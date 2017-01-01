Як баскетбольна збірна України обігравала Швецію (фоторепортаж)

Наступну гру українці проведуть зі збірною Туреччини

У п’ятницю, 24 листопада, баскетбольна чоловіча збірна України стартувала у відборі на Чемпіонат світу 2019 року, який прийматиме Китай. І першим суперником «синьо-жовтих» була команда Швеції, яка приймала нашу дружину на власному майданчику у Норрчепінгу, і яка не могла розраховувати на своїх лідерів – Юнаса Єребко та



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Фото: fbu.ua

Наступну гру українці проведуть зі збірною Туреччини

У п’ятницю, 24 листопада, баскетбольна чоловіча збірна України стартувала у відборі на Чемпіонат світу 2019 року, який прийматиме Китай.

І першим суперником «синьо-жовтих» була команда Швеції, яка приймала нашу дружину на власному майданчику у Норрчепінгу, і яка не могла розраховувати на своїх лідерів – Юнаса Єребко та Маркуса Ерікссона.

Збірна України здобула впевнену перемогу у Швеції, хоча і змусили своїх уболівальників понервувати на останніх хвилинах.

Пропонуємо переглянути як це було:



