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    Капітан збірної України показав, що важить 137 кілограм

    Через пошкодження Фесенко не бере участь в матчах збірної України
    Капітан баскетбольної збірної України Кирило Фесенко важить 137,5 кілограм. Відповідне фото спортсмен розмістив в своєму Instagram. «Дружина забула холодильник закрити на ключ?», - цікавляться підписники. «Навпаки. Це величезний прогрес. У минулому році було набагато гірше», - відповів Фесенко. «Фес, ти чого таку
    • 25 Листопада, 22:04
    • Розсилка

    Через пошкодження Фесенко не бере участь в матчах збірної України

    Капітан баскетбольної збірної України Кирило Фесенко важить 137,5 кілограм. Відповідне фото спортсмен розмістив в своєму Instagram.

    «Дружина забула холодильник закрити на ключ?», - цікавляться підписники. «Навпаки. Це величезний прогрес. У минулому році було набагато гірше», - відповів Фесенко.

    «Фес, ти чого таку серйозну відповідь написав? Це не схоже на тебе», - запитує один з друзів баскетболіста. «Голодую. Дратівливий став», - парирує Кирило.

    Через пошкодження Фесенко не бере участь в перших матчах збірної України у відборі на чемпіонат світу 2019-го року.

    Нагадаємо, що в п'ятницю, 24 листопада, збірна України без Фесенка стартувала у відборі на ЧС-2019. Наші баскетболісти на виїзді обіграли команду Швеції з рахунком 84:76, а тепер у неділю, 26 листопада, в Києві зіграють з Туреччини.

    Джерело: Сегодня

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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