Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
- 25 Листопада, 10:50
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Розсилка
Фото: fbu.ua
Наступну гру українці проведуть зі збірною Туреччини
У п’ятницю, 24 листопада, баскетбольна чоловіча збірна України стартувала у відборі на Чемпіонат світу 2019 року, який прийматиме Китай.
І першим суперником «синьо-жовтих» була команда Швеції, яка приймала нашу дружину на власному майданчику у Норрчепінгу, і яка не могла розраховувати на своїх лідерів – Юнаса Єребко та Маркуса Ерікссона.
Збірна України здобула впевнену перемогу у Швеції, хоча і змусили своїх уболівальників понервувати на останніх хвилинах.
Пропонуємо переглянути як це було:
Фото: fbu.ua