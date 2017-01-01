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    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)

    Наступну гру українці проведуть зі збірною Туреччини
    У п’ятницю, 24 листопада, баскетбольна чоловіча збірна України стартувала у відборі на Чемпіонат світу 2019 року, який прийматиме Китай. І першим суперником «синьо-жовтих» була команда Швеції, яка приймала нашу дружину на власному майданчику у Норрчепінгу, і яка не могла розраховувати на своїх лідерів – Юнаса Єребко та
    • 25 Листопада, 10:50
    • Розсилка
    Фото:&nbsp;fbu.ua
    Фото: fbu.ua

    Наступну гру українці проведуть зі збірною Туреччини

    У п’ятницю, 24 листопада, баскетбольна чоловіча збірна України стартувала у відборі на Чемпіонат світу 2019 року, який прийматиме Китай.

    І першим суперником «синьо-жовтих» була команда Швеції, яка приймала нашу дружину на власному майданчику у Норрчепінгу, і яка не могла розраховувати на своїх лідерів – Юнаса Єребко та Маркуса Ерікссона.

    Збірна України здобула впевнену перемогу у Швеції, хоча і змусили своїх уболівальників понервувати на останніх хвилинах.

    Пропонуємо переглянути як це було:

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    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)
    Фото: fbu.ua


    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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