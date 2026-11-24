Форвард англійського «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд позивається до електрика з Польщі Міхала Вонса через прав на власне прізвище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sun.

Нетипова юридична історія розпочалася у 2023 році. Тоді норвежець вирішив зареєструвати власний бренд у Євросоюзі. Проте, забивний нападник із подивом дізнався, що права на назву Haaland уже належать іншій людині.

Голанда випередив непростий польський електрик. Він зареєстрував торговельну марку та отримав право продавати 16 категорій товарів. Зокрема, спортивний одяг, енергетичні напої, іграшки та навіть жіночу білизну.

Як пояснив свій вчинок Міхал Вонс

Поляк запевнив, що його торговельна марка Haaland не має нічого спільного з Голандом. Натомість Вонс пояснив такий підприємницький вибір абревіатурою від High Advanced Activity Land (англ. Територія для високотехнологічної діяльності – «Главком»).

Яка позиція Бюро ЄС із питань інтелектуальної власності

Комісія європейського органу відкинула аргументи польського електрика, назвавши їх непереконливими. Експерти дійшли висновку, що чоловік прагнув скористатися популярністю Голанда. Реєстрацію торговельного знаку Haaland на Вонса анулювали.

Проте, поляк не змирився з рішенням Бюро Євросоюзу з питань інтелектуальної власності. Спершу він оскаржив анулювання реєстрації, але в травні цьогоріч апеляційна інстанція підтвердила рішення органу. У липні Вонс звернувся у Суд ЄС, а дату засідання там поки не призначили.

До слова, нещодавно Росія опинилася під загрозою втрати членства у ФІФА. Російський футбольний союз розгляне допуск до змагань команд із окупованих регіонів України. Ідеться про фейковий «Севастополь».

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