Єврокомісія внесе пропозицію щодо заборони віз для російських спортсменів у проєкт 22-го пакету санкцій проти РФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує «Главком».

«Єврокомісія підготувала проект чергового пакету санкцій. У проєкті буде також пропозиція щодо заборони віз для російських спортсменів», – заявив Туск журналістам.

Він також зазначив, що наразі не уповноважений говорити про деталі проєкту.

Єврокомісія мала намір подати проєкт 22-го пакету санкцій проти Росії до кінця листопада, щоб спробувати прийняти його до кінця року.

Раніше єврокомісар Глен Мікаллеф, який курирує спортивну, культурну та молодіжну політику ЄС, написав у X, що Єврокомісія позбавить з 2027 року фінансування за програмою Erasmus+ спортивні заходи за участю представників РФ під російським прапором.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.