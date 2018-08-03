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    Скотч. Спорт

    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла

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    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла

    Роберто Касаротто з Італії надихнув на силові тренування син Стефан

    Син Роберто, Стефан, захоплювався бодібілдінгом і мав відмінну фігуру. У вересні 2016 року батько став займатися слідом за сином: чотири рази в тиждень проводив по дві години на день в спортзалі, стежив за харчуванням - і тепер вони обидва виступають на змаганнях з бодібілдингу.

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    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла
    51-річний бодібілдер з Італії підкорює мережу ефектними світлинами свого стрункого тіла

    «Всі запитують, чи не брати ми. Коли дізнаються, що ні, то дуже дивуються!» - зізнається Роберто.

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