші очки лише на початку третьої хвилини, коли нарешті закрив «нуль» на табло Ігор Зайцев. При цьому наші співвітчизники навіть встигли побували в ролі лідерів. Святослав Михайлюк (двічі) та той же Зайцев зробили рахунок 8:7 на п’ятій хвилині. Надалі балканці пішли у відрив, і тільки два кидки від Сергія Гладира не дали відстати більш ніж на три бали.

Друга чверть розпочалася набагато краще для гостей. Олександр Липовий триочковим і В’ячеслав Кравцов з-під кошика вивели Україну вперед – 18:16. Після цього пішли «гойдалки», протягом яких то одна, то інша команди виявлялися попереду. А от точний дальній від Гладира змусив тренера господарів брати тайм-аут – 24:20.

На жаль, ця пауза пішла на користь Чорногорії, адже спочатку Нікола Іванович, а потім і Боян Дублєвич забомбардували наше кілька здалеку, зрівнявши рахунок. Тепер уже черга Мурзіна була брати перерву. І вказівки тренерського штабу безперечно пішли на користь українській команді. Очки Михайлюка (з-за дуги), Липового та два данки від Олексія Леня організували ривок – 35:29.

Та вкотре наставник чорногорців вгадав з тайм-аутом. Крім того, наші гравці почали втрачати на периметрі Дублєвича. Він тричі поспіль (!) знаходив моменти для кидків, і кожного разу влучав. Внаслідок цього Чорногорія повернула собі лідерство – 40:38. Українці так і мали йти на велику перерву, відстаючи на два очки, але примудрилися на останніх долях секунди пропустити баззер-біттер від Івановича з центра поля... За рахунку 45:40 команди відправилися у роздягальні.

Євген Мурзін. Фото fiba.basketball

Протягом усієї третьої чверті перевага Чорногорії варіювалася від трьох до п’яти пунктів. Лише одного разу українцям вдалося наблизитися на відстань одного очка, проте господарі доволі швидко відірвалися на сім балів. Загалом, команди влучно відповідали атаками на атаки. Якби не вихід Юджина Джетера (він одного разу влучив з-за дуги), то українській збірній було б взагалі важко. А так, господарі вигравали 62:58 перед останньою 10-хвилинкою.

Доля поєдинку була вирішена у стартові дві хвилини останнього відтинку зустрічі. Дальні влучні кидки Поповича й Івановича поставили «синьо-жовтих» у скрутне становище – 72:58. Зазначимо, що після «енд-вану» від Поповича повністю заспокоївся на лаві запасних Євген Мурзін. Навіть наставник уже не особливо вірив у диво у звітному поєдинку.

Українські баскетболісти почали поспішати, внаслідок чого часто втрачали м’яч. Зрештою, «синьо-жовті» заспокоїлися та почали набирати очки. Щоправда, і господарі свого не впускали, тримаючи гостей на відстані дев’яти балів. Лише на останній хвилині пройшли триочкові спроби у Михайлюка та Гладира, однак судді дали неспортивний фол Леню, що позбавило Україну шансів на звитягу. У підсумку – 90:84 на користь господарів, які наздогнали «синьо-жовтих» у таблиці – обидві збірні мають по чотири перемоги та чотири поразки.

Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу

Чоловіки

Кваліфікаційний етап

Чорногорія – Україна – 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)

Україна: Михайлюк - 15 + 5 підбирань, Лень – 13 + 7 підбирань, Гладир - 12 + 6 підбирань, Зайцев - 9, Конєв - 9, Джетер - 7, Кравцов - 7, Липовий - 7, Герун - 3, Лукашов - 2 + 5 передач, Бобров.

Чорногорія: Іванович - 30 + 6 передач, Дублєвич - 26 + 8 підбирань, Попович - 12 + 7 підбирань, Дюришич - 11.

Ярослав Твардовський, «Главком»