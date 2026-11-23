Гераскевич: Якщо ми говоримо про Шарія, то, очевидно, це такий собі актив російського ФСБ

Скелетоніст Владислав Гераскевич у екслюкзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про свій конфлікт з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм. Про це інформує «Главком».

Коментар Владислава Гераскевича

«Якщо ми говоримо про Шарія, то, очевидно, це такий собі актив російського ФСБ, який працює в різних напрямках, поширює різноманітні фейки. Я гадаю, що в нас цей конфлікт розпочався, коли він почав ширити фейк про те, що я отримав якісь величезні кошти після відсторонення від Олімпіади. Це було неправдою.

І тоді на той його коментар я відповів, що «Мені вже є 18 років, дивно, що він мною цікавиться». Нагадаю, що він його рідною сестрою звинувачувався у педофілії.

Я пам'ятаю, що його це дуже сильно зачепило, він мені написав величезну кількість повідомлень, згадував мене в своєму Telegram-каналі. І от з того часу періодично в нас усі конфлікти виникають. Помітно, що він дуже ображається на все, що я про нього пишу, і його це зачіпає», – розповів Гераскевич.

Кримінальна справа проти Шарія щодо розбещення неповнолітніх: що відомо

Українські правоохоронці поновили кримінальну справу проти проросійського блогера та політика Анатолія Шарія щодо розбещення неповнолітніх. Про це у своєму ефірі у 2022 році розповів правозахисник Марк Фейгін.

Фейгін також показав відповідь на запит від Національної поліції, де йдеться про поновлення справи, а також витяг з ЄРДР.

«Проти Шарія буквально на днях поновили кримінальну справу за статтею 156 ККУ «Розбещення неповнолітніх». Національна поліція України, а саме – Оболонський відділок веде активне розслідування», – зазначив Фейгін. Дані було внесено до ЄРДР 29 червня 2022 року.

Історія з ймовірною педофілією Шарія триває з 2017 року. Так, сестра Шарія та мешканка Нідерландів Олена Манченко звинуватила його у педофілії. Вона в інтерв'ю розповіла, що, коли брат жив у Нідерландах, в квартирі іноді залишалися діти подруг. І одного разу, коли вдома були лише діти і Анатолій, він нібито пропонував одному з них сфотографуватися у білизні.

Нагадаємо, одіозна російська пропагандистка Юлія Латиніна у соцмережі Х поширила фейкову інформацію – нібито в одному з львівських храмів будуть молитися з «шоломом пам'яті» Владислава Гераскевича.