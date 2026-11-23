Єврокомісія запропонувала заборонити допуск російських спортсменів, які змагаються під прапором РФ, на змагання в ЄС

Європейська комісія представила 22-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає нові обмеження щодо російського спорту. Про це повідомляє «Главком».

Єврокомісія запропонувала тотальну заборону на допуск російських спортсменів, які змагаються під прапором РФ, на турніри в ЄС, заборону на демонстрацію будь-яких офіційних символів РФ, а також відмову у будь-якому європейському фінансуванні для міжнародних спортивних організацій, у змаганнях яких беруть участь російські спортсмени.

«Ми пропонуємо заборонити демонстрацію офіційної російської символіки. Ми також обмежимо фінансові потоки від російських спонсорів до європейських спортивних та культурних організацій і введемо обмеження на зайняття росіянами посад у керівних органах європейських спортивних федерацій», – заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен

Тепер цей проєкт обговорюватимуть країни ЄС. Для набрання чинності 22-й пакет санкцій має бути затверджено всіма країнами ЄС. Раніше Єврокомісія закликала зробити це до кінця 2026 року.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.