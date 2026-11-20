Російських спортсменів не раді бачити у Швеції

Міграційне управління Швеції не видаватиме шенгенські візи російським спортсменам для участі у змаганнях у країні. Про це йдеться у заяві відомства, інформує «Главком».

«Ми застосовуємо правила ЄС, згідно з якими у видачі шенгенських віз може бути відмовлено особам, які вважаються такими, що становлять загрозу міжнародним відносинам», – заявив представник управління Оскар Екблад.

У середу, 18 листопада, влада Швеції заявила, що в'їзд у країну та участь у змаганнях російських спортсменів та офіційних осіб «може становити ризик для міжнародних відносин».

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.