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    Дружина хорватського футболіста виступила на Євробаченні (відео)

    • Сьогодні, 19:51
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    Франка Бателич. Фото з Instagram
    Франка Бателич. Фото з Instagram

    Проте, вийти у фінал Франка Бателич не зуміла

    Дружинами футболістів, які стають співачками, вже нікого не здивуєш.

    А ось щоб вона ще й заспівала на Євробаченні – це вже більш рідкісне явище.

    Франка Бателич відстоювала честь Хорватії на щорічному пісенному конкурсі.

    Її чоловік, захисник московського «Локомотива» Ведран Чорлука, перед виступом побажав їй успіху.

    Втім, це їй не дуже допомогло, й у фінал дівчина не пробилася.

    Джерело: ua-football.com

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