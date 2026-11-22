Форвард «Бока Джуніорс» із Буенос-Айреса Мігель Мерентьєль по-особливому відзначив перемогу над бразильським «Атлетіко Мінейро» (2:0) у фіналі Копа Судамерікана. Про це повідомляє «Главком».

Уругваєць під час святкування «генуезців» одягнув маску Чакі – головного антагоніста франшизи «Дитячі ігри». У такому образі Мерентьєль запалив у роздягальні «Бока Джуніорс». Також він у масці сфотографувався з трофеєм.

Антигерой слешерів став талісманом аргентинського гранда. Цієї осені футболісти «Бока Джуніорс» беруть маску та ляльку Чакі на власні закриті вечірки. Публічно цей образ «генуезці» вперше використали на святкуванні чемпіонського титулу.

Південноамериканський кубок став другим трофеєм «Бока Джуніорс» цьогоріч. Раніше столичний гранд драматично став чемпіоном Аргентини. «Росаріо Сентраль» швидше завершив матч фінального туру та навіть розпочав святкування, але «генуезці» вирвали перемогу в паралельному поєдинку та взяли «золото».

Chucky? Campeón 😎 https://t.co/PHdooZi9ds — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026 Boca Juniors Мігель Мерентьєль став Чакі для вболівальників

До слова, нещодавно Росія опинилася під загрозою втрати членства у ФІФА. Російський футбольний союз розгляне допуск до змагань команд із окупованих регіонів України. Ідеться про фейковий «Севастополь».

Нагадаємо, раніше ФІФА суворо покарала Єгипет за критику суддівства на Чемпіонаті світу 2026. Дисциплінарний комітет вирішив покарати трьох представників «фараонів». Під санкціями опинилися головний тренер, менеджер і нападник національної команди.